Justicia Electoral: Frossasco pica en punta y Llaryora suma alfiles para controlar las urnas en Córdoba

El número de 53 preinscriptos en el concurso para ocupar la titularidad de la Justicia Electoral de Córdoba superó las expectativas de todo el Círculo Rojo provincial. Por tratarse de un fuero específico, que requiere competencias muy precisas, muchos auguraban una convocatoria bastante menor.

Sin desmerecer la existencia de intereses personales, nadie duda que la cantidad de postulantes también obedece al juego político. Muchos lo consideran, incluso, un síntoma de buena salud republicana en tiempos en que la democracia se ve atravesada por venalidades y violencias.

Como contó Letra P , los partidos no escatiman el impulso a nombres propios . Tanto el peronismo de Córdoba, en particular el gobernador Martín Llaryora, como la UCR cuentan con números fuertes para una competencia cuyo resultado final no tiene fecha precisa, pero sí una meta clara: quien suceda a Marta Vidal deberá coordinar las elecciones para gobernador, que se celebrarían entre mayo y junio de 2027.

El radical Diego Frossasco lidera un hipotético juego de apuestas en las charlas de los cafés que rodean a los edificios de Tribunales. Para propios y extraños es el postulante que reúne mejores atributos, particularmente en la materia electoral.

Abogado, profesor de Derecho Constitucional, exconvencional constituyente, asesor legislativo a nivel provincial y nacional, exsecretario legal y técnico de la Municipalidad, reúne acreditada formación en la materia. También experiencia como apoderado, por varios lustros, del partido en lides electorales. Un perfil técnico al que no se le conocen pérdidas de aplomo.

Diego Frossasco, el hombre fuerte de la UCR en la puja por el Juzgado Electoral de Córdoba Diego Frossasco, el favorito de la UCR de Córdoba

Su postulación sutura las heridas de la eterna interna radical. Aunque esté claramente vinculado al sector que responde al exintedente capitalino Ramón Mestre, los principales núcleos boinablanca rubrican cuanto aval sea necesario para reforzar sus chances. “Tiene consenso unánime en el partido. No hay interna en esto. Nuestro sector también lo apoya”, dice una voz cercana a Rodrigo de Loredo.

Más próximo a Frossasco, otro alfil alienta sus chances. “No hay otro que sepa tanto. Él mismo ha instruido a más de uno de los que se han anotado. Si no es él, será exclusivamente por decisión política”, dicen a este medio.

No se trata necesariamente de desconfianza sobre el proceso que ha dispuesto el Consejo de la Magistratura, que incluye exámenes, valoración de antecedentes y entrevistas. “El 90% de la lista no puede ni ser portero del juzgado electoral”, expresa otra voz radical.

Más apuestas de Martín Llaryora

Hace dos semanas, Letra P ubicaba a Esteban Lencioni, funcionario de la Municipalidad de Córdoba, como una de las referencias del gobernador en la compulsa. Al cierre de la lista otros nombres destacan en la constelación de peronistas que aspira al trono.

Por trayectoria, muchos ubican a Miriam Capone como otra contendiente principal. Titular del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la ciudad de Córdoba desde 2013 (nombrada durante la gestión mestrista), ha oficiado como secretaria y luego como jueza Electoral Municipal de la capital.

A su conocimiento sobre ambas ramas del Derecho añade créditos políticos. Peronista de base, arqueólogos pejotistas alumbran filamentos que llegan al exsenador Carlos Caserio, hoy en plan de construcción para Axel Kicillof en la provincia, y a Juan Manuel Cid, llaryorista temprano, inoxidable operador en ámbitos judiciales.

Las mismas fuentes revelan un dato que opera como denominación de origen: a ella correspondió el primer ofrecimiento para sumarse al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lugar que luego ocuparía Jessica Valentini.

Mano derecha de Manuel Calvo

En el 36° lugar de la nómina, ordenada por orden alfabético, aparece Augusto Pastore, secretario de Gobierno en el Ministerio de Gobierno de la Provincia. Como tal, mano derecha y operador del ministro Manuel Calvo, el encargado del vínculo institucional y político con los 426 jefes comunales de la provincia.

Su postulación sorprendió a extraños, quienes le achacan falta de experiencia en la materia. “No lo vi nunca, ni siquiera en un escrutinio definitivo”, dice una calificada voz con recorrido en domingos de sufragio.

Augusto Pastore, secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de Córdoba Justicia Electoral: Augusto Pastores, mano derecha de Manuel Calvo, está en la lista

Correlativamente, se vinculó su candidatura a una maniobra del gobernador Llaryora, a quien conoce desde sus épocas de intendente de Freyre, ciudad ubicada en el radio de influencia de San Francisco (30 kilómetros las separan). Incluso, se habló de un pedido del propio Calvo, dirigente del mismo departamento San Justo.

Desde todas las intersecciones en que se cruzan los nombres desmienten la existencia de solicitudes u órdenes. Antes bien, definen la pretensión de Pastore como un desafío personal, que cuenta con complacencia desde el Poder Ejecutivo.

“Es un estudioso, en particular de los partidos políticos. Es especialista en Derecho Administrativo y tiene posgrados en Derecho Público. Ha sido intendente y conoce la experiencia electoral en los pueblos, que es bien distinta a la capital”, argumentan en favor de quien se ha desempeñado como director de Ambiente, titular del Paicor y secretario de Cooperación durante la gestión de Juan Schiaretti.

“Acaso se trate de un giro de apertura al intendentismo, siempre mirado a lo lejos desde la capital”, sintetiza otra voz calificada.

Más colores para Córdoba

La lista de postulantes que se leen bajo coordenadas PJ mantiene a Guillermo Arias, secretario legislativo en la Unicameral, otro que corre con buenas chances.

También a Federico Robledo, secretario de Coordinación en el Ministerio de Justicia de la Provincia, director de Asuntos Legales de la crítica cartera.

Cercano al ministro Julián López, fue distinguido como egresado sobresaliente, con diploma de cuadro de honor, por la siempre influyente Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Actualmente lidera la provisoria lista de mérito para ocupar la titularidad del Juzgado Federal de Villa María.

Silvia Paleo al asumir en el Jury de Enjuiciamiento de Córdoba

Claro, hay espacio también para dirigentes que provienen de los aliados en el proyecto de Partido Cordobés que diseñara Llaryora. Tres de ellos son pintados con amarillo PRO.

Sobresale Silvia Paleo, directora General de Integración Regional en Municipalidad de Córdoba y exlegisladora provincial. Exapoderada del PRO, durante su paso por la Legislatura integró el Jury de Enjuiciamiento a magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Poco para la Justicia

En la lista donde predominan 30 hombres hay menos presencia de funcionarios judiciales de lo que se esperaba: 20, de los cuales 16 trabajan en la Justicia provincial, cuatro en el fuero federal.

Juan Cruz Juárez Vogel es otro de los apuntados para la cúspide de la orden de mérito. Prosecretario del vacante Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba, con competencia electoral, reúne venias varias en “la Torre”.

Su compañero de tareas, Agustín García Faure se desempeña como prosecretario administrativo del Juzgado y secretario electoral en el mismo fuero. Exapoderado del PRO, su nombre forma parte del listado remitido al Senado (hace una semana) de conjueces para los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Cámara Federal de Córdoba.

En el ámbito provincial, miradas se posan sobre la Magister María de los Ángeles Nallin, secretaria de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba. Prosecretaria del Juzgado Electoral provincial entre 2011 y 2023, fue una de las encargadas de explicar el funcionamiento de la Boleta Única en cada turno comicial.

También fue quien informó las causas judiciales que permitieron la aprobación de la candidatura de Llaryora a la intendencia de Córdoba en 2019, tras la impugnación realizada desde el Frente Cívico por considerar que no tenía domicilio real en la capital.

Sopesando sus antecedentes, sobre todo su carrera judicial, no recaen sobre ella todas las sospechas de favoritismo. La aluden, sí, en una misma reflexión, que lleva sello radical y advierte sobre la cantidad de postulantes del PJ: “Llaryora no puede poner un peronista. El proceso no lo permite, tampoco las circunstancias actuales: la institucionalidad está muy devaluada. Sembraría todo de dudas. Aún así, no se puede descartar nada en esta Córdoba”.