Justicia: Mahiques empezó a enviar los pliegos al Senado y sumó al hijo de Horacio Rosatti

El ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , empezó a enviar este lunes al Senado los pliegos judiciales. Mandó una tanda de 38 aspirantes y otra de 26 que tiene un nombre rutilante: Emilio Rosatti , hijo de Horacio Rosatti , presidente de la Corte Suprema de Justicia, candidato a Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Como explicó Letra P , está decisión se enmarca en la busqueda de Karina Milei de sumar poder en la justicia para proteger al Gobierno de las causas p or corrupción. Por eso, además, los pliegos incluyen familiares y empleados de magistrados de los tribunales de Comodoro Py, como el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , a cargo del caso $Libra.

El hijo de de Rosatti es el único pliego de Santa Fe. Si bien figuró primero en la terna para ese cargo, en la oposición advirtieron que varios de los elegidos para cubrir otras vacantes no estuvieron en primer lugar de orden de mérito. No es determinante: el presidente puede optar entre cualquiera de los tres candidatos y proponerlo ante el Senado.

El gesto de Javier Milei con Rosatti se suma al que tuvo con Mahiques, al proponer al padre, Carlos Mahiques , para continuar cinco años como juez del Tribunal de Casación. Necesita aprobación del Senado, porque en noviembre cumplirá 75 años. La audiencia será el 16 de abril.

Las 64 carpetas que el ministro de Justicia enviará esta semana para cubrir vacantes del Poder Judicial tomarán estado parlamentario en la sesión de la semana que viene y serán debatidas en tres audiencias públicas, que serían a fines de abril. Si son dictaminados, como espera Patricia Bullrich , los pliegos llegarán al recinto en mayo. La jefa de La Libertad Avanza tiene un margen de negociación amplio: sólo le dio solo tres de 17 lugares al peronismo en la estratégica comisión de Acuerdos, para poder negociar con los aliados.

La inclusión del pliego de Emilio Rosatti, que todavía no está en mesa de entradas del Senado, fue justificada por el oficialismo en el orden de mérito y en la presión que ejerció el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para cubrir las vacantes de su provincia, ajetreada por casos de narcotráfico.

Sin embargo, el hijo de Rosatti fue el único candidato a juez santafesinos incluido en estas dos primeras tandas de expedientes. Habrá muchas más: las vacantes superan las 300 y Mahiques quiere cubrir todas. Trabaja a la par de los Menem: el asesor Lule y Martín, presidente de la Cámara de Diputados. Es la dupla que asesora día y noche a Karina Milei.

Los nombres polémicos de Mahiques

Según el detalle de los pliegos al que accedió Letra P, 40 son para ocupar juzgados en la Ciudad de Buenos Aires, seis en La Plata y dos en Formosa. En el Gobierno se jactan de haber dado señales a la familia judicial, con candidatos como María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini. Es propuesta como jueza de cámara en La Plata.

En una próxima tanda estará Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA, que involucra a los Milei.

El resto de los cargos corresponde a defensorías y cámaras nacionales, como la penal económica, que interviene en litigios de evasión impositiva y contrabando. Son casos de mucho dinero, con intereses cruzados y con un dato: cuando hay vacantes, las subrogancias son cubiertas por integrantes de la Cámara Federal.

En Comodoro Py hay rumores sobre un presión de la famila judicial para evitar nombramientos en la cámara penal económica y empoderar a los suplentes. Mahiques ignoró esas versiones y propuso como vocales a Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway.

Hay otros candidatos que hicieron ruido en la oposición, como Pablo Wilk, exsecretario del juez federal Luis Armella propuesto para el TOF 2 de La Plata, la oficina más rutilante por fuera de la Ciudad de Buenos Aires que Mahiques intenta cubrir.

Las propuestas en Formosa, como las de los bonaerenses, tampoco pasaron por el filtro de su gobernador. En el primer caso, el candidato a ocupar el tribunal federal del juicio, Gerado Daniel Cacace, figuró en el concurso como segundo suplente, o sea, Mahiques ignoró a cuatro candidatos. En la audiencia los senadores tratarán de saber porqué.

Los tiempos del Senado

El mayor botín en los tribunales de Retiro son los cuatro juzgados federales vacantes, que intervienen en casos de corrupción y sobre los que ni siquiera hay un proyecto de terna. Las selecciones quedaron en medio de una controversia porque la Corte Suprema, a través de una acordada, pidió cambiar el mecanismo.

Con la firma de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal solicitó que la entrevista tenga una incidencia del 10%, lo mínimo. La acordada fue expuesta este lunes por los supremos y no fue firmada por Rosatti.

En lo formal, en la Corte explicaron que el santafesino no podía pronunciarse porque deberá decidir sobre la propuesta cuando fuera considerada en el Consejo de la Magistratura, pero lo cierto es que el pliego de su hijo necesita un acuerdo del Senado y el santafesino no quiere entrar en controversias.

Bullrich está apresurada para darle ingreso formal a los pliegos y convocaría a una sesión la semana próxima, con un temario reducido a ascensos militares. En Acuerdos, las audiencias podrán citarse 21 después, como indica el reglamento.

Luego será el turno del pleno, donde a LLA le sobran diez manos aliadas para la mayoría. Tiene juego para negociar y tal vez por eso dejó para una última tanda los pliegos de las provincias con bancas afines. Solo llegarán si esas voluntades ayudan a cubrir el fuero porteño y a convertir en juez al hijo de Rosatti.