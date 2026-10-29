Río Cuarto: en tierra fertil para LLA, De Loredo ratificó su candidatura y dio por hecho el frente opositor

Rodrigo De Loredo llegó a Río Cuarto sin miedo a las definiciones. Se plantó como candidato a gobernador frente a los medios y más tarde, cuando tocaba ungir a las nuevas autoridades de la UCR local, sostuvo que “el acuerdo con La Libertad Avanza está muy cerca”.

En compañía del presidente partidario Matías Gvozdenovich , De Loredo se encontró este martes a la noche con una Casa Radical colmada y entusiasta. La misma Casa Radical que hace dos semanas sirvió de escenario a la rebelión de los caciques locales, con el exintendente Juan Jure a la cabeza, contrarios a cualquier acercamiento con el armador libertario en Córdoba , Gabriel Bornoroni.

Con apenas unos minutos de diferencia, Viviana Pomiglio , flamante presidenta del circuito centro, encabezó el acto de asunción a sala llena, compensando la falta de referentes partidarios de la ciudad con un fuerte respaldo regional. Pomiglio puso en duda que los coqueteos con los libertarios se traduzcan en algo concreto, pero prometió dar “un paso al costado” si eso ocurre.

En modo campaña, De Loredo llegó a Río Cuarto después de visitar Berrotarán , Alcira Gigena , Vicuña Mackenna , Bulnes y Sampacho . Ya en la capital alterna, empezó presentándose como candidato a gobernador en una entrevista televisiva del mediodía, y lo hizo de manera espontánea, sin que se lo pregunten.

Por la noche, antes de entrar a la casona de calle Cabrera 716, redobló la apuesta y dejó más títulos. Al ser consultado sobre qué tan cerca está de un acuerdo con La Libertad Avanza , dijo: “muy cerca y soy optimista porque el gobierno nacional necesita una reelección”, apuntó el referente radical.

Pero fue más allá y sostuvo que el partido centenario debería ser quien encabece una eventual fórmula con Gabriel Bornoroni y Luis Juez, bajo el argumento de que lidera las encuestas y tiene una “organización política vigorosa, con 170 intendentes, que habla de los problemas concretos de la gente y tiene propuestas”.

Lo que pasa en Río Cuarto es desesperante. pic.twitter.com/b2nGAFLVUw — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) October 28, 2026

El exdiputado participó luego de la entrega de certificados de los nuevos presidentes de los circuitos de Río Cuarto: Viviana Pomiglio (Centro); Mario Álvarez (Banda Norte); Sergio Suárez (Alberdi) y el intendente de Las Acequias, Germán Martini (comité departamental).

La reiteración de la UCR díscola

Momentos antes, durante las preliminares del acto de asunción de autoridades, Pomiglio respondía a dos periodistas que -por enésima vez- le preguntaban por su postura respecto al -ahora “cercano”- acuerdo con La Libertad Avanza para competir por la gobernación.

Al interior de la UCR, Pomiglio se referencia en el alfonsinismo, y está vinculada a sectores progresistas dentro y fuera del partido. Sin ir más lejos, en la actualidad es referente de la Asociación del Personal de Casas de Familia (Apecaf), el sindicato de las trabajadoras domésticas que tiene el paraguas de la CTA-A.

“No va a haber alianza, pero en caso de que fuera así, yo voy a hacer lo que corresponde a una persona que se para sobre sus principios: daré un paso al costado. No puedo estar avalando un proceso del cual he estado toda la vida al límite”, decía poco antes del arribo de Rodrigo De Loredo.

El aliado de Rodrigo De Loredo y los "contaminados"

Matías Gvozdenovich, principal autoridad partidaria presente en el evento del martes por la noche en la Casa Radical, marcaba un límite diferente: el peronismo cordobés.

Llegó a la casona junto De Loredo, y también se detuvo para hablar con la prensa. Referenciado en la derecha radical, plantea las líneas directrices del partido en blanco y negro: “Desperonización del radicalismo, sanciones a quienes trabajen con el PJ, y armar un gran frente electoral que ya se aprobó en el último congreso”.

Gvozdenovich habla de "contaminados" de peronismo y levanta la voz cuando un periodista le pregunta si buscar un acuerdo con La Libertad Avanza no es, formalmente, igual que trabajar con el PJ. Termina la rueda de prensa y le dice que la bronca es con los alfonsinistas. Es curioso: en minutos convertirá a una alfonsinista en autoridad partidaria.

La tribuna municipalista

La participación de actores de la región le dio un marco numeroso a la convocatoria del martes. Entre otros referentes del departamento Río Cuarto, estuvieron presentes los intendentes de Berrotarán, Alcira Gigena, Vicuña Mackenna, Sampacho, Coronel Moldes, Elena, Chucul, Alejo Ledesma, Monte de los Gauchos y Bulnes.

Viviana Pomiglio, anfitriona y nueva presidenta del circuito centro de la UCR Río Cuarto, se opone al acuerdo con La Libertad Avanza.

También hubo presencias extradepartamentales, como Rubén Dagum, intendente de Almafuerte, legisladores provinciales del departamento Calamuchita o Sergio Pittaluga, concejal que aspira a ser candidato a Intendente de la ciudad de Córdoba, entre otros.

Por su parte, la ciudad de Río Cuarto aportó algunas caras conocidas, como Claudio Miranda, expresidente del Concejo Deliberante, o Ramón Cabral. También participaron segundas líneas que reportan al presidente del bloque de concejales Primero Río Cuarto, Gabriel Abrile, y del defensor del Pueblo Daniel Frangie.

La ligó Guillermo De Rivas

En otro orden, el paso de De Loredo no pasó desapercibido para la dirigencia política local, incluso para quienes están en la vereda de enfrente. El radical llegó decidido a confrontar con la gestión de Guillermo de Rivas, a la que castigó especialmente por los problemas de inseguridad y la violencia urbana.

n el mismo movimiento, también le pegó al Gobierno de Córdoba, sobre todo al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Comparó a Río Cuarto con Rosario, para dar a entender que la ciudad portuaria santafesina tuvo en el paso una evolución similar a la que hoy tiene la capital alterna de la provincia.

Dijo que el remedio de la "policía sin armas" de De Rivas es completamente insuficiente. Le tiró con la estadística de cuatro homicidios en 30 días y a Quinteros lo tildó de "improvisado".

Además, le pegó al intendente cordobesista por la infraestructura vial: “las calles en Río Cuarto están detonadas, parece un chiste el plan de 100 cuadras de pavimento”, dijo el candidato.

La réplica de la gestión de Guillermo de Rivas

La gestión de De Rivas no se quedó callada. El vocero fue el secretario de Gobierno, Roberto Koch, que se despachó en la red social X.

"Comparar a Río Cuarto con Rosario para ganar un título no es analizar la seguridad: es estigmatizar a nuestra comunidad. Acá hay un Municipio presente que invierte en guardia urbana, iluminación y tecnología, al lado de la gente y sin aprovecharse del dolor ajeno", posteó Koch.

@rodrigodeloredo califica de "chiste" el plan de pavimento de 100 cuadras que ya supero el 75% de avance. Sería más útil que defiendan los fondos que congelo la nación para Córdoba antes que venir a la ciudad a subestimar el trabajo de los riocuartenses. — Tito Koch (@robertorkoch) October 28, 2026

En lo referido al estado de las calles y las obras, sostuvo: "De Loredo califica de chiste el plan de pavimento de 100 cuadras que ya supero el 75% de avance. Sería más útil que defiendan los fondos que congelo la nación para Córdoba antes que venir a la ciudad a subestimar el trabajo de los riocuartenses".