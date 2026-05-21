Dante Gebel pone un pie en Entre Ríos y le roba un diputado a Javier Milei

El legislador porteño Eugenio Casielles , junto al diputado provincial Carlos Damasco , la referente rural Miriam Muller, y el concejal de Paraná Darío Baez , presentaron el jueves en Gualeguaychú el espacio que empuja la candidatura presidencial de Dante Gebel en Entre Ríos.

Según confirmó el ex libertario Casielles, Alejandro Milocco y Lisandro Gamarra , quienes habían sido los primeros referentes del pastor en la provincia, ya no serán de la partida.

Damasco, quien jugó de local en la reunión de Consolidación Entre Ríos , oficializó en 2026 su ruptura con La Libertad Avanza . Cuando se alejó del espacio por el que ingresó a la legislatura entrerriana manifestó “fuertes diferencias ideológicas con la conducción nacional” de la fuerza que lidera Javier Milei.

Crítico de la alianza con Rogelio Frigerio , Damasco hizo su juego casi desde el comienzo, cuando conformó su unibloque en Diputados . Desde entonces, coincidió la mayoría de las veces en el golpe político contra Frigerio –y ahora contra Milei- con el bloque del PJ . Tratar de despegarse de LLA ha concentrado el mayor de sus esfuerzos.

Ese derrotero lo trajo hasta la actualidad, en la que se integró formalmente a la propuesta del pastor evangélico y comunicador, a quien Damasco define como "la persona indicada para ser el próximo presidente de los argentinos”.

Los que se quedaron afuera

Ante la consulta por la ausencia en la conferencia de Milocco y Gamarra, la respuesta de Casielles fue categórica: “No forman parte”. Sin embargo, como contó Letra P en enero, ambos se anotaron en la primera hora para representar al pastor en la provincia.

Milocco es un militante político de larga data. Fundó el Partido Ser, un sello provincial que le permitió competir en algunas rondas electorales con distintos resultados, siempre detrás de las principales opciones. Algunas buenas elecciones locales le permitieron colocar en 2019 cuatro concejales en Diamante y tres en Colonia Avellaneda. Además, junto al massismo, alcanzó dos bancas en Paraná en 2015. Fue el primero en levantar la mano ante la prédica de Gebel, ufanándose de haber obtenido más de 4500 adhesiones y contar con sello propio para sumar a la estructura en la provincia.

Un viejo conocido suyo, el gualeguaychuense Gamarra, también quiso subirse a ese tren. Se conocen de la época en que ambos militaron la propuesta de Sergio Massa. Gamarra fue precandidato a intendente de Gualeguaychú, pero quedó en el camino.

Los acompañó Miriam Muller, quien se identifica como “conservadora en lo moral y en lo social, liberal en lo económico y defensora de la patria”. Muller intentó sin éxito conseguir la bendición de Milei para competir en Entre Ríos en los comicios de 2023.

Las críticas a Javier Milei

Casielles explicó en la conferencia que “la idea es desarrollar un armado con gente sana que tenga la vocación de cambiar la Argentina”. "La idea de Dante Gebel no es tener un gobernador o intendente propio, la idea es sumar a personas que quieran construir una alternativa, respetando las ideas diferentes. Acá, lo que se va a hacer es para que Gebel acepte y sea presidente, después lo demás son cuestiones secundarias”, apuntó.

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Crítico con el rumbo del gobierno nacional, Casielles opinó que el presidente "no tiene la gente correcta a su alrededor". "Este gobierno no le está mejorando la vida a los argentinos”, señaló. Al mismo tiempo, explicó que el encuentro en Gualeguaychú es parte de otros tantos que se están realizando en todo el territorio, trabajando en el armado de equipos técnicos, para avanzar "en las resoluciones de los problemas de los vecinos”.

La conferencia fue breve y no se hizo mención a sellos partidarios. Los referentes insistieron en abonar "una convocatoria amplia por fuera de las estructuras tradicionales".