El gabinete de Javier Milei versión batacazo: Manuel Adorni por Francos y Monteoliva en lugar de Bullrich

Tras el batacazo de La Libertad Avanza , Javier Milei se tomará su tiempo para reestructurar el gabinete. Sin embargo, comenzó a darle forma a los primeros cambios que se harían el 10 de diciembre: la viceministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reemplazaría a Patricia Bullrich y Manuel Adorni ocuparía el lugar de Guillermo Francos en la Jefatura.

El ascenso de Monteoliva se traduciría en un reconocimiento a la gestión de Bullrich, mientras que la posible designación de Adorni sería una concesión a su hermana Karina Milei , quien siempre quiso al vocero en un cargo más importante dentro de la Casa Rosada . Mientras esos cambios se definen en los próximos días, el jefe de Estado todavía deberá resolver el futuro del Ministerio de Defensa, que dejará vacante Luis Petri cuando asuma una banca en Diputados.

La posible designación de Monteoliva comenzó a negociarse el pasado 13 de julio durante una charlar privada entre la ministra de Seguridad y el Presidente en la Quinta de Olivos . Desayuno de por medio, Milei convenció a Bullrich para que encabezara la boleta de La Libertad Avanza en la Ciudad, algo que por entonces la funcionaria resistía.

Tiempo después, Bullrich aceptó el desafío electoral y ahora deberá renunciar a su cargo el 10 de diciembre para asumir una banca en el Senado. No obstante, pidió "darle continuidad" a su modelo de gestión. Si bien en aquella charla, la ministra no le mencionó al mandatario el nombre de Monteoliva, sí lo hizo en las últimas horas, a instancias del rediseño del gobierno que comenzó a delinear Milei.

Por eso, en el Ministerio de Seguridad, al igual que en la mesa política de Bullrich, ya dan por confirmado el ascenso de Monteoliva, que pasará de ser secretaria a ministra, pese al rechazo de otros dirigentes de peso en el gobierno, muchos de ellos con experiencia en cargos de seguridad.

"Queremos hacer las cosas ordenadas, porque este no es un cambio por errores políticos, sino algo que ya estaba charlado hace meses con el Presidente", comentó, a Letra P, un integrante de la mesa política de la Casa Rosada.

El nombre de Monteoliva no era el único que sonaba para el cargo. El partido amarillo apostaba desde hace tiempo por dos hombres de peso: Diego Santilli, quien este domingo fue uno de los principales ganadores en las urnas, y Guillermo Montenegro, quien junto a Cristian Ritondo, cierran el denominado triángulo de hierro amarillo. Sin embargo, Milei optaría por darle una recompensa a Bullrich tras el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires.

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que quiere Karina Milei

Al igual que Bullrich, el vocero presidencial tampoco quería dejar el atril que tiene en el segundo piso de Balcarce 50 y aceptó la candidatura a legislador porteño por presión interna. En su momento, Santiago Caputo planteó que, por su alineamiento irrestricto a los hermanos Milei, y su alto grado de conocimiento en la población, era la mejor apuesta para enfrentar al PRO en su principal bastión.

A Karina el razonamiento del asesor le pareció aceptable, y decidió desprenderse de uno de sus funcionarios de máxima confianza. Y como el Presidente le prometió a Bullrich que le daría continuidad a su gestión en Seguridad, la secretaria General le garantizó al encargado de la comunicación oficial que su estadía en la Legislatura sería breve. Ya en febrero, Karina quería que el próximo año Adorni regresara al Ejecutivo, aunque en un puesto más relevante.

Ahora, con la reconfiguración del gabinete, la jefa de La Libertad Avanza podría acelerar los tiempos. Tiene la oportunidad de convencer a su hermano para que Adorni, probado en las urnas y de buen diálogo con ambos sectores de la interna oficialista, ocupe la Jefatura de Gabinete en caso de quedar vacante. Fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron a Letra P que Milei y su hermana ya tuvieron una primera charlar sobre el posible ascenso de Adorni mientras esperaban los resultados en el Hotel Libertador.

adorni-karina-mileijpg.jpg Manuel Adorni, junto a Karina Milei.

Si bien el Presidente valora los dos años de gestión de su ministro coordinador, está convencido que debe darle un nuevo aire a su gobierno, sobre todo por pedido de la administración Donald Trump. Con Francos con un pie afuera de la Casa Rosada, todavía no está claro que sucederá con el ministro de Interior, Lisandro Catalán, quien es la mano derecha del jefe de Gabinete y su principal promotor.

El deseo de Francos es que Catalán mantenga su cargo, mientras él negocia una salida elegante a la embajada del Reino Unido, donde pretende terminar su extensa carrera política. Fuentes de diálogo directo con el líder libertario ponen en duda que, bajo un nuevo esquema de gobierno, Catalán continúe como ministro de Interior.

Mientras tanto, en el Salón Martín Fierro de la sede de Gobierno promovían el nombre de Santiago Caputo para ocupar algún cargo que le permitiera blanquear su interlocución con los gobernadores y líderes de la oposición. Aún así, el asesor se resiste a asumir un cargo formal, algo que cree podría desgastar su imagen de operador en las sombras y lo expondría en mayor medida a los ataques de sus detractores internos.

Mariano Cúneo Libarona y Gerardo Werthein, sin retorno

La semana pasada el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que renunciará a su cargo este lunes. Sin embargo, el batacazo violeta puso en duda la fecha. Todo indica que finalmente dará un paso al costado cuando se produzca el resto de los cambios. La cúpula libertaria tiene en mente presentar al nuevo gabinete junto con la flamante conformación del Congreso, con la que pretenden darle impulso a la segunda parte de la gestión libertaria.

Si bien todavía no hay confirmaciones, lo más natural sería que Sebastián Amerio, quien siempre se movió como una suerte de ministro de Justicia blue, se quede con el puesto mayor. Amerio es un hombre reconocido por el sistema judicial y buena parte de la política, además de ser el amigo y hombre de confianza de Santiago Caputo.

En el caso de Gerardo Werthein tampoco hay retorno al gabinete tras su sorpresiva salida la semana pasada. De hecho, el Gobierno ya designó a Pablo Quirno para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores.