Santa Fe: en el PRO dan por hecho el ingreso de Federico Angelini al gabinete de Maximiliano Pullaro

Todo el PRO de Santa Fe considera inminente el salto de Federico Angelini al gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro . Tras la salida de Patricia Bullrich de Seguridad, el exdiputado perdió margen para construir política dentro de La Libertad Avanza . Su entorno, en tanto, alienta una candidatura a la intendencia de Rosario .

Angelini es el subsecretario de Intervención Federal del Gobierno de Javier Milei . Fue designado para ese rol por la actual senadora, quien le abrió las puertas, le aportó medios y visibilidad en la provincia, especialmente en Rosario, donde el dirigente intentó capitalizar parte del impacto político generado por la baja de homicidios.

Con la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad , el dirigente perdió respaldo interno. Su cercanía con Bullrich , ahora bajo la mirada de la Casa Rosada , lo dejó en una posición incómoda. "Está desactivado", definió un dirigente amarillo integrante de Unidos .

En el entorno político santafesino aseguraron que su desembarco en la coalición provincial resulta apenas una cuestión de tiempo. “Es inminente que venga para acá. Allá está totalmente corrido. No es una persona de La Libertad Avanza ”, resumió la misma fuente partidaria.

La salida de Bullrich del Gobierno es el hecho más reciente, pero la buena sintonía de Angelini con Pullaro no es nueva. Todo el entorno del funcionario tributa en la coalición santafesina. La diputada provincial Ximena Sola forma parte del bloque oficialista y el diputado José Núñez sorprendió con su incorporación a Provincias Unidas en el Congreso. Sólo falta que se sume él.

El PRO santafesino lo proyecta para Rosario en 2027

Aunque mantiene capacidad para el armado político, Angelini nunca logró consolidarse dentro del universo libertario. Tampoco terminó de construir un vínculo sólido con la diputada Romina Diez, principal referente del mileísmo en Santa Fe.

El padrinazgo que ejerció sobre el concejal rosarino Juan Pedro Aleart también perdió fuerza. El edil prefirió recostarse sobre la estructura política de la legisladora cercana a Karina Milei, un movimiento que debilitó todavía más la influencia del exdiputado.

Pese a antiguas diferencias internas, la vicegobernadora Gisela Scaglia lo considera una figura valiosa para fortalecer al partido.

Desde comienzos del año, varios dirigentes impulsaron la idea de que compita por la intendencia rosarina en 2027. "Lo tiene que resolver lo antes posible", confiesa un PRO de raza.

Mientras avanzan las conversaciones para convencerlo, sus allegados sostienen que debe definir su futuro antes del inicio del Mundial. La intención es planificar con tiempo una eventual campaña local.

Si bien existen otros posibles aspirantes dentro del espacio como el funcionario Cristian Cunha y la concejala Ana Martínez, su entorno cree que Angelini es quien mejor puede representar las ideas liberales.

Mientras llega el momento de definir esa posible candidatura, dentro del partido destacan que ya mantuvo conversaciones con Pullaro para explorar su incorporación al gabinete provincial.

Entre las alternativas aparecen el área de Seguridad, en sintonía con el ministro Pablo Cococcioni y el secretario Omar Pereira, o un eventual desembarco en Desarrollo Humano, un terreno donde aseguran que construyó experiencia, sobre todo en Rosario.