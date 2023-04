https://twitter.com/marcoscarasso/status/1647735055438041089 ¡Triunfazo en Cabrera!



Hoy los cabrerenses, una vez más, eligieron seguir transitando el camino del desarrollo y el crecimiento. pic.twitter.com/UXPzjDOio0 — Marcos Carasso (@marcoscarasso) April 16, 2023

"No alcanza sólo con la palabra. Hay que demostrar con triunfos. Uno tiene que demostrar que la gente lo acompaña. Los que tenemos referencias territoriales tenemos que marcar el camino", afirma Carasso.

La mencionada territorialidad es el atributo que decenas de radicales ostentan como distintivo. Atento a ello, el cabrerense no oculta ya su intención de ubicarse a la cabeza de un pack de dirigentes que empuja con fuerza desde el sur de la provincia, región donde el cordobesismo, tras 24 años, se siente orondo.

"Es una victoria importante para toda la dirigencia de la zona. Demostramos que Juntos por el Cambio tiene hombres y mujeres que pueden representar a una región muy importante, como es el polo manisero más grande del país. Acá hay productores e industriales trabajando juntos, diariamente, con ganas de proyectar su experiencia", amplía el diputado nacional.

En diálogo con Letra P, el exintendente de General Cabrera afirma recibir a diario varios mensajes que apoyan una eventual proyección suya al Ejecutivo provincial. Sin embargo, prefiere no hablar de plazos.

"Soy prudente, no quiero presionar. Si Rodrigo decide ir por la intendencia de la capital, por supuesto que me interesaría ser vicegobernador. Pero, insisto, como representante de un colectivo de hombres y mujeres del sur de Córdoba", sentencia. "Soy prudente, no quiero presionar. Si Rodrigo decide ir por la intendencia de la capital, por supuesto que me interesaría ser vicegobernador. Pero, insisto, como representante de un colectivo de hombres y mujeres del sur de Córdoba", sentencia.

La ola

Junto a los nombrados celebró Juez, quien desde el pasado año cuenta con el apoyo de la institucionalidad radical, algo que quedó claramente expresado en la invitación al acto por la conmemoración del 132° aniversario de la Revolución del Parque. Desde ese momento, el senador nacional contó con un talud para resistir los zarandeos de Mauricio Macri, quien nunca digirió su preeminencia en JxC. También, claro, para blindarse de los ataques de intendentes y dirigentes boinablanca que pugnaban por un candidato propio.

A pocos metros de allí, también intercambiando abrazos, De Loredo volvió a hablar de "ciclo cumplido" para Hacemos por Córdoba (HxC). “Venimos dando todos los pasos necesarios, con amplitud e inteligencia, y se va confirmando domingo tras domingo, en las elecciones locales, la antesala de un escenario donde Juntos por el Cambio se impone al peronismo. Hay fin de ciclo en la provincia”.

La consistencia de sus palabras tendrá una prueba masiva, la primera, en 40 días. El domingo 28 de mayo serán 27 las comunas que acudirán a las urnas. El amplio listado incluye a pueblos históricamente radicales, como Alcira Gigena, ciudades intrínsecamente vinculadas al kirchnerismo, como Leones, y localidades bajo gobiernos cordobesistas, el caso de Bulnes y Canals.

Sin restar trascendencia a los guarismos ya conocidos, desde el armado de HxC enfocan lo ocurrido como ratificaciones de los oficialismos: "No hay ola de cambio, sí de continuidad. Si eso siguiera así, podríamos anticipar el resultado del 25 en la provincia", confían a Letra P desde el centro de campaña de Martín Llaryora.