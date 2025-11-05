Daniel Scioli y José Rolandi, los únicos franquistas confirmados en el gabinete tras el portazo de Francos

Luego de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, ahora en manos de Manuel Adorni , Javier Milei no descarta más cambios. Aunque todo está en revisión, el secretario de Turismo, Daniel Scioli , y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi , hombres de la galaxia franquista, al menos por ahora seguirán en sus cargos.

En efecto, según pudo saber Letra P de alguien con despacho en la Casa Rosada, tienen garantizada su continuidad el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y el vicejefe de gabinete.

El excandidato a presidente del Frente para la Victoria se encuentra en un viaje comercial por Dubai y ya le hicieron saber que Karina Milei quiere que siga en el equipo. “Lo queremos a Pichichi. Va a estar por 40 años más”, bromeó la fuente con despacho en Balcarce 50.

A Rolandi también le dijeron que querían que siguiera ocupando su oficina ubicada en la avenida Roque Sáenz Peña al 500, aunque todavía deberá negociar quiénes lo escoltarán. En el gobierno se menciona que podría haber cambios debajo del funcionario. En una reunión pautada para el jueves podrían definirse nuevos nombres.

Rolandi ya había sobrevivido al desplazamiento de Nicolás Posse , el primer jefe de gabinete de Milei, quien se fue acusado de utilizar a la ex-AFI para espiar a sus propios compañeros.

En aquella oportunidad, Rolandi se quedó por su fama de cuadro técnico eficiente. De bajo perfil y alejado de las habituales tensiones internas, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, fue clave en la sanción de la Ley Bases.

Otro que tendría garantizada su oficina es Sergio Álvarez. El director de Parques Nacionales responde a Lule Menem, el operador karinista que le había ganado ese lugar a la ministra Patricia Bullrich, cuando Cristian Larsen renunció a ese cargo por diferencias con Francos y se fue a armar para La Libertad Avanza en Santiago del Estero.

Santiago Caputo vs. Karina Milei

La demora en los cambios y la confirmación del resto de quienes todavía están en funciones se debe, fundamentalmente, a la interna entre la hermana presidencial y el asesor Santiago Caputo, quien busca -por ahora sin éxito- posicionar gente propia en el organigrama.

scioli-mileijpg.jpg Daniel Scioli, Javier Milei y Guillermo Francos

“Nos debemos algunas reuniones más para ver cómo quedan los equipos”, aseguró a Letra P otra fuente de la Casa Rosada que participa de las conversaciones para el gobierno en refacción.

El organigrama de la Jefatura de Gabinete

Con la salida de Francos y Lisandro Catalán (ex ministro de Interior), casi todo el organigrama de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Interior ahora ocupado por Diego Santilli están puestos en duda. El futuro de muchos funcionarios de segundas y terceras líneas se resolverá próximamente.

También están en revisión los nombres que el ex Corporación América acomodó en otros lugares de la administración libertaria, como el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, sobre quien recaen rumores de desplazamiento.

Se menciona como posible reemplazo al empresario Darío Wasserman, vicepresidente de la entidad bancaria y esposo de la legisladora Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en territorio porteño. Wasserman tiene, además, buen vínculo con Caputo.

El secretario de Relaciones Parlamentarias Oscar Moscariello, otro que desembarcó en la administración libertaria por sus vínculos con Francos, tampoco continuaría en su cargo.

Todos los integrantes del equipo de comunicación en torno a Francos y Catalán también tienen sobre sus cabezas un gran signo de interrogación, sobre todo porque tanto Adorni como Santilli tienen gente propia con expertise para ocupar esos espacios. De todos modos, así como en algún momento se les ofreció a los salientes funcionarios puestos en otras áreas, como la Embajada en Reino Unido, se estima que los encargados de la comunicación oficial continúen en otro sitio.

b_1723714261 Santiago Caputo.

Ruidos en la SIDE

Las controversias llegan, incluso, a la Secretería de Inteligencia del Estado (SIDE). Si bien es una de las áreas más ordenadas de la gestión, que sea fiscalizada prácticamente en exclusiva por Santiago Caputo la hace un lugar de tensión permanente. En los últimos días corrió un fuerte rumor en la Casa Rosada sobre que Sergio Neiffert, el Señor 5 del gobierno libertario, tenía un pie afuera.

Las razones del supuesto desplazamiento eran atribuidas tanto a la propia presión de un sector del karinismo que no quería a un caputista en un lugar tan sensible como a un supuesto distanciamiento con el propio Caputo, quien lo promovió al frente de la SIDE por su historia de amistad y confianza con su padre, el fallecido Claudio Caputo.

Quienes conocen bien el vínculo entre ambas familias desmienten por completo cualquier tipo de diferencias de criterio. El integrante del triángulo de hierro y el jefe de los espías se mostraron a los abrazos este miércoles en el Salón Blanco, en la previa de la jura de Adorni. Se menciona, sin embargo, que ambos están diseñando una nueva reestructuración de La Casa, que sí podría cargarse a terceras y cuartas líneas, sobre todo aquellas que aún sobreviven del viejo entramado de la AFI de Silvia Majdalani y el exagente Fernando Pocino.