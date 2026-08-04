Santa Fe: La Libertad Avanza mira de cerca la reforma electoral y promete candidaturas en toda la provincia

Santa Fe: La Libertad Avanza espera la reforma electoral y promete poner candidatos en toda la provincia

Con la definición de la reforma electoral como condición para mostrar sus cartas, en La Libertad Avanza se envalentonan con competir en 2027 y aseguran tener estructura para presentar candidatos en toda Santa Fe , aunque evitan adelantar nombres hasta que se conozcan las nuevas reglas de juego.

“Estamos preparados para competir en todos los casilleros de la provincia”, afirmó Marcos Peirano, apoderado del partido de Javier Milei en la bota, en diálogo con Letra P .

Con la amplia victoria en las elecciones nacionales de 2025 como antecedente inmediato, Peirano señaló que en LLA son “muy optimistas” de cara a los comicios del año próximo en la bota.

Para el apoderado del partido del presidente Javier Milei , la fuerza libertaria ganó capilaridad y extensión territorial en prácticamente todos los departamentos. Por eso, considera que no tendrá dificultades para reunir los nombres necesarios y competir en las categorías provinciales y locales, hasta ahora más esquivas.

Esa confianza también alcanza a Rosario , donde Peirano observa un fuerte desgaste de la gestión municipal. “Creo que es muy posible que ganemos las próximas elecciones, incluso de manera contundente”, afirmó, y agregó que en el espacio están “muy confiados”.

Por ahora, sin embargo, LLA mantendrá en reserva los nombres que plantará en la disputa. Según el apoderado, el partido esperará que se definan las reglas de juego antes de ordenar sus candidaturas y resolver la estrategia electoral.

“Mientras no esté aprobada la reforma electoral, no podemos dar ningún nombre porque sería poco serio hacerlo”, explicó.

El antecedente de Santiago del Estero y las constituyentes

La confianza libertaria en Santa Fe convive con antecedentes que invitan a la cautela. En las recientes elecciones municipales de Santiago del Estero, LLA obtuvo apenas tres concejales sobre 194 cargos en juego y no consiguió ninguna intendencia, en una jornada dominada de punta a punta por el Frente Cívico de Gerardo Zamora.

ELECCIONES 2026 Zamora ganó en las 26 localidades de Santiago del Estero, recuperó La Banda después de 25 años y ratificó la hegemonía del Frente Cívico.



Con una participación del 64%, el gobernador le envió un mensaje político a Milei.



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En Santa Fe, la elección de convencionales constituyentes de 2025, realizada pocos meses antes de las nacionales, también expuso las dificultades para trasladar el respaldo a Milei hacia las categorías provinciales.

Con Nicolás Mayoraz al frente de la boleta, LLA quedó tercera con el 14,05%, apenas por encima del espacio de Amalia Granata, detrás de Unidos y de la lista encabezada por Juan Monteverde.

La apuesta para 2027 será conseguir que la popularidad del sello nacional se traduzca también en votos para sus postulantes provinciales y municipales, terrenos donde el desempeño libertario todavía es magro.

¿Confluencia con Unidos? Por ahora no

Una de las fórmulas que ya apareció entre los alquimistas electorales para compensar ese déficit en el arrastre es presentar listas unificadas con gobernadores aliados, capaces de aportar estructura y despliegue.

La experiencia ya tuvo antecedentes en Entre Ríos y Chaco, donde los gobernadores Rogelio Frigerio y Leandro Zdero sellaron acuerdos electorales con LLA para las legislativas de 2025.

TEMPORADA DE ROSCA | Losada reflota la idea de incluir a La Libertad Avanza en Unidos: "Hay que pensar en lo que nos une"https://t.co/q6DHHntD3Z — LETRA P (@Letra_P) July 7, 2026

En Santa Fe, Peirano reconoció que dentro de Unidos existen sectores interesados en explorar ese tipo de confluencias. “Veo que, por el lado de algunos dirigentes del oficialismo, existe ánimo e intención de avanzar hacia eso”, admitió.

Sin embargo, insistió en que el espacio libertario está más que preparado para competir por su cuenta.

“Hablar hoy de un acuerdo me parece poco serio”, sostuvo. De todos modos, no cerró la puerta completamente y hasta marcó las líneas rojas para cualquier eventual entendimiento con otro partido.

La principal condición, dice, es que exista “sintonía con las ideas de la libertad” y que el acuerdo no replique la lógica de Unidos, donde, para Peirano, “conviven sectores con posiciones diametralmente opuestas solamente para tratar de sumar votos”.

Ese límite deja, por ahora, al socialismo fuera de cualquier acercamiento. “Estamos en veredas opuestas”, remarcó.

Peirano tampoco ocultó sus diferencias con Maximiliano Pullaro, a quien viene cuestionando por el manejo de los recursos provinciales. “Aténgase a la ley, gobernador, y empiece a gestionar como corresponde los recursos de todos, que no son ni suyos ni solidarios”, lanzó en redes tras el fallo de la Corte Suprema provincial sobre la reforma previsional. De todos modos, aclaró que su postura es “estrictamente personal” y no del partido.