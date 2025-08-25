Corrientes: una encuesta anticipa un escenario de ballotage y deja cuarta a La Libertad Avanza

A una semana de las elecciones provinciales, una encuesta anticipa un reñido final en Corrientes , con un escenario abierto a una posible segunda vuelta. Con el oficialista Juan Pablo Valdés marchando como el candidato mejor posicionado, Tincho Ascúa y Ricardo Colombi pujan por el segundo lugar con leve ventaja para el postulante peronista. El libertario Lisandro Almirón aparece relegado al cuarto puesto.

Se trata de un relevamiento de CB Consultora Opinión Pública , realizado entre el 15 y el 20 de agosto sobre 808 casos en Corrientes. Valdés encabeza la intención de voto con cerca del 36% en el escenario base. Detrás aparecen Ascúa y Colombi, con valores similares, entre un 17% y un 16%, mientras que La Libertad Avanza se ubica en un tercer escalón con algo más del 10%.

El estudio da cuenta de que el escenario provincial se encamina hacia un posible ballotage. El trabajo de campo se hizo con un margen de error de 3,4% y un nivel de confianza del 95%.

Cuando el estudio de la consultora que dirige Cristian Butié proyecta indecisos, el tablero sigue marcando diferencias ajustadas, pero deja abierto un margen para que el candidato de Vamos Corrientes se termine consagrando el próximo domingo .

Para hacerlo tiene que conseguir más del 45% de los votos o más del 40% con una diferencia de 10% sobre el segundo. Esa diferencia aparece en la proyección del voto indeciso que lleva a Valdés hasta un 40,8%. Ascúa alcanza 19,7%, mientras que Colombi sube a 18,9%, quedando ambos en una pelea voto a voto por el segundo lugar.

CORRIENTES - ELECCIONES 2025 - 808 CASOS - 15 A 20 DE AGOSTO 2025 - 3.1% ME

En ese esquema, Almirón trepa al 11,3%, mientras que el libertario blue Teke Romero y Sonia López se mantienen por debajo del 2%. El voto en blanco alcanza el 6,4%.

El peso de la imagen de Gustavo Valdés

Según el estudio, los dirigentes locales presentan marcadas diferencias en la valoración de imagen. El más valorado sigue siendo el gobernador saliente, Gustavo Valdés, con un diferencial positivo por encima de los 22 puntos.

Gustavo Valdés Gustavo Valdés.

Muy por detrás le sigue su hermano candidato, Juan Pablo, con un diferencia del 4,6% a su favor. El resto de los candidatos arroja diferenciales negativos. Colombi tiene un -4,6%, Ascúa un -6,6% y Almirón un -26,7%.

En ese último punto es llamativa la diferencia con respecto a Javier Milei, que tiene un margen positivo del 0,9%. El dato recogido a menos de dos semanas de las elecciones da cuenta de que la estrategia de trasladar el peso de la imagen presidencial al candidato en la provincia no funcionó. Al menos, según los datos de la encuesta.

Los números de la participación

El sondeo de CB Consultora incluyó una pregunta central en todo el año electoral, la duda por la participación. El 51,8% de los encuestados aseguró que irá a votar, lo que podría tomarse como el piso de la eventual participación para el domingo.

El 17,6% contestó que “es muy probable” que vaya a votar, mientras el 6,8% aseguró que no lo hará. El 18,7% todavía no sabe si lo hará y el 5,1% cree que es “poco probable”.

Con esos números, el porcentaje de votantes indecisos continúa siendo determinante. La consultora subrayó que la definición de ese sector del electorado puede modificar sensiblemente las tendencias actuales. Por esa razón, el sprint final de la campaña que comienza este lunes tiene una importancia vital.