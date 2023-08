En el nido halcón se esperanzan con algunos mensajes que les llegan desde distintas jurisdicciones que aseguran que cuidó los votos de Milei, algo que -dicen- no se repetiría en las generales. Sin embargo, hay provincias en donde JxC tendrá que poner a prueba su músculo electoral. Una de ellas es Córdoba, donde la coalición quedó tercera después del economista y el gobernador Juan Schiaretti. "Negri (Mario) dijo que íbamos a tener un problema ahí, no lo escucharon. Por eso no quiso ser candidato", remarcó un radical cordobés.

Lo mismo se replica en otras provincias, como es el caso de Chubut, San Juan, San Luis y Santa Fe. En los cuatro distritos JxC no logró trasladar a nivel nacional los votos de las elecciones locales. Por eso, rápidamente, las figuras de la coalición opositora que se enfrentaron en las PASO en los territorios pusieron en marcha operativos de fotos de unidad. No los une el amor, sino el espanto de quedar terceros en octubre.

La celeridad de las bases no se refleja a nivel nacional. El encuentro entre Bullrich y Larreta, que se daba como algo inminente en la noche del domingo, todavía no tiene fecha principalmente por la desconfianza que reina entre ambos. La candidata presidencial no tiene apuro e impondrá sus condiciones. Si bien el jefe de Gobierno no tiene nada más que perder, después de ser el gran derrotado en las PASO, quiere conocer el "tono" de la convocatoria de la ex ministra de Seguridad antes para aceptar el convite. "Anoche (por el domingo) cambió el ecosistema de la coalición. Ambos quieren que gane JxC y van a dar todo para eso, pero en la competencia pasó mucha agua por debajo del puente", consideró uno de los miembros fundacionales del espacio opositor.