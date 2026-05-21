Axel Kicillof prepara el lanzamiento de una campaña masiva de afiliación al PJ bonaerense

El próximo movimiento de Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense será el lanzamiento, con un acto, de una campaña de afiliación masiva que tendrá como novedad la utilización de una aplicación para teléfonos móviles para hacer una pre inscripción. El objetivo es movilizar y actualizar un padrón partidario avejentado y vetusto.

El evento no tiene fecha todavía, pero será en los próximos días, según marcó una fuente partidaria a este medio. Será el segundo movimiento del gobernador como presidente del partido. El primero fue el lanzamiento de los cursos de formación política donde enfrentó los cuestionamientos del kirchnerismo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner .

Hace muchos años que en el PJ bonaerense se habla del estado del padrón partidario, la necesidad de actualizarlo y de hacer una campaña de afiliación en toda la provincia de Buenos Aires que finalmente nunca se concreta. Al parecer eso se revertirá pronto.

Kicillof lanzará con un acto la campaña que tendrá la novedad de la utilización de una Web App donde se realizará una pre afiliación. Quien quiera afiliarse deberá ingresar, con sus datos se hace un control de si tiene alguna otra afiliación, ya que nadie puede estar inscripto en dos partidos al mismo tiempo, y si no la tiene, se terminan de completar los datos.

Ese trámite emitirá una ficha y se convocará a la persona a la sede del PJ local del distrito para que allí pueda terminar de completar el trámite firmando presencialmente los papeles. Cada PJ distrital tiene ya indicaciones sobre cómo se llevará adelante territorialmente la campaña que constará de promoción, difusión y una coordinación entre el partido a nivel provincial y los municipales. A cargo de la tarea está Mariano Cascallares, secretario general del partido.

Renovar un PJ bonaerense avejentado

Uno de los principales objetivos de la campaña de afiliación es movilizar el partido, darle vida, algo que ya se inició con el lanzamiento de los cursos de formación política que tuvieron récord en inscripciones, pero fundamentalmente renovarlo y convocar a jóvenes, algo que también reforzará Kicillof el 6 de junio cuando desde San Martín lance el Movimiento Derecho al Futuro Juventudes.

Según el estudio realizado por el usuario @EseesGuido, quién trabaja con sobre datos procesados y datasets de la Provincia de Buenos Aires, el padrón del PJ bonaerense tiene 1.151.640 afiliados, de ese total, apenas el 1,9% (22.168) de las personas tiene menos de 30 años. Un número por demás malo si se tiene en cuenta que el 40% del padrón nacional electoral lo conforman personas de menos de 35 años.

Kicillof en Coliseo 3 Axel Kicillof en el teatro Coliseo Podestá de La Plata

La lógica sigue siendo la misma si se va pasando de rangos etarios. Hay 167.767 afiliados de entre 30 y 44 años, 377.760 de entre 45 y 59 años, y el número más alto se lo llevan los mayores de 60 años que son 583.936 personas. El intendente de La Plata, Julio Alak, afirmó que el objetivo es llegar a un padrón de un millón y medio de afiliados, pero otras fuentes partidarias en diálogo con este medio optaron por bajar la espuma y no ir por "objetivos tan ambiciosos".

La interna también juega

Pero además de la necesidad de movilizar el partido, limpiar su padrón y convocar jóvenes hay una necesidad más vinculada a la política interna de poblar el partido con militancia y dirigentes propios, que apoyen al gobernador, para estar preparados para discusiones futuras que puedan darse.

Antes de que se negociara la unidad, en la que hicieron tablas Kicillof y Máximo Kirchner para la integración del consejo, el kicillofismo se quejaba de que durante el mandato del hijo de CFK se escondieran las claves de afiliación para que otros sectores no pudieran avanzar con sus adhesiones. Con la experiencia a cuestas, afirma un dirigente de la mesa política del gobernador: “Sabemos que siempre tenemos que estar preparados”.