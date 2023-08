El mapa de los resultados nacionales fue elocuente. Unión por la Patria (UP) fue la alianza ganadora en solo cinco provincias: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y Buenos Aires. En las últimas dos, las elecciones nacionales coincidieron con las de gobernador. Tanto Raúl Jalil, en Catamarca, como Axel Kicillof, en Buenos Aires, se juegan la reelección.

El gobernador chaqueño también jugaba un partido propio. Después de perder las PASO provinciales, el 19 de junio, Capitanich necesitaba un triunfo nacional que lo empujara para las generales del 17 de septiembre. Aunque se involucró en la campaña nacional “a último momento”, dicen en UP, consiguió que su provincia se tiñera de azul. Formosa no ofrecía dudas. Como era previsible, el gobernador Gildo Insfrán garantizó un triunfo peronista que no tuvo sobresaltos y que promete ser más abultado en la elección general.