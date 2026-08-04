Córdoba: un histórico armador legislativo del peronismo será el nuevo juez electoral

Arias obtuvo un total de 85,06 puntos al fin de las tres instancias evaluativas en que consta el proceso de selección . Los 39 puntos obtenidos en la entrevista, sobre 40 posibles, lo ratificaron en el primer puesto de la nómina.

Segundo, con 82,33 puntos, quedó Diego Frossasco, el único representante netamente identificado con la UCR de Córdoba. El lugar en la lista guarda relevancia ante eventualidades que pudiesen surgir en los próximos tres años.

En tercer y cuarto lugar se ubicaron respectivamente María Emilia Mimessi, relatora electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y María de los Ángeles Nallin , secretaria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo , las funcionarias judiciales a quienes miraban con atención desde el mundillo político. Ambas tuvieron alta ponderación por sus entrevistas (la primera obtuvo el máximo posible), pero sus antecedentes merecieron una puntuación inferior a la de quienes encabezaron la lista.

Les sucedieron dos nombres que habían vuelto a concitar especulaciones en la previa de las entrevistas: Carlos Viramonte , juez de San Francisco , señalado por el Frente Cívico de Luis Juez como alguien cercano al gobernador Martín Llaryora ; Federico Robledo, secretario de Coordinación en el Ministerio de Justicia de la provincia, director de asuntos legales de la cartera. El primero fue el que obtuvo mejor calificación en el examen escrito, pero sólo logró 29 puntos en la instancia de la evaluación personal.

El primero en Córdoba

Desde este mismo miércoles quedará abierto un plazo de tres días hábiles para posibles impugnaciones a los resultados publicados. Transcurrido ese tiempo, la lista quedará firme.

Un rápido repaso entre los 16 postulantes restantes no permite inferir que haya presentaciones. Aún con reparos, en particular quienes no contaron “padrinazgos políticos”, han preferido destacar el valor de una experiencia personal. Otros consideraron suficientes las instancias de veeduría, reforzadas para la etapa de las entrevistas.

Confirmado el orden de mérito, que no podrá modificar el Ejecutivo, llegará el turno de la Legislatura. La aprobación no requiere mayoría agravada, bastará con que el oficialismo imponga su supremacía numérica.

El bloque del Frente Cívico ya anticipó sus objeciones al resultante del concurso, respuesta directa a la negativa de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Marta Cáceres de Bollati, al pedido de grabar y dejar disponibles los registros de cada entrevista.

Al final de todo ese trayecto, en un plazo no superior a un mes, Arias será nombrado como juez electoral de Córdoba, el primero en ser seleccionado a través de un concurso público.

Desde ese momento ejercerá su magistratura hasta su jubilación, para la cual no rigen los límites de edad existentes en el fuero federal. El antecedente de Marta Vidal, quien prorrogó su mandato a pedido de autoridades políticas hasta el fin del mes de agosto inclusive.

Un hombre del peronismo

El electo magistrado lleva transitando ya más de 30 años por los pasillos de la Legislatura de Córdoba. Comenzó su carrera hace 30 años, en la disuelta Cámara de Senadores. De vuelta allí en 2001 como prosecretario, dos años después sería nombrado secretario legislativo por el flamante vicegobernador Juan Schiaretti.

Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), especialista en derecho parlamentario, Arias conoce como pocos el arte de la rosca. Como tal, mantiene un buen vínculo con todos los sectores que cuentan con representación parlamentaria.

Considerado parte de un peronismo “orgánico e institucional”, cercano al schiarettismo, su nombre era señalado entre los favoritos tan pronto completara su inscripción para el concurso.

Muchas de las apreciaciones lo incluían entre el pelotón de funcionarios que el gobierno provincial había activado para la puja. Junto a Augusto Pastore, Esteban Lencioni, Miriam Capone y los citados Viramonte y Robledo, eran vistos como una avanzada cordobesista para asegurar el lugar.

Guillermo Arias, futuro titullar de la Justicia Electoral de Córdoba, junto a Myrian Prunotto

Críticas, algunas voces de la oposición adjudicaron a Arias más apoyo político que conocimiento en la materia. “Se está formando recién ahora en derecho electoral”, le endilgaron

Sin cargo partidario, pero sin negar lazos, Arias no responde al perfil de un dirigente militante. Tampoco se expresa como un experto. Sí ha remarcado, en estos tres meses, que su interés por la materia específica trasciende la convocatoria puntual y la ubica como lógica derivación de la especialidad parlamentaria.

Entusiasmado con el desafío, como tantos otros postulantes, consideró como crucial la instancia del examen escrito, en la que obtuvo 32 puntos, la segunda mejor ponderación.

Ahora, frente al “desafío de su vida”, enfrentará un escenario complejo. En menos de un año deberá intervenir en un proceso electoral sobre el que ya retumban los escarceos.