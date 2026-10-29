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LA GESTIÓN DEL COLO

Presionado por Patricia Bullrich, Diego Santilli dará su informe en el Senado y hablará sobre Flávio Bolsonaro

El jefe de Gabinete hará su primera presentación en el Congreso a fines de noviembre. Pidió que no coincida con el debate del Presupuesto en Diputados.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Diego Santilli, jefe de Gabinete de ministros. Por presión de Patricia Bullrich asistirá al Congreso.&nbsp;

Diego Santilli, jefe de Gabinete de ministros. Por presión de Patricia Bullrich asistirá al Congreso. 

Diego Santilli brindará su primer informe de gestión a fines de noviembre en el Senado. El jefe de Gabinete tomó la decisión tras la presión de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta, Patricia Bullrich, quien en la reunión de labor parlamentaria había aceptado tratar un proyecto para exigir al ministro coordinador visitar el Congreso.

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Yanina Passero

Este jueves, el peronismo iba a pedir que se tratara una iniciativa para solicitar que Santilli cumpla con el artículo 101 de la Constitución, que obliga al jefe de Gabinete a asistir al menos una vez al mes a uno de los recintos del parlamento para detallar la gestión presidencial. El funcionario no asistió nunca desde que asumió, el 30 de junio.

Para evitar un debate sobre su visita, como anticipó Letra P el también ministro del Interior confirmó su presencia en la última semana del mes. Bullrich solicitó que expusiera el miércoles 25, pero el posible candidato a gobernador pidió cambiar al 26 para no coincidir con la fecha posible para debatir el Presupuesto 2027 en Diputados. En el Senado también quieren una sesión para cerrar el año.

Es por eso que el pedido que Victoria Villarruel envió a la Jefatura de Gabinete no tiene fecha. En cualquier caso, en los próximos días cada bancada podrá realizar preguntas por escrito y habrá consultas sobre la fuga de Flávio Bolsonaro desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, a partir de una colaboración del Gobierno argentino.

La estrategia de Diego Santilli

Desde junio de 2025 que un jefe de Gabinete no asiste al Senado. Esa vez, Guillermo Francos se retiró de la sesión, molesto porque la peronista Cristina López lo trató de "mentiroso". Este año, su sucesor, Manuel Adorni, sólo fue a Diputados el 29 de abril. Si bien la práctica legislativa conlleva una rotación de las cámaras, el exfuncionario se amparó en el inicio del año legislativo para esquivar en la Cámara más hostil.

Santilli asumió el 30 de junio y nunca expuso ante legisladores. El formato habitual deja muy indefenso al ministro coordinador, quien tiene un tiempo para una alocución y luego se somete a las preguntas de cada bloque.

La visita de fin de noviembre podría frenar un intento de interpelación que hay en la Cámara de Diputados por parte de la oposición, para exigir que explique la participación del Gobierno en la fuga de Bolsonaro.

También hay pedidos de interpelación al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Pero una mayoría de la oposición tiene una facultad para presionar al ministro coordinador con una moción de censura, que lo obligaría a irse. La exposición en el Senado aliviaría la presión.

El doble juego de Bullrich

Bullrich, una vez más, prefirió no mover fichas internas para sostener una decisión del Gobierno. Cuando el titular de la bancada del peronismo, José Mayans, solicitó la visita de Santilli, la jefa del bloque libertario asintió y avaló debatir un proyecto para obligarlo a cumplir con la Constitución.

Como la senadora era la representante del oficialismo, ningún otro legislador se opuso a acorralar al jefe de Gabinete para exigirle visitar el Congreso antes de terminar el período ordinario de sesiones. Las diferencias entre ambos ya son públicas.

Bullrich no lo ayuda a juntar los votos para conseguir leyes, como la reforma electoral. Tampoco colaboró con la sanción de la reforma del régimen de zonas frías, que fue posible sólo por la tarea del jefe de Gabinete.

Y en las últimas semanas, la senadora profundizó sus diferencias con la Casa Rosada y ni siquiera fue a la reunión de gabinete del lunes. Se quedó en su despacho.

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