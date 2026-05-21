POR LA VUELTA

Federico Angelini renunció al Ministerio de Seguridad y está un paso más cerca de la escudería de Pullaro

El rosarino dejó su cargo en el Gobierno. Como anticipó Letra P, en el PRO dan por hecho que se sumará al gabinete del gobernador de Santa Fe.

Por Letra P | Periodismo Político
Federico Angelini fue funcionario de Seguridad de la mano de Patricia Bullrich.

Federico Angelini fue funcionario de Seguridad de la mano de Patricia Bullrich.

El rosarino Federico Angelini renunció este jueves a su cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Como anticipó Pablo Fornero en esta nota, el exdiputado perdió margen para construir política dentro de La Libertad Avanza tras la salida de Patricia Bullrich del gabinete y la distancia que la senadora empezó a tomar del Gobierno.

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POR LA VUELTA

Santa Fe: en el PRO dan por hecho el ingreso de Angelini al gabinete de Pullaro

Por 
Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

La salida de Federico Angelini del Ministerio de Seguridad

"Renuncié", confirmó lacónicamente el ahora exfuncionario ante la consulta de Letra P. El rosarino, quien supo llevar las riendas del PRO en Santa Fe, se había sumado al gabinete de Javier Milei a instancias de Bullrich, quien le abrió las puertas, le aportó medios y visibilidad en la provincia, especialmente en Rosario, donde el dirigente intentó capitalizar parte del impacto político generado por la baja de homicidios.

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Con la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad, el dirigente perdió respaldo interno. Su cercanía con Bullrich, ahora en la mira de la Casa Rosada por sus opiniones y movimientos en torno al complejo panorama judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo dejó en una posición incómoda.

¿Santa Fe (y Rosario) en el futuro?

El próximo paso en la carrera de Angelini podría ser sumarse al gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. Todo el PRO de Santa Fe consideraba inminente su desembarco incluso antes de conocerse la renuncia.

La buena sintonía de Angelini con Pullaro no es nueva. Todo el entorno del funcionario tributa en la coalición santafesina. La diputada provincial Ximena Sola forma parte del bloque oficialista y el diputado José Núñez sorprendió con su incorporación a Provincias Unidas en el Congreso.

El movimiento de Angelini encierra, además, una especulación: desde comienzos del año, varios dirigentes impulsaron la idea de que compita por la intendencia rosarina en 2027. Si bien existen otros posibles aspirantes dentro del espacio como el funcionario Cristian Cunha y la concejala Ana Martínez, su entorno cree que Angelini es quien mejor puede representar las ideas liberales.

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