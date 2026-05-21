Federico Angelini renunció al Ministerio de Seguridad y está un paso más cerca de la escudería de Pullaro

Federico Angelini fue funcionario de Seguridad de la mano de Patricia Bullrich.
El rosarino Federico Angelini renunció este jueves a su cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Como anticipó Pablo Fornero en esta nota, el exdiputado perdió margen para construir política dentro de La Libertad Avanza tras la salida de Patricia Bullrich del gabinete y la distancia que la senadora empezó a tomar del Gobierno.
La salida de Federico Angelini del Ministerio de Seguridad
"Renuncié", confirmó lacónicamente el ahora exfuncionario ante la consulta de Letra P. El rosarino, quien supo llevar las riendas del PRO en Santa Fe, se había sumado al gabinete de Javier Milei a instancias de Bullrich, quien le abrió las puertas, le aportó medios y visibilidad en la provincia, especialmente en Rosario, donde el dirigente intentó capitalizar parte del impacto político generado por la baja de homicidios.
Con la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad, el dirigente perdió respaldo interno. Su cercanía con Bullrich, ahora en la mira de la Casa Rosada por sus opiniones y movimientos en torno al complejo panorama judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo dejó en una posición incómoda.
¿Santa Fe (y Rosario) en el futuro?
El próximo paso en la carrera de Angelini podría ser sumarse al gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. Todo el PRO de Santa Fe consideraba inminente su desembarco incluso antes de conocerse la renuncia.
La buena sintonía de Angelini con Pullaro no es nueva. Todo el entorno del funcionario tributa en la coalición santafesina. La diputada provincial Ximena Sola forma parte del bloque oficialista y el diputado José Núñez sorprendió con su incorporación a Provincias Unidas en el Congreso.