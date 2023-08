Massa recibió un cachetazo inesperado: no consiguió los objetivos de ser el candidato más votado ni llevó a Unión por la Patria (UP) al segundo lugar. La coalición tampoco alcanzó el piso de 30 puntos soñado. En una derrota histórica, el peronismo quedó en un tercer lugar y perforó un piso nunca antes conocido . El ministro de Economía consiguió poco más del 27% de los votos y quedó por debajo de Juntos por el cambio (JxC), que se desangró en la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta . Massa quedó por debajo de los 22 puntos.

El massismo vio venir el ascenso fulgurante de Milei los días previos a la elección, pero no alcanzó a medir su magnitud. El sábado, en el comando de campaña de UP, el libertario había tocado los 25 puntos. Puertas adentro, Massa había advertido que aquel anuncio mediático de que La Libertad Avanza se había desinflado en las últimas semanas no tenía ningún asidero. La información que le acercaban los dirigentes territoriales hablaba de una tendencia consolidada que no bajaba y, por el contrario, que se aceleró la última semana, después de una sucesión de episodios de inseguridad que alimentaron el discurso de mano dura y antipolítica. Uno de sus colaboradores advirtió, incluso, que podía llegar a ser el postulante más votado.