Córdoba: quién es Alfajor Tatín, el influencer que compite con Gabriel Bornoroni por el voto de LLA

Alfajor Tatín, candidato libertario por el Frente Federal de Acción Soldaria
Alfajor Tatín, un colectivo y su equipo
La mención de su apodo genera sonrisas. Su participación electoral mueve a extrañeza entre analistas. La proyección de su nombre dibuja muecas de preocupación en la troupe deLa Libertad Avanza. En especial al sector que orgánicamente se ha encolumnado detrás deGabriel Bornoroni, presidente del partido en Córdoba.
Se llama Stefano López Chiodi, popularmente lo reconocen, él también, como Alfajor Tatín. Lidera la nómina de una de las cuatro fuerzas que disputarán con la escudería oficial violeta los votos de un flujo libertario que se presume aún caudaloso en la provincia del 75/25.
Es la referencia del Frente Federal de Acción Solidaria, un sello que en las pasadas elecciones provinciales del 2023 integrara la alianza Hacemos Unidos por Córdoba, armado cuyo eje fue el peronismo provincial y que permitió a Martín Llaryora convertirse en gobernador.
En la misma ciudad, convertido en reducto del peronismo cordobesista desde el cambio de siglo, es el copropietario de Sinergia VM, “una empresa abocada al marketing digital y la imagen empresarial”, explican en Linkedin.
Desde el congreso de la nación argentina confirmo mi candidatura para DIPUTADO NACIONAL por CÓRDOBA con el objetivo de apoyar las ideas de la libertad de mi presidente Javier Milei desde el Partido Demócrata pic.twitter.com/Xlw9Im61s3
En el mismo sitio ofrecen “herramientas y profesionales a las empresas o pymes que no pueden pagar los sueldos y tener su propia área”. “Ayudamos a las empresas a vender por internet”, simplifica el candidato.
El desenvolvimiento en esferas digitales resulta clave para entender la popularidad de que goza entre jóvenes. Particularmente entre los que se han visto subyugados por la irrupción de Javier Milei, con su desenfado y su tropa de trolls, bots y personajes retorcidos.
Desde sus perfiles de redes, con los que acumula más de 370 mil seguidores, Tatín se suma a todas las consignas de lucha que lanzan las fuerzas del cielo. También brinda explícito aval a las decisiones políticas y económicas del gobierno nacional.
”Lo que hago es poner en práctica lo que todos los días uso en mi trabajo. Mis redes son una bitácora y experimentación de lo que aplico para mi laburo”, amplía.
El cotejo con el Gordo Dan
Siguiendo esa bitácora, hace un mes recorrió 160 kilómetros hasta el coqueto hotel capitalino en que se celebró La Derecha Fest. Lo hizo junto a un equipo que hoy lo acompaña en su aventura, dentro y fuera de la lista. Más vistoso aún, lo hizo a bordo de un colectivo ploteado en el que se destacaban dos imágenes: la suya, con una leve sonrisa; la de Javier Milei, con gesto aguerrido.
Aunque no fue considerado entre los oradores del show, su presencia no pasó inadvertida. Orgulloso, exhibe un pin del evento en X.
El furor no le impide rechazar cotejos con celebridades digitales. Por ejemplo, el Gordo Dan. “El Gordo es una persona única y valiosa para esta batalla cultural. Yo soy un emprendedor que dejó su tiempo libre para hacer política”, explica.
Con similar énfasis, remarca que no se aleja de las problemáticas “terrenales” de la gente. “Trato de llevarle a la gente un espacio real, honesto, de gente normal. No dependo de hacer videítos. Yo me siento a ayudar a la gente”, subraya.
Sin órdenes de Karina Milei
La participación del Frente Federal de Acción Solidaria estuvo en dudas hasta el cierre mismo del plazo de presentación de listas. El propio Tatín adjudica la incertidumbre a maniobras del comando central de LLA en Córdoba. “Había muchas intenciones de que no nos presentáramos”, asevera.
Todo contraste es usado para ensalzar las virtudes de la lista que lidera el propio Tatín, derivación de Tato, su apodo original. Por un lado, “coherencia, con personas que apoyan cambios lógicos, que mantienen una línea de acompañar al gobierno”. Ejemplo a mano, Tatín afirma que, si fuese diputado, habría apoyado la vigencia del veto a los aumentos para jubilados y jubiladas.
La apelación a la coherencia ofrece otro contraste. López Chiodi no sólo se siente más conocido que los dirigentes que encabezan la lista libertaria; también asegura haber empuñado las ideas de la libertad antes que ellos. Más aún, declama que no necesita borrar su bitácora digital.
“La gente sabe quien soy. Hay gente como Gonzalo Roca o Laura Soldano, que van a tener que descubrir qué es lo que piensan. Si quieren saber qué pienso pueden ir a buscar a internet, porque no borro mi material. Son archivos que demuestran realmente qué es lo que pienso. Esa es la diferencia: proponemos gente coherente, gente que respeta una forma de pensar”, asevera. Las alusiones no necesitan más explicación.
Alfajor Tatín, una candidatura que ilusiona al cordobesismo
“Hasta ese momento había participado en actividades con influencers de Buenos Aires, dando charlas sobre batalla cultural”, añade.
Autodefiniendo su lista como “la más libertaria”, López Chiodi enumera los otros destaques de su desfile: Ezequiel Vivas, influencer que lidera la Unión Libertaria Argentina; Mario Matteucci, una persona con discapacidad visual; Adriana Reartes “una de las personas más informadas sobre el mundo de la policía en Córdoba y que tiene su propio medio, llamado el Cordobazo Azul”.