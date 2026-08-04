Axel Kicillof avanza con las reelecciones de intendentes para apuntalar la pelea nacional

Axel Kicillof está decidido a avanzar con el proyecto para eliminar el tope a las reelecciones indefinidas de los intendentes en la provincia de Buenos Aires porque lo considera clave para un triunfo en territorio bonaerense, pero también para la elección nacional si no se desdoblan los comicios.

El proyecto presentado por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Ayelén Durán , empezará a moverse estén o no confirmados los votos necesarios para que tenga éxito la iniciativa. De no estarlo, en el ejecutivo provincial ven con buenos ojos que queden expuestos quienes no acompañen la iniciativa en el peronismo, con perjuicio del devenir electoral en 2027.

La tracción del territorio con los intendentes a la cabeza es parte fundamental de la estrategia para que el gobernador, de ser el candidato a Presidente del peronismo, pueda ganarle a Javier Milei ya que el ejecutivo bonaerense evalúa posible un escenario electoral sin desdoblamiento, más aún si no se eliminan las PASO en el Congreso.

El gobernador está decidido a que el apoyo a las reelecciones indefinidas de los intendentes deje de ser una declamación y se convierta en una acción real con correlato en la Legislatura bonaerense donde duerme hace tiempo el proyecto presentado por Durán.

Según una fuente del ejecutivo la iniciativa empezará a moverse de forma “inminente” en la comisión de Legislación General presidida por el axelista Germán Lago, donde el gobernador tiene varias espadas propias.

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Esa comisión está compuesta por el legislador de Hechos Marcelo Leguizamón como vice, y por el alfil del gobernador Pedro Borgini como secretario. Las vocalías las tienen Diego Videla (La Cámpora), Fernando Coronel y Durán (MDF), Federico Fagioli (Patria Grande), Guillermo Montenegro (PRO), Carlos Curestis y Gonzalo Cabezas (LLA), además de Carlos Kikuchi (Unión y Libertad).

Según explicaron cerca del gobernador, el proyecto necesita solo del visto bueno de esa comisión para poder llegar al tratamiento en el recinto, por lo que podría esquivar la comisión de Reforma Política que preside Malena Galmarini, referente del Frente Renovador de Sergio Massa que rechaza un cambio a la norma que impulsó junto a la exgobernadora, María Eugenia Vidal.

La clave para el triunfo y el dedo a quienes no acompañen

Una fuente de la mesa chica del gobernador aseguró a este medio que "el que no quiere las reelecciones de los intendentes es porque busca que el peronismo pierda los comicios nacionales de 2027”, una frase que quedó rebotando no solo por el señalamiento interno, sino también porque lleva implícita la posibilidad cierta de que este año, a diferencia del 2025, las elecciones nacional y bonaerense sean el mismo día.

Si bien hay varios intendentes que están trabajando en reuniones subterráneas con diferentes sectores del peronismo y de la oposición, entusiasmados con la eventual eliminación de la ley que pone en jaque a 81 intendentes bonaerenses, cerca de Kicillof aseguran que estén o no los votos, van a avanzar.

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“Nosotros queremos que llegue al recinto y que en todo caso quienes no lo votan pongan la cara”, afirmó la fuente. Es que más allá de que el massismo ya avisó que no cambia de postura, en el kirchnerismo atan su acompañamiento a un posicionamiento más claro del gobernador y su sector con la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y los mecanismos legislativos que se puedan activar en el Congreso para que la expresidenta pueda ser candidata.

Las variables del desdoblamiento

Como se dijo, la frase que ata las reelecciones a un triunfo del peronismo a nivel nacional lleva a la discusión sobre si se desdoblará o no la elección en Buenos Aires. En el ejecutivo insisten con que esa definición, en principio, no se puede tomar hasta tanto no esté claro si el gobierno nacional puede avanzar o no en la eliminación de las PASO en el Congreso y el devenir de la reforma electoral que impulsa el Presidente.

“Si hay PASO no hay chance de desdoblar”, afirmó alguien del Ejecutivo ante la consulta de Letra P. Lo que entienden en La Plata es que en ese caso habría tres o cuatro elecciones en un plazo muy breve de tiempo. Tres si se hace una ingeniería electoral que implique una PASO para cargos provinciales y nacionales, en el medio la elección bonaerense, y después la elección nacional; y cuatro si la Legislatura logra desacoplar las PASO bonaerenses de las nacionales.

De eliminarse tampoco se da por hecho un desdoblamiento. “En ese caso será cuestión de ver más adelante la conveniencia o no”, dicen en La Plata, donde esgrimen elementos tanto positivos como negativos de un desdoblamiento. Entre los pro, cuentan que un triunfo contundente en Buenos Aires antes de la elección nacional, podría impulsar fuertemente al candidato o candidata a presidente; entre los contra, que dividir los esfuerzos en dos elecciones podría ser perjudicial. En ese sentido, marcan que “no es lo mismo una legislativa que una presidencial”.