Juan Manuel Llamosas: "Me imagino gestionando con Llaryora"

Llamosas advierte que no la campaña no interferirá con su trabajo desde la gestión de la capital alterna.

-¿Se imagina en otro lugar que no sea la vicegobernación?

-Soy un hombre de gestión. Me siento capacitado para afrontar las responsabilidades que Martín defina como las más convenientes para el proyecto. Me imagino gobernado con él, claro.

Embed ¡Gran noticia para nuestra ciudad! Junto al gobernador @JSchiaretti inauguramos la Estación de Bombeo del Bicentenario, que ampliará la red cloacal y brindará el servicio a 12 barrios de Banda Norte, beneficiando a más de 100.000 personas. #ObrasQueMejoranVidas #TrabajandoJuntos pic.twitter.com/uHMJVBtl8I — Juan Manuel Llamosas (@jmllamosas) April 1, 2023

-¿Cómo se encara la renovación de un espacio con referencias tan fuertes como las de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti?

-A lo largo de 24 años, nuestro espacio se ha ido aggiornando a la realidad de Córdoba. Alguien dijo alguna vez que una de las principales virtudes que tuvo el peronismo de Córdoba fue no haber querido peronizar a la sociedad cordobesa, sino que tuvo la capacidad de entender la realidad de los vecinos para hacerlos parte y tomar las mejores decisiones. En esa dirección, la renovación de los cuadros, los equipos y las políticas siempre ha sido algo automático. Nosotros cambiamos haciendo todos los días. No es un slogan, es un ejercicio.

-¿Cómo ve a las otras figuras que también aspiran a integrar la fórmula oficialista?

-Somos parte de un equipo y todos tenemos roles importantes. Alejandra Vigo cumple un rol muy importante en el Senado defendiendo los intereses de Córdoba. Natalia De la Sota hace lo propio en Diputados. Yo estoy gobernando la segunda ciudad de la provincia. No se trata de comparar, sino de buscar el mejor lugar para cada uno. Lo que sí te puedo decir es que, además de la confianza y el trabajo en conjunto, con Martín logramos una fórmula de gestión, y una articulación previa que ya venimos trabajando desde los dos municipios más importantes de Córdoba.

Llaryora Llamosas convenios.jpg Juan Manuel Llamosas destaca como activo el trabajo conjunto entre las gestiones de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.

-En Río Cuarto usted sumó sectores del peronismo que no forman parte de la estructura provincial. ¿Se puede ampliar el espacio de cara a las elecciones?

-El armado del peronismo de Córdoba siempre fue sumando a sectores que comprenden que somos parte de un modelo que defiende el campo y la producción, que hace parte al sector privado y que tiene claro que representando esos intereses estamos defendiendo a los cordobeses. No es una cuestión de nombres, tiene que ver con las ideas.

-¿Cuál es el límite para sumar sectores aliados?

-El límite está marcado por esta visión. Los que defienden políticas públicas como las que lleva adelante el gobierno nacional, que ponen palos en la rueda, obstaculizan la producción, no permiten la previsibilidad en el complejo agroalimentario y tienen un visión centralista, tienen una posición distinta a la nuestra y los espacios no se pueden conjugar. No tiene que ver con el color político, porque hay dirigentes del radicalismo y del PRO que van a acompañar a Martín y van a estar formando parte de nuestro esquema de gobierno.

-¿Cuánto incide en la campaña la candidatura nacional de Schiaretti?

-Hoy no hay otro dirigente a nivel nacional que tenga la gestión, la experiencia y la capacidad para buscar consensos que tiene nuestro gobernador. Es el Presidente que hoy se necesita pero, más allá de eso, en esta elección provincial se constratan dos modelos. Uno probado durante 24 años, que genera confianza y previsibilidad; y otro modelo de candidatos no representan ninguno de estos valores y que, cuando les ha tocado gobernar, les ha ido muy mal y han fracasado. Ya pasó en la ciudad de Córdoba.