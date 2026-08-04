Federico Sturzenegger fue contra los baqueanos del río y el mar y paralizó el comercio exterior

Un decreto de Javier Milei con letra y música de Federico Sturzenegger tiene paralizado al comercio exterior desde este lunes. El Gobierno impuso cambios en el practicaje y los prácticos, unos 450 expertos que guían el ingreso y la salida de los buques en los puertos del país, respondieron con un cese de tareas. Profesionales autónomos, eligieron no trabajar más.

La historia tiene muchos detalles técnicos que intentaré bajar a tierra (perdón) lo mejor posible. Parece una novela de Osvaldo Soriano . La solapa sería esta: un gobierno libertario puso precios máximos a una actividad profesional. Esos profesionales, que no están formalmente agremiados y, por lo tanto, no son sujetos de la ley laboral que impone prestar servicios esenciales, decidieron, en absoluta libertad, no trabajar bajo las nuevas condiciones.

Eso no es todo: el decreto que firmó el Gobierno para cambiar las condiciones del practicaje faculta a la Armada y a la Prefectura a prestar esos servicios indispensables en caso de que no haya profesionales civiles dispuestos a hacerlo. Pero ni la Armada ni la Prefectura tienen personal capacitado para suplir a estos 450 prácticos muy bien pagos y con espalda para no trabajar que le dijeron a Milei y a Sturzenegger que no están dispuestos a volver a la actividad bajo las nuevas condiciones.

Mientras tanto, unos 150 buques cerealeros , petroleros y con otra variedad de cargas están frenados en los puertos o a la espera de ser guiados hasta los muelles, con costos que se cuentan por cientos de miles de dólares.

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El decreto de Federico Sturzenegger

Esta historia comenzó el viernes 31 de julio, con la publicación del decreto 690/26, con las firmas de Milei, Sturzenegger, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de Defensa, Carlos Presti.

La normativa modificó la regulación sobre practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales del país. Consideró que la normativa vigente era obsoleta y que daba lugar a “conductas abusivas y anticompetitivas, así como (...) otras barreras de entrada artificiales a la prestación del servicio de practicaje”. Sturzenegger festejó: “DESARMAMOS KIOSCOS EN EL PRACTICAJE”, tuiteó en mayúsculas.

Federico Sturzenegger celebró que desarmó un kiosco, pero paralizó el comercio exterior.

Antes de seguir, intentemos entender qué es el practicaje. Le pedí al perito naval y presidente de la Liga Naval, Fernando Morales, que me lo explique. “El práctico tiene dos funciones”, me dijo. “Primero, la de asesorar al capitán en los distintos ríos y canales del país, sobre todo cuando el capitán es extranjero”. Continuó: “Segundo, en los buques extranjeros, son delegados de la autoridad pública”.

Mariano Vidal, secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Siconara), complementó: “Los prácticos cumplen un rol fundamental, el de salvaguardar la integridad de Argentina”. Y continuó: “Son la autoridad marítima a bordo de un buque de bandera extranjera, conocen el camino por donde va el buque, qué maniobras deben hacer en ríos muy complejos y cambiantes como el Río de la Plata o el Paraná”.

El Coloso y los baqueanos del agua

El práctico es algo así como el baqueano del río o del mar. Guía al buque carguero hasta el puerto. Esto, para Sturzenegger, es algo relativamente sencillo. “¿Para qué se mete el Estado?”, se preguntó. “Una posible justificación es que, si un barco tiene un accidente, es imposible hacerle internalizar al operador el costo (por ejemplo, un derrame de petróleo en el Paraná podría dejar sin agua a Buenos Aires)”, escribió. Lo que está entre paréntesis, aclaro, es parte de la cita textual.

Sigue Sturzenegger: “Entonces se impone un poco de cautela, aun cuando este argumento es débil en nuestras aguas fluviales donde no hay rocas”. Cautela, pero no tanto: “Imaginemos un capitán que hace exactamente el mismo recorrido una y otra vez. Con el tiempo conoce el río, los canales y los puertos tan bien como cualquier práctico. ¿Tiene sentido obligarlo a contratar uno? Obvio que no”, escribió El Coloso.

Federico Sturzenegger es el impulsor de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es el segundo intento de Javier Milei por arrasar con la ley de tierras.

Y acá es donde los expertos Morales y Vidal difieren. Vidal lo explica así: “Los buques petroleros, areneros, remolcadores, etc., vienen de afuera. Si hay una colisión, los argentinos pagan el daño ambiental. En el mejor de los casos, el buque queda encallado, sin derrame, pero se paraliza el comercio exterior, porque todo se traba”. Ahora, Morales: “Si el capitán se manda solo y queda varado en el Paraná, se traba todo y los gastos se cuentan de a cientos de miles de dólares”.

El costo de eliminar los costos

Sturzenegger, un gladiador de muchísimas batallas a la vez, dijo que los prácticos armaron “un kiosco”. Según Desregulación, “un práctico cobra alrededor de u$s 50.000 por atracar un solo buque, una operación de apenas unas horas”. El Ministerio también indicó que “el practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata cuesta u$s 16.903, contra u$s 4476 en el puerto estadounidense de Everglades y u$s 4729 en Gdask, Polonia”.

Los prácticos cobran mucho, sí, aunque algo menos que lo que indicaron en el Gobierno. Los profesionales, dicen, pueden ganar unos u$s 30.000 al mes. Morales estimó un poco menos, unos u$s 25.000 mensuales. “Son gente rara, millonarios que trabajan”, describió un obrero portuario que los ve de lejos.

Los puertos, paralizados por el decreto de Federico Sturzenegger.

Vidal, que no es práctico y tiene cierta puja con esos profesionales no sindicalizados -ya volveremos sobre esto-, sostiene que la comparación sobre la tarea del practicaje que hace Sturzenegger está mal. “No es lo mismo amarrar en el Río de la Plata que en Everglades”, dijo. No se demora el mismo tiempo y las condiciones de navegación son distintas. Embarcar en Punta Indio y llevar el buque a destino puede tardar ocho horas. En Estados Unidos, las condiciones del río harían que la actividad sea más sencilla y rápida.

Club exclusivo

Es cierto que los cerca de 450 prácticos son una suerte de club cerrado con barreras de entrada, como planteó Sturzenegger. “Son como los escribanos”, dijo el alto ejecutivo de una cerealera que mira este embrollo con sus barcos parados, pero esperando “que los prácticos entren en razón”.

Ser práctico es el último y más rentable escalafón de una carrera que inicia un marinero como cadete. Con los años, da distintos exámenes: oficial fluvial, oficial fluvial de primera, capitán y, al final del recorrido, práctico. Para eso, debe rendir en la escuela nacional de la Armada y dar pruebas de conocimiento del río del cual será práctico. Esos exámenes los toman los profesionales que ejercen y que regulan el ingreso de nuevos colegas. "Nos conocemos todos", me dijo un oficial con años de actividad.

Se nuclean en cooperativas que sirven para negociar los precios del servicio con los agentes marítimos, representantes de las navieras. Hay un tarifario oficial indicativo que rige desde un decreto de 2019, impulsado por el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

Sturzenegger cree que son costos excesivos. Entonces, impulsó la fijación de tarifas máximas (a contramano con todo el libreto libertario) y reducción de costos asociados al servicio. Por ejemplo, borró las condiciones mínimas que deben cumplir los barcos que lleven a los prácticos hasta los buques, para que comiencen la tarea de guiar a la nave por el río. “El caso más absurdo es el traslado del práctico hasta el buque: en Buenos Aires, esa lancha cuesta u$s 2000, mientras que en Everglades sale u$s 200”, indicó Desregulación.

Ahora bien, tanto Morales como Vidal coinciden en que los costos logísticos, en el comercio exterior, son un commodity. Suben o bajan porque hay una pandemia o Irán cierra el estrecho de Ormuz, pero no porque un práctico de Argentina cobre más que uno de Paraguay. “El costo de un buque que va a Oriente, ida y vuelta, es de u$s 2 millones”, dijo Morales. “Puede ser u$s 2.010.000 o u$s 1.980.000, pero, en toda la carga, ese costo es mínimo”, agregó.

La batalla naval

Publicado el decreto, los prácticos le respondieron a Milei y a Sturzenegger con su propia medicina libertaria. Eligieron no trabajar más. Como son autónomos, tienen libertad para ofrecer o no sus servicios. Como tienen honorarios altos (a uno se le escapó la palabra "salario", pero rápidamente corrigió) y muy buen pasar económico, pueden darse el lujo de ver barcos amontonarse en el Río de la Plata, en el Paraná, en Bahía Blanca o en Necochea.

Conocido el decreto, el pasado viernes, los 450 prácticos, a través de sus cooperativas, empezaron a cambiar información. Decidieron no tomar más trabajos hasta nuevo aviso. No son un sindicato. De hecho, Vidal me dijo que una gran puja con estos profesionales es que no se plegaron a las medidas de fuerza en contra de la ley Bases y la reforma laboral.

Intimaciones y respuestas

Como no son un sindicato, la Secretaría de Trabajo no puede multarlos por negarse a prestar servicios considerados esenciales. Entonces, el Gobierno envió a Prefectura a los domicilios de estos profesionales, con intimaciones. Las notas dicen que el practicaje es un “servicio público regulado”, que el decreto 690 dio a Prefectura poder de control disciplinario y que, de no volver al trabajo, se exponen a una denuncia en los términos del artículo 190 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de dos a ocho años el que, a sabiendas, ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”.

La intimación que el Gobierno envió a los prácticos (datos personales borrados con IA).

El diablo y los prácticos están en los detalles. Son servidores públicos en el buque, pero, en tierra, son civiles. Y, por cuestiones de seguridad, decidieron no prestar servicios en las condiciones del decreto 690. “No existe nada en mi decisión que ponga en peligro una ‘nave, construcción flotante o aeronave’. Por el contrario, es el decreto el que crea situaciones de peligro que antes no existían”, dice la nota modelo con la que respondieron al Gobierno.

El artículo 6 del decreto, además, dispuso que la Prefectura “podrá proveer los servicios de practicaje, pilotaje o baquía cuando a su juicio se presenten situaciones excepcionales”. También “podrá requerir a la Armada Argentina la prestación de dichos servicios”.

Para Morales, “si no hay práctico disponible, tiene que ir la Prefectura; entonces, el práctico no es imprescindible”. Pero a las autoridades de Seguridad, Defensa y Desregulación se les escapó algo que contribuye al descalabro. No existen, en esas fuerzas, profesionales capaces de suplir a los prácticos. “No tienen un solo oficial para hacer de práctico; ni la fragata Libertad se mueve sin un práctico a bordo”, me dijo Morales.

Con todo paralizado, el conflicto podría destrabarse si algún tercero -una petrolera, una cerealera, alguna asociación interesada- consigue una cautelar, sostuvo el presidente de la Liga Naval.

Vidal, como te dije, critica la falta de solidaridad de los prácticos, pero cree que la pelea es la antesala del conflicto de fondo. “Estamos muy preocupados y rechazamos la reforma de la ley de Cabotaje, porque va en este sentido: quieren entregar los ríos y mares para que venga cualquiera y haga lo que quiera con nuestra soberanía”, dijo. “Bajar al práctico de los buques es el primer capítulo. El segundo será bajar a los navegantes argentinos. Y los resultados serán catastróficos”, advirtió.

En el estribo

"Cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura", escribieron Litto Nebbia y Tanguito en el principio de los tiempos. Y acá, una versión de Charly García.

Una canción que me gusta muchísimo de una banda que me gusta muchísimo: Love boat captain, de Pearl Jam.

Que tengas una gran semana.

¡Hasta la próxima!