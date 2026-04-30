Octavio Argüello, secretario general de la CGT: "Hay que decirle basta a este gobierno corrupto y explotador"

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La CGT copa Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Las columnas de la CGT copan el centro porteño desde el mediodía y la Plaza de Mayo ya está colmada de banderas. El acto central está previsto para las 15, cuando el triunvirato Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello leerán un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, frase que ya aparece en las pantallas gigantes instaladas en la plaza.

Por Diagonal Sur ingresan UPCN, SICOVARA, Comercio y Petroleros. El Sindicato de Sanidad se ubica sobre Bolívar, frente al Cabildo. Luz y Fuerza y SMATA se suman al centro de la plaza. Los gremios docentes entran por Avenida de Mayo. La Cámpora avanza por Diagonal Norte. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también está presente, en su primera movilización como presidente del PJ bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049895082216579256&partner=&hide_thread=false #PlazaDeMayo Marcha por el Día del Trabajador convocada por la CGT pic.twitter.com/aNWYSVIF1J — LETRA P (@Letra_P) April 30, 2026

La jornada incluye un homenaje al papa Francisco, cuyo primer aniversario de muerte se cumplió el 21 de abril. Su imagen se repite en las pantallas de la plaza y entre las banderas de los distintos gremios. Está prevista una oración a cargo de dos curas villeros.

Si bien la conducción del triunvirato no se pronunció sobre la posibilidad de activar un nuevo paro general, días atrás el cotitular de la CGT Jerónimo apuntó que “el clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien", y en este contexto advirtió: "No descartamos nada".