Córdoba: La Falda abre el calendario electoral en 2027 y el radical Dieminger mueve primero por la sucesión

La Falda será la primera escala electoral de Córdoba en 2027 y los distintos espacios políticos aceleran las definiciones rumbo al 14 de marzo. El intendente radical Javier Dieminger , que no puede buscar un tercer mandato, ya eligió a Javier Monte como su sucesor. Mientras tanto, el peronismo aún no definió su apuesta para una puja que funcionará como un importante termómetro político.

Esta localidad del Valle de Punilla resulta —al igual que Marcos Juárez— un escenario sumamente atractivo, a diferencia de lo que ocurre en los otros 425 municipios y comunas que votarán el año que viene. La dirigencia observa este proceso de apertura con atención porque puede arrojar algunas pistas para dilucidar qué les puede deparar el futuro.

Por eso hay mucha cautela en el cordobesismo de Martín Llaryora , que todavía no plantó un candidato propio en la escena y es muy posible que — tal como lo hizo el 6 de septiembre pasado en el sudeste provincial — no lo haga de forma directa: habrá un candidato con el apoyo del llaryorismo, pero sin proclamarlo a viva voz.

El intendente ya tiene bendecido a su candidato: se trata de Javier Monte, un hombre de su gabinete con amplio recorrido en el área de Acción Social y relación directa con distintos espacios políticos de la ciudad.

Dirigentes radicales celebran el triunfo de Javier Dieminger en la Falda, marzo de 2023

El dato clave es que Dieminger se cortó solo, con la venia de Rodrigo de Loredo, y no abrió el juego a sus socios del PRO y del Frente Cívico de Luis Juez, tampoco de La Libertad Avanza. Ante esto, estos sectores despacharon un documento anunciando que irán en un frente conjunto para pelear cada voto del departamento Punilla.

Walter Gispert, legislador departamental por el juecismo y principal fogonero del frente en La Falda, tiene aspiraciones de ser reelecto, un cargo que también pretende el propio intendente faldense. Allí radica la explicación de las escaramuzas que mezclan la ronda municipal con la provincial.

Un libertario sin redes y varios outsiders

Entre los libertarios de la ciudad, el que viene haciendo camino para la candidatura es Leonardo Gribaudo, aunque habrá que esperar para saber si contará con el aval explícito de los integrantes de esa nueva coalición.

Leonardo Gribaudo, con jóvenes de La Libertad Avanza en La Falda, Córdoba

En la oposición, hay nombres más nombres que ya están lanzados, como el de Mario Sanz, un odontólogo muy conocido entre los vecinos que preside el cuerpo de Bomberos de La Falda y que ya tuvo su acto de lanzamiento en marzo bajo el sello "Despertar La Falda".

El nombre que mira el cordobesismo

Más allá de que aún no haya un respaldo explícito del gobierno provincial a ningún postulante, entre los peronistas locales el que se anotó para competir es Lucas Véliz, un abogado muy cercano a la gestión provincial y que también tendría la venía de un operador de la zona como lo es el exdefensor del Pueblo Mario Decara.

En otros sectores afines al oficialismo cordobés, comenzó a circular la versión de un candidato extrapartidario; incluso se desliza que se trataría de un reconocido médico.

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Vale recordar que el último intendente peronista que tuvo la ciudad fue Marcos Sestopal, quien gobernó hasta 2011, año en que se inició la etapa de jefes de Gobierno radicales aliados con el PRO y el Frente Cívico. Aunque Sestopal es médico, no será de la partida.

Para Llaryora, esta elección también será un paso clave. Incluso trascendió que buscan que otros intendentes de la zona adelanten comicios para que La Falda no quede en soledad.

Los plazos para la primera elección de 2027

En el plano logístico, la Junta Electoral local ultima la exhibición del padrón provisorio para que los vecinos verifiquen sus datos antes del cierre definitivo. Se estima que alrededor de 14.500 ciudadanos estarán habilitados para emitir su voto, un universo electoral acotado pero cuyo nivel de participación será observado con lupa, luego del marcado ausentismo que se registra en distintos turnos electorales.

Asimismo, el calendario fijó el 1 de noviembre como fecha límite para los espacios partidarios que resuelvan sus candidaturas mediante primarias abiertas.

La formalización de frentes y alianzas caducará a mediados de diciembre, mientras que la inscripción definitiva de las nóminas de candidatos vencerá en enero. Están en juego, además del sillón municipal, ocho bancas en el Concejo Deliberante y tres en el Tribunal de Cuentas.