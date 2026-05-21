Javier Milei usará el tedeum para intentar tapar la interna: fotografía de unidad y reencuentro del gabinete

Con una antesala marcada por la reavivación de la interna en el triángulo de hierro, Javier Milei encabezará el próximo 25 de Mayo , aniversario de la revolución patriótica nacional, el tradicional tedeum en la catedral metropolitana y, tras la ceremonia religiosa, participará de acto musical en el Cabildo. El Presidente espera contar con la asistencia perfecta de su sus ministros, en un intento de escenificación de unidad.

Aunque trascendió que Presidencia sólo invitaría al gabinete, para luego convocarlo a una reunión en la Casa Rosada , al final podrían sumarse otras figuras libertarias. No es un dato menor: en el primer caso, para evitar gestos en plena ebullición violeta, Karina Milei podría esquivar reunir al asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem , enfrascados en una guerra desde el fin de semana por un tuit. Pero también eludiría que se vean las caras Manuel Adorni y la senadora Patricia Bullrich , que viene de reclamarle al jefe de Gabinete que presente anticipadamente su declaración jurada, como hizo ella.

Por si las diferencias dentro de La Libertad Avanza no fueran pocas, la vicepresidenta Victoria Villarruel , enfrentada hace tiempo a la cúpula libertaria, todavía no confirmó su presencia en el tedeum. Sí lo hicieron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y otros dirigentes de la oposición.

La secretaria general de la Presidencia ya tiene todo listo para el lunes. La idea es que los integrantes del gabinete se reúnan con el primer mandatario en Balcarce 50 cerca de las 9, donde compartirán un desayuno y luego se dirigirán caminando al la catedral. Como todos los años, se espera que durante esos cerca de 200 metros, Milei y sus funcionarios se dejen fotografiar y tengan algún contacto lejano con la ciudadanía.

Una vez dentro del edificio religioso, el jefe de Estado y el gabinete escucharán la tradicional misa católica, en la que probablemente mida de alguna forma el clima interno entre los presentes, que durante el fin de semana último se señalaron con todo tipo de acusaciones cruzadas. Las miradas también estarán puestas sobre el alcalde porteño, a quien Milei evitó saludar en el tedeum de 2025, pero luego recompusieron la relación.

milei-le-nego-el-saludo-a-jorge-LXZ5VWO34NHJXBLVE6TYV2WO5M.PNG Javier Milei y Jorge Macri.

Cerca de las 10.40, una vez concluida la ceremonia, el Presidente y sus escoltas oficialistas se trasladarán hacia el Cabildo. Sobre la calle Bolívar se montará un pequeño escenario en el que la Fanfarria Militar Alto Perú, la banda oficial del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, entonarán el himno nacional argentino. Durante ese momento, se repartirá chocolate caliente y churros a vecinos, curiosos y turistas que se acerquen al lugar.

Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete

Una vez que finalicen las actividades religiosas y patrióticas, Milei encabezará también una reunión de ministros. Más allá de repasar los temas de gestión y la agenda parlamentaria, el líder de La Libertad Avanza medirá el termómetro interno, sobre todo porque puertas adentro y en privado no son pocos los funcionarios que admiten preocupación por el nivel de agresión interna.

De todos modos, quienes conocen a Milei aseguran que no tomará partido por los sectores libertarios en tensión. De hecho, en sus últimas intervenciones mediáticas hizo equilibrio entre Caputo y Menem, el asesor y diputado que venían de enfrentarse en las redes sociales. En tanto, el martes a las 11 también está prevista una cumbre de mesa política.