Córdoba: quién es Alfajor Tatín, el influencer que compite con Gabriel Bornoroni por el voto de LLA

La mención de su apodo genera sonrisas. Su participación electoral mueve a extrañeza entre analistas. La proyección de su nombre dibuja muecas de preocupación en la troupe de La Libertad Avanza . En especial al sector que orgánicamente se ha encolumnado detrás de Gabriel Bornoroni , presidente del partido en Córdoba .

Se llama Stefano López Chiodi, popularmente lo reconocen, él también, como Alfajor Tatín . Lidera la nómina de una de las cuatro fuerzas que disputarán con la escudería oficial violeta los votos de un flujo libertario que se presume aún caudaloso en la provincia del 75/25.

Es la referencia del Frente Federal de Acción Solidaria , un sello que en las pasadas elecciones provinciales del 2023 integrara la alianza Hacemos Unidos por Córdoba , armado cuyo eje fue el peronismo provincial y que permitió a Martín Llaryora convertirse en gobernador.

El dato alimenta especulaciones. Desde los cuarteles de LLA ven a la intentona de “Tatín” como un experimento alentado por el cordobesismo para morder votos a la lista que encabezará Gonzalo Roca en octubre.

A sus 33 años, cursando la tesis en la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, López Chiodi encabeza desde Villa María una de las dos listas cuyas cabeceras se ubican fuera de la capital de Córdoba .

En la misma ciudad, convertido en reducto del peronismo cordobesista desde el cambio de siglo, es el copropietario de Sinergia VM, “una empresa abocada al marketing digital y la imagen empresarial”, explican en Linkedin.

Desde el congreso de la nación argentina confirmo mi candidatura para DIPUTADO NACIONAL por CÓRDOBA con el objetivo de apoyar las ideas de la libertad de mi presidente Javier Milei desde el Partido Demócrata pic.twitter.com/Xlw9Im61s3 — Alfajor Tatin (@AlfajorTatinOk) April 18, 2025

En el mismo sitio ofrecen “herramientas y profesionales a las empresas o pymes que no pueden pagar los sueldos y tener su propia área”. “Ayudamos a las empresas a vender por internet”, simplifica el candidato.

El desenvolvimiento en esferas digitales resulta clave para entender la popularidad de que goza entre jóvenes. Particularmente entre los que se han visto subyugados por la irrupción de Javier Milei, con su desenfado y su tropa de trolls, bots y personajes retorcidos.

Desde sus perfiles de redes, con los que acumula más de 370 mil seguidores, Tatín se suma a todas las consignas de lucha que lanzan las fuerzas del cielo. También brinda explícito aval a las decisiones políticas y económicas del gobierno nacional.

”Lo que hago es poner en práctica lo que todos los días uso en mi trabajo. Mis redes son una bitácora y experimentación de lo que aplico para mi laburo”, amplía.

El cotejo con el Gordo Dan

Siguiendo esa bitácora, hace un mes recorrió 160 kilómetros hasta el coqueto hotel capitalino en que se celebró La Derecha Fest. Lo hizo junto a un equipo que hoy lo acompaña en su aventura, dentro y fuera de la lista. Más vistoso aún, lo hizo a bordo de un colectivo ploteado en el que se destacaban dos imágenes: la suya, con una leve sonrisa; la de Javier Milei, con gesto aguerrido.

Aunque no fue considerado entre los oradores del show, su presencia no pasó inadvertida. Orgulloso, exhibe un pin del evento en X.

Que bueno recuerdo de La Derecha Fest pic.twitter.com/v7m6euFQBT — Alfajor Tatin (@AlfajorTatinOk) August 15, 2025

El furor no le impide rechazar cotejos con celebridades digitales. Por ejemplo, el Gordo Dan. “El Gordo es una persona única y valiosa para esta batalla cultural. Yo soy un emprendedor que dejó su tiempo libre para hacer política”, explica.

Con similar énfasis, remarca que no se aleja de las problemáticas “terrenales” de la gente. “Trato de llevarle a la gente un espacio real, honesto, de gente normal. No dependo de hacer videítos. Yo me siento a ayudar a la gente”, subraya.

Sin órdenes de Karina Milei

La participación del Frente Federal de Acción Solidaria estuvo en dudas hasta el cierre mismo del plazo de presentación de listas. El propio Tatín adjudica la incertidumbre a maniobras del comando central de LLA en Córdoba. “Había muchas intenciones de que no nos presentáramos”, asevera.

Alude a Bornoroni, a quien acusa de armar un espacio exclusivamente para los propios, con prácticas poco democráticas y reñidas con lo que demanda una nueva forma de hacer política en la que deben primar “los normales”.

“Sólo hay lugar para un grupo selecto y gente afín. Eso no tiene que ver con interpretar las ideas de la libertad”, aseguró en diálogo con SRT Media.

Sus críticas se asemejan a las de otras voces que fueron necesarias en tiempos embrionarios para la manada mileísta. Las respuestas desde el comando libertario son las mismas: se respeta la decisión de “el jefe”, Karina Milei de jugar con nombres propios.

López Chiodi descree de la existencia de órdenes desde el cubil central. No sólo asegura que mantiene buen vínculo con los hermanos Milei y su entorno, sino que cree que la mezquindad del jefe de bloque libertario lo quitó del radar.

“Karina no tiene nada que ver. Hubo autonomía. Hubo una especie de que cada uno haga la suya. Pero como el interés de ellos nunca estuvo vinculado con una participación mía, decidí armar algo por mi parte. Lo mismo le pasó a otros referentes. No nos quieren en su espacio. Nunca hubo intento de intercambiar. Podríamos haber tenido una lista súper competitiva para ganarle a Schiaretti, pero el destino nos puso en otra cuestión”, enfatiza.

Lejos de Gabriel Bornoroni

Todo contraste es usado para ensalzar las virtudes de la lista que lidera el propio Tatín, derivación de Tato, su apodo original. Por un lado, “coherencia, con personas que apoyan cambios lógicos, que mantienen una línea de acompañar al gobierno”. Ejemplo a mano, Tatín afirma que, si fuese diputado, habría apoyado la vigencia del veto a los aumentos para jubilados y jubiladas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stefano López (@alfajortatinok)

La apelación a la coherencia ofrece otro contraste. López Chiodi no sólo se siente más conocido que los dirigentes que encabezan la lista libertaria; también asegura haber empuñado las ideas de la libertad antes que ellos. Más aún, declama que no necesita borrar su bitácora digital.

“La gente sabe quien soy. Hay gente como Gonzalo Roca o Laura Soldano, que van a tener que descubrir qué es lo que piensan. Si quieren saber qué pienso pueden ir a buscar a internet, porque no borro mi material. Son archivos que demuestran realmente qué es lo que pienso. Esa es la diferencia: proponemos gente coherente, gente que respeta una forma de pensar”, asevera. Las alusiones no necesitan más explicación.

Un pasado demócrata

Pese a la declamada congruencia, Tatín reconoce ser afiliado al Partido Demócrata. El mismo sobre el que se montara el armado libertario años atrás, antes de la oficialización de LLA.

Según afirma, lo hizo hace sólo seis meses, a fin de poder iniciar su campaña, anticipando las dificultades para estribar en la escudería violeta. Por las dudas, se despega de Rodolfo Eiben, titular de dicho partido, “que tiene problemas legales”.

alfajor tatin candidato Alfajor Tatín, una candidatura que ilusiona al cordobesismo

“Hasta ese momento había participado en actividades con influencers de Buenos Aires, dando charlas sobre batalla cultural”, añade.

Autodefiniendo su lista como “la más libertaria”, López Chiodi enumera los otros destaques de su desfile: Ezequiel Vivas, influencer que lidera la Unión Libertaria Argentina; Mario Matteucci, una persona con discapacidad visual; Adriana Reartes “una de las personas más informadas sobre el mundo de la policía en Córdoba y que tiene su propio medio, llamado el Cordobazo Azul”.