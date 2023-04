Córdoba: Llaryora ajusta las tuercas para encarar la campaña más difícil del PJ

Es por eso que reunió a sus cuadros técnicos en la Bolsa de Comercio y colocó a su secretario de Finanzas municipal, Guillermo Acosta , en la cabecera de la mesa. Su funcionario, y desde ahora jefe de su comando de análisis y propuestas, tiene prestigio académico y conocimiento aplicado a través de su rol de director de investigaciones de la entidad que comanda el empresario Manuel Tagle. Pasó por el Ministerio de Producción durante la gestión de Mauricio Macri; el Círculo Rojo le atiende el teléfono cada vez que llama, aunque lo definen como un hombre orgánico. En otras palabras, no mueve las piezas si su referente político, en este caso Llaryora, no lo autoriza.

Sin juego propio, pero leal, logró la cabecera de un espacio que para el llaryorismo es clave. Las propuestas deberán jugar un rol central en una campaña donde intentarán colocar a Juez como un improvisado, sin soporte. Sin embargo, desde lo político, Llaryora comienza a ubicar hombres de su entera confianza en las patas del comando de campaña que lidera el vicegobernador Manuel Calvo.

https://twitter.com/MartinLlaryora/status/1648758634409517081 ¡Hay equipo! Ante más de 300 empresarios y referentes profesionales, pusimos en marcha los equipos técnicos de @HacemosCba que trabajarán en este proyecto político enfocado en la importancia de gestionar codo a codo junto a la amplia rama del sector privado. Solidez e innovación. pic.twitter.com/3qRPXVTuzY — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) April 19, 2023

De todas formas, la designación de Acosta no puede entenderse como una extrapolación directa al potencial gabinete provincial. En el entorno del candidato oficialista albergan la esperanza de que el actual ministro de Finanzas de Schiaretti, Osvaldo Giordano, continúe; aunque el economista no da pistas sobre sus intereses y a su entorno les confiesa que no sabe qué hará.

Llaryora apunta a la previsibilidad del modelo y envía guiños de continuidad y templanza a los protagonistas del motor productivo y económico de la provincia.

Sigue la alianza

El otro paso marcado en la hoja de ruta de Llaryora se dará este lunes, en Río Cuarto. Allí, Schiaretti y Llaryora presentarán el nuevo nombre de la coalición (hasta ahora sonaba Hacemos Juntos por Córdoba como el ganador). El ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, está a cargo de la colecta de nuevos cuadros por el interior. Hasta el momento, la estricta reserva del peronismo sobre las nuevas incorporaciones y el rechazo público que hicieron las principales figuras del PRO, como dio cuenta Letra P, hacen suponer que no habrá mucho más de lo ya exhibido.

Fuentes llaryoristas daban por descontado que participarán los intendentes que responden a Martín Gill, del Frente de Todos. También, los Radicales Auténticos, la agrupación que lidera Myrian Prunotto, intendenta en uso de licencia de Estación Juárez Celman. Trascendió que ya fueron convocados al Palacio 6 de Julio para una reunión preparatoria.

Para manenter viva la expectativa, deslizan desde esos influyentes despachos que habrá intendentes e intendentas también del PRO, nucleados en Comupro.

El ente Comunas y Municipios de la Provincia alberga a referentes de gobiernos locales del vecinalismo, el PRO y otras fuerzas políticas. Nació como el alter ego macrista del Foro de Intendentes de la UCR, en los albores de Cambiemos, pero desde la derrota de 2019 prefirió el juego líbero. Buena parte de sus 30 integrantes apoyaron a Schiaretti y sus candidatas a diputadas, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, en las legislativas pasadas; y desde el bunker del PJ dan por descontado que también lo harán en esta oportunidad.

De todas maneras, están dispuestos a mantener el secreto hasta el lunes. Fuentes consultadas del PRO afirman por estas horas que no ponen las manos en el fuego por ningún intendente o intendenta de su espacio. Pero la lista de fugas que manejaban sus autoridades se reducía a un solo nombre: Maciel Balduzzi, de Costa Sacate. Habría otros, pero los amarillos no los reconocen como propios por su referencia con el vecinalismo.

La apuesta fuerte del PJ es tener a la intendenta de Villa Allende, Teresa de Vélez, en sus filas. No obstante, altas fuentes del municipio que gobernó el golfista internacional, Eduardo Romero, ratificaron su trabajo para Juez y De Loredo.

Los llaryoristas no se conforman y aseguran que, en esos municipios del PRO, como Marcos Juárez, la sinergia de gestión con HxC se terminará imponiendo. A esta altura poco importan a Llaryora los rostros, más bien lo que cuenta es el trabajo de estos influencers territoriales de cara al domingo electoral.

El doble discurso es evidente porque el exintendente Pedro Dellarossa se mostrará con Juez este fin de semana en Corral de Bustos, la próxima parada electoral. “Es una pantalla”, dicen propios y extraños, aunque él ratifica que no cruzará de bando.

Por último, la fórmula

Sustanciada la presentación, el paso que sigue es presentar a la escolta del candidato. La elección de la ciudad imperial para el lanzamiento de la alianza parecía ser una señal que los operadores del sur provincial desactivaron. “Fue por un criterio federal”, resaltan y dejan en suspenso la confirmación que, por supuesto, tiene a Juan Manuel Llamosas y a De la Sota entre los ternados.