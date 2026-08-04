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LEY DE TIERRAS

Victoria Villarruel autorizó a Anabel Fernández Sagasti a votar por Zoom, pero se definirá en el recinto

Emitió una resolución en la que habilita a participar de la sesión en modo virtual a la senadora, quien cursa un embarazo de riesgo. Bullrich se opone.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria. Victoria Villarruel la habilitó a votar por zoom.&nbsp;

Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria. Victoria Villarruel la habilitó a votar por zoom. 

Victoria Villarruel volvió a ignorar al bloque La Libertad Avanza. A través de una resolución, autorizó a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de la sesión del jueves de modo virtual, con la posibilidad de votar por Zoom. La definición será en el recinto y la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, avisó que no está de acuerdo.

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La votación abrirá la sesión y, como se trata de un expediente que no está en el orden del día, requiere dos tercios del cuerpo para ser aprobada. LLA tiene 21 votos y necesita al menos cuatro aliados para bloquear el tratamiento, que llegó luego de un pedido de la senadora mendocina.

En el documento, la titular del Senado aclara que no se trata de un cambio del reglamento, sino de una excepción porque la legisladora se encuentra en la semana 32 de embarazo y, por impedimento médico, no puede viajar desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires.

En la sesión se tratará el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. En el capítulo tercero, que cambia la ley de tierras, el oficialismo pelea voto a voto con la oposición. Unión por la Patria está en contra y no quiere dejar ninguna banca vacía.

La medida toma los mismos elementos que se usaron para habilitar el voto remoto en la pandemia. Señala que el artículo 30 del reglamento permite que la reunión del Senado sea en el recinto, salvo en casos de fuerza mayor. Además, en 2020, con motivo del COVID-19, se habilitó a sesionar por Zoom con respaldo de la Corte Suprema.

"La situación de la senadora Fernández Sagasti reviste carácter individual, excepcional y transitorio, fundado en una situación médica, concreta y acreditada", fundamenta Villarruel. En su pedido, Fernández Sagasti había considerado que estaba en inferioridad de condiciones respecto a una representante porteña que atravesaba la misma situación.

En sus tres artículos, faculta a la legisladora, "ad referendum" del recinto de la cámara alta, a participar en la sesión de modo remoto, "con voz y voto". Se le pide a la legisladora que lo haga desde la Legislatura de Mendoza, aunque se habilita a elegir otras sedes "que garanticen las condiciones técnicas", en caso de ser necesario. Quien ocupara el estrado principal estaría obligado a disponer los medios para garantizar la participación remota de Fernández Sagasti.

Bullrich se opone

Enterada de la decisión de la vicepresidenta, la jefa del oficialismo en el Senado hizo saber en su bloque que no está de acuerdo con permitir la participación remota de Fernández Sagasti. Recordó que la legisladora no estuvo en la última sesión, pero esa vez no pidió votar por Zoom, a pesar de que se trataba el mismo proyecto. La exministra sospecha que, con los números ajustados, la mendocina ahora sí quiere participar.

"Un cambio de reglamento, según establece la Constitución, es una decisión del cuerpo. Y requiere dos tercios. No lo puede definir una vicepresidenta", sostuvieron ante Letra P fuentes cercanas a la jefa del bloque de La Libertad Avanza. Otro argumento en contra es que hubo casos similares en los que otros bloques perdieron votos.

El último fue el PRO, que no contó en los últimos dos meses con la senadora Andrea Cristina, ausente por embarazo. Hubo otras ausencias similares por enfermedades que tampoco se contemplaron. De todos modos, si los habituales aliados del Gobierno contemplan el pedido de Bullrich, estarán los votos para dejarla participar vía remota. Se define el jueves.

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