en vivo LA PROTESTA

Octavio Argüello, secretario general de la CGT: "Hay que decirle basta a este gobierno corrupto y explotador"

La central obrera marcha este jueves por el Día del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo. Desempleo, caída salarial y mal humor social, factores que la empujan a salir.

Octavio Argüello, Secretario General de la CGT.

Octavio Argüello, Secretario General de la CGT.

La CGT marcha a Plaza de Mayo.

La CGT marcha a Plaza de Mayo.

Manuel Adorni en el Congreso.

Manuel Adorni en el Congreso.

Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados
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Javier Milei y su gabinete

EN VIVO

Con la imagen y el mensaje del Papa Francisco como bandera, la CGT vuelve a la calle este jueves, en la tradicional movilización por el Día del Trabajador, y aspira a capitalizar el malestar por el desempleo, el endeudamiento de las familias y los bajos salarios para otra gran foto opositora a Javier Milei.

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El documento completo de la CGT: "El trabajo es con derechos o es esclavo"

DOCUMENTO CGT 1ERO DE MAYO

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Jorge Sola, secretario general de la CGT: "Nos oponemos a un Gobierno de derecha"

El tercer y último triunviro en tomar la palabra fue Jorge Sola, quien también se refirió al rol de la central obrera: "Hemos hecho más de 15 marchas, hemos hecho cuatro paros generales. Nuestra responsabilidad es representar la voz de los trabajadores y de aquellos que no tienen trabajo".

"La movilización es una responsabilidad de esta CGT. Nos oponemos a un Gobierno de derecha. No puede haber algo más contradictorio que decir que se bajó la pobreza. Invito al Gobierno a que recorra cada pueblo. Lo invito a que haga cinco cuadras y vaya a Constitución. Ahí está la pobreza", aseguró en el cierre del acto por el Día del Trabajador.

02 MARCHA CGT PLAZA

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Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT: "No hay libertad cuando el pueblo no llega a fin de mes"

El segundo secretario en hablar fue Cristian Jerónimo, quien también le pegó al Gobierno y remarcó: "No hay libertad cuando el pueblo no llega a fin de mes". Pero además, respondió a las críticas que llegan al movimiento cegetista: "Desde la CGT le decimos a quienes nos critican, que a los 15 días que asumió este gobierno le hicimos un paro general".

"Tenemos que defender nuestros derechos y nuestras conquistas. Estamos viviendo momentos difíciles, donde las políticas económicas golpean directamente a los trabajadores, jubilados, pymes y a quienes sostienen todos los días este país", agregó Jerónimo en la Plaza de Mayo.

"No hay desarrollo posible sin trabajo. Defendemos el salario, el empleo, la producción nacional", finalizó.

01 MARCHA CGT PLAZA

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Octavio Argüello, secretario general de la CGT: "Hay que decirle basta a este gobierno corrupto y explotador"

Octavio Argüello, uno de los secretarios generales de la CGT, tomó la palabra poco antes de las cuatro de la tarde en Plaza de Mayo, donde la central obrera finalizó su tradicional marcha por el Día del Trabajador. En tono combativo y con el gobierno de Javier Milei como receptor de todas las críticas, aseguró que "se terminó la paciencia" y convocó a "luchar y organizarse".

"Se terminó la paciencia señor presidente. Este pueblo no da para más. No podemos seguir soportando esta explotación. Desde la CGT se va a profundizar en los reclamos sindicales y gremiales", dijo el triunviro. "Se rematan nuestros recursos naturales, se consolida una deuda impagable para nuestro pueblo. Tenemos que decirle basta a este gobierno corrupto y explotador. Tenemos que hacerlo en unidad, es la única forma que vamos a poder terminar con este flagelo", agregó.

"No abandonemos nuestro espíritu de lucha. Vamos a organizarnos porque unidos somos fuertes. Los que estamos aquí creemos en la justicia social, en las Madres de la Plaza de Mayo, en Perón y Evita, en la dignidad de nuestro pueblo, los convoco a luchar", finalizó el sindicalista.

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La CGT copa Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Las columnas de la CGT copan el centro porteño desde el mediodía y la Plaza de Mayo ya está colmada de banderas. El acto central está previsto para las 15, cuando el triunvirato Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello leerán un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, frase que ya aparece en las pantallas gigantes instaladas en la plaza.

Por Diagonal Sur ingresan UPCN, SICOVARA, Comercio y Petroleros. El Sindicato de Sanidad se ubica sobre Bolívar, frente al Cabildo. Luz y Fuerza y SMATA se suman al centro de la plaza. Los gremios docentes entran por Avenida de Mayo. La Cámpora avanza por Diagonal Norte. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también está presente, en su primera movilización como presidente del PJ bonaerense.

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La jornada incluye un homenaje al papa Francisco, cuyo primer aniversario de muerte se cumplió el 21 de abril. Su imagen se repite en las pantallas de la plaza y entre las banderas de los distintos gremios. Está prevista una oración a cargo de dos curas villeros.

Si bien la conducción del triunvirato no se pronunció sobre la posibilidad de activar un nuevo paro general, días atrás el cotitular de la CGT Jerónimo apuntó que “el clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien", y en este contexto advirtió: "No descartamos nada".

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Manuel Adorni sobre la visita de Peter Thiel: “Los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la visita del magnate alemán Peter Thiel al país, y al respecto aprovechó para decirles “a todos los billonarios del mundo que quieren huir de sus países regulados” que “son bienvenidos a la República Argentina”, que catalogó como “la nueva tierra de la libertad”.

Durante el informe de gestión en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador ponderó a Thiel que “como tantos otros protagonistas en la economía mundial está interesado en las reformas profundas” que está llevando adelante la administración libertaria de Javier Milei. “Es una halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, insistió.

Manuel Adorni diputados congreso

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Manuel Adorni: "No voy a presentar la renuncia"

El jefe de Gabinete cerró el segundo capítulo de respuestas a la oposición con una frase contundente: "No voy a presentar la renuncia", dijo. "Por el contrario, estoy acá dando la cara. El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos lo venían esperando hacía décadas", agregó Manuel Adorni en el Congreso.

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"Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente. Seguiré dando cuenta ante esta Cámara del trabajo hecho según dicta la Constitución Nacional", finalizó, antes de que comience otro bloque de preguntas de la oposición.

Adorni en DIputados

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Milei tildó de “corruptos” y “chorros” a periodistas parlamentarios tras el discurso de Adorni

El presidente Javier Milei acusó a los periodistas parlamentarios de “corruptos” y de “chorros” cuando se le pidió una evaluación sobre el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Milei ingresó al recinto de sesiones y se retiró del Congreso con graves acusaciones a los periodistas que estan cubriendo la sesión informativa.

“Chorros, corruptos”, gritó Milei a los periodistas en la puerta de la sala de periodistas, cuando se retiraba del Congreso tras escuchar el informe de Adorni, quien expuso durante una hora y cuarenta minutos.

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Esta situación se repitió previo al informe del jefe de Gabinete cuando Milei se dirigía al primer palco del recinto de sesiones.

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Manuel Adorni: "Nunca oculté mi patrimonio, no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"

"En relación a mi patrimonio, señalo que los miembros de esta Cámara quieren asemejar mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional, ni penalmente son comparables. Yo pagué todos los viajes que realicé con mi familia", dijo el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados en referencia a sus viajes al exterior.

"Nunca un gobierno anterior colaboro de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario los funcionarios anteriores cuentan con condenas firmes y forman un espacio que quiere simular igualdad de condiciones. Han sacado conclusiones equivocadas. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", aseguró.

“Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Lamentablemente, estas disculpas han sido utilizadas por algunos miembros de esta Cámara como una herramienta política para obstaculizar la gestión del gobierno nacional”, apuntó.

Además, detalló que todos sus movimientos personales quedaron registrados por los organismos correspondientes. “En todos los casos intervinieron la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”, explicó, y remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”.

Y agregó: “Como lo dije, aún no venció el plazo de la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”

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Sin mencionar las causas en su contra, Adorni apuntó contra el kirchnerismo y denunció un "plan golpista"

Por ahora, el jefe de Gabinete evitó mencionar las causas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, defendió el rumbo económico del Gobierno, elogió a los integrantes del Gabinete, que fue a respaldarlo al recinto, y criticó la herencia del kirchnerismo.

En ese contexto, Adorni denunció que el kirchnerismo, empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación, realizaron una “operación golpista” a mediados del año pasado que retrasó, a su criterio, la “reconstrucción” del camino elegido por el gobierno libertario.

“Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando”, sostuvo.

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Manuel Adorni destacó "el legado" de Patricia Bullrich en materia de seguridad

En el tramo dedicado a seguridad, Adorni felicitó a la ministra Alejandra Monteoliva y aseguró que su gestión continúa “un legado” de Patricia Bullrich en la lucha contra el delito. El jefe de Gabinete vinculó los resultados actuales con la línea de acción impulsada previamente en esa cartera.

Además, defendió el plan antipiquetes: "En contraposicion del ultimo gobierno, donde hubo 8200 cortes de calle, hoy la gente está yendo a trabajar, a un turno médico sin que ningún delincuente le corte el paso. Mis felicitaciones para la ministra Sandra Pettovello por haber revolucionado la política social en la argentina".

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Adorni, sobre el fallo por YPF: "Fue el más grande contra un estado soberano en la historia de Estados Unidos"

"Fruto de esta gestión la Argentina obtuvo un fallo favorable en la justicia norteamericana", dijo sobre el juicio por la expropiación de YPF y aseguró que es el primer año en que Aerolíneas Argentinas no recibe aportes del Estado.

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Los elogios de Manuel Adorni para Toto Caputo

Durante la presentación de su informe de gestión como jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, Manuel Adorni destacó y reconoció el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su equipo en el marco del programa económico vigente.

En ese contexto, destacó el "enorme esfuerzo de Luis 'Toto' Caputo". El ministro de Economía fue aplaudido por diputados y militantes de La Libertad Avanza.

“El dato de inflación fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. A pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el BCRA sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción a la compra de divisas. Lejos quedó la Argentina del cepo y los 20 tipos de cambio”, apuntó.

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Manuel Adorni defendió el plan económico: "Pasamos del 211,4% de inflación al 31,5%"

"La baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2 %, está en su nivel mas bajo en 7 años", expresó el jefe de Gabinete en su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Y agregó: "Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante".

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Esteban Paulón trajo al recinto la máquina de hacer pochoclos y le ofreció un paquete a Martín Menem

Antes de que se iniciara la sesión para la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón ingresó al recinto de sesiones con una máquina para hacer pochoclos, y con ironía le ofreció un paquete al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

En la previa a la sesión, durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador riojano había anticipado que la sesión iba a ser “picante” y recomendó “comprar pochoclos” para verla, a la manera de una pelicula en el cine.

En respuesta a eso, el diputado del socialismo santafesino dio la nota al entrar al recinto con un delantal y la máquina de hacer pochoclos, y se prestó a sacarse fotografías y repartir pochoclos a muchos de sus colegas de la oposición.

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Manuel Adorni arrancó con su informe de gestión en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete lo hace en medio de la causa judicial en la que se lo investiga por compras de departamentos y viajes al exterior. El presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, la ministra Sandra Pettovello y su par Toto Caputo están presentes en uno de los palcos de la Cámara de Diputados para apoyar al vocero.

"En 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie", dijo Adorni en el inicio de su presentación.

“Esta administración recibió una situación crítica. Si no era abordada, la pobreza hubiese llegado al 90%. Este gobierno tiene muy en claro lo que falta recorrer, el trabajo está lejos de ser terminado, y sabemos que lo que hicimos todavía no tiene un impacto en la gente. Esto se explica por la operación golpista que el kirchnerismo montó en plena campaña electoral”, aseguró el funcionario y dijo que la oposición “operó financieramente milimétricamente” contra la gestión libertaria.

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Javier Milei y el Gabinete ya están en el Congreso para respaldar a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei ya llegó al Congreso con el Gabinete para respaldar a Manuel Adorni. Arribó pasadas las 10.10 para presenciar el informe de gestión que brindará su jefe de Gabinete, investigado por sus propiedades y patrimonio.

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Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni brinda su informe de gestión en Diputados

Con la presencia de Javier Milei en los palcos, Manuel Adorni realizará su primer informe de gestión en Diputados desde 10.30. Las inmediaciones del Congreso están valladas desde la madrugada, aunque no hay presencia de manifestantes en la plaza.

La sesión durará seis horas. Habrá 60 minutos de exposición del jefe de Gabinete y cinco tandas de preguntas, distribuidas por bloque. Se esperan a 200 militantes en los palcos para aplaudir.

Recién a las 8, Adorni envió el informe escrito, con 2.151 respuestas a las casi 5.000 consultas que recibió hace un mes, referidas a la gestión y a sus causas judiciales sobre presunto enriquecimiento ilícito.

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Octavio Argüello, secretario general de la CGT: "Hay que decirle basta a este gobierno corrupto y explotador"

Octavio Argüello, uno de los secretarios generales de la CGT, tomó la palabra poco antes de las cuatro de la tarde en Plaza de Mayo, donde la central obrera finalizó su tradicional marcha por el Día del Trabajador. En tono combativo y con el gobierno de Javier Milei como receptor de todas las críticas, aseguró que "se terminó la paciencia" y convocó a "luchar y organizarse".

"Se terminó la paciencia señor presidente. Este pueblo no da para más. No podemos seguir soportando esta explotación. Desde la CGT se va a profundizar en los reclamos sindicales y gremiales", dijo el triunviro. "Se rematan nuestros recursos naturales, se consolida una deuda impagable para nuestro pueblo. Tenemos que decirle basta a este gobierno corrupto y explotador. Tenemos que hacerlo en unidad, es la única forma que vamos a poder terminar con este flagelo", agregó.

"No abandonemos nuestro espíritu de lucha. Vamos a organizarnos porque unidos somos fuertes. Los que estamos aquí creemos en la justicia social, en las Madres de la Plaza de Mayo, en Perón y Evita, en la dignidad de nuestro pueblo, los convoco a luchar", finalizó el sindicalista.

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La CGT copa Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Las columnas de la CGT copan el centro porteño desde el mediodía y la Plaza de Mayo ya está colmada de banderas. El acto central está previsto para las 15, cuando el triunvirato Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello leerán un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, frase que ya aparece en las pantallas gigantes instaladas en la plaza.

Por Diagonal Sur ingresan UPCN, SICOVARA, Comercio y Petroleros. El Sindicato de Sanidad se ubica sobre Bolívar, frente al Cabildo. Luz y Fuerza y SMATA se suman al centro de la plaza. Los gremios docentes entran por Avenida de Mayo. La Cámpora avanza por Diagonal Norte. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también está presente, en su primera movilización como presidente del PJ bonaerense.

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La jornada incluye un homenaje al papa Francisco, cuyo primer aniversario de muerte se cumplió el 21 de abril. Su imagen se repite en las pantallas de la plaza y entre las banderas de los distintos gremios. Está prevista una oración a cargo de dos curas villeros.

Si bien la conducción del triunvirato no se pronunció sobre la posibilidad de activar un nuevo paro general, días atrás el cotitular de la CGT Jerónimo apuntó que “el clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien", y en este contexto advirtió: "No descartamos nada".

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Manuel Adorni sobre la visita de Peter Thiel: “Los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la visita del magnate alemán Peter Thiel al país, y al respecto aprovechó para decirles “a todos los billonarios del mundo que quieren huir de sus países regulados” que “son bienvenidos a la República Argentina”, que catalogó como “la nueva tierra de la libertad”.

Durante el informe de gestión en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador ponderó a Thiel que “como tantos otros protagonistas en la economía mundial está interesado en las reformas profundas” que está llevando adelante la administración libertaria de Javier Milei. “Es una halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, insistió.

Manuel Adorni diputados congreso

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Manuel Adorni: "No voy a presentar la renuncia"

El jefe de Gabinete cerró el segundo capítulo de respuestas a la oposición con una frase contundente: "No voy a presentar la renuncia", dijo. "Por el contrario, estoy acá dando la cara. El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos lo venían esperando hacía décadas", agregó Manuel Adorni en el Congreso.

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"Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente. Seguiré dando cuenta ante esta Cámara del trabajo hecho según dicta la Constitución Nacional", finalizó, antes de que comience otro bloque de preguntas de la oposición.

Adorni en DIputados

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Milei tildó de “corruptos” y “chorros” a periodistas parlamentarios tras el discurso de Adorni

El presidente Javier Milei acusó a los periodistas parlamentarios de “corruptos” y de “chorros” cuando se le pidió una evaluación sobre el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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“Chorros, corruptos”, gritó Milei a los periodistas en la puerta de la sala de periodistas, cuando se retiraba del Congreso tras escuchar el informe de Adorni, quien expuso durante una hora y cuarenta minutos.

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Esta situación se repitió previo al informe del jefe de Gabinete cuando Milei se dirigía al primer palco del recinto de sesiones.

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Manuel Adorni: "Nunca oculté mi patrimonio, no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"

"En relación a mi patrimonio, señalo que los miembros de esta Cámara quieren asemejar mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional, ni penalmente son comparables. Yo pagué todos los viajes que realicé con mi familia", dijo el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados en referencia a sus viajes al exterior.

"Nunca un gobierno anterior colaboro de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario los funcionarios anteriores cuentan con condenas firmes y forman un espacio que quiere simular igualdad de condiciones. Han sacado conclusiones equivocadas. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", aseguró.

“Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Lamentablemente, estas disculpas han sido utilizadas por algunos miembros de esta Cámara como una herramienta política para obstaculizar la gestión del gobierno nacional”, apuntó.

Además, detalló que todos sus movimientos personales quedaron registrados por los organismos correspondientes. “En todos los casos intervinieron la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”, explicó, y remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”.

Y agregó: “Como lo dije, aún no venció el plazo de la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”

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En ese contexto, Adorni denunció que el kirchnerismo, empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación, realizaron una “operación golpista” a mediados del año pasado que retrasó, a su criterio, la “reconstrucción” del camino elegido por el gobierno libertario.

“Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando”, sostuvo.

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Manuel Adorni destacó "el legado" de Patricia Bullrich en materia de seguridad

En el tramo dedicado a seguridad, Adorni felicitó a la ministra Alejandra Monteoliva y aseguró que su gestión continúa “un legado” de Patricia Bullrich en la lucha contra el delito. El jefe de Gabinete vinculó los resultados actuales con la línea de acción impulsada previamente en esa cartera.

Además, defendió el plan antipiquetes: "En contraposicion del ultimo gobierno, donde hubo 8200 cortes de calle, hoy la gente está yendo a trabajar, a un turno médico sin que ningún delincuente le corte el paso. Mis felicitaciones para la ministra Sandra Pettovello por haber revolucionado la política social en la argentina".

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Adorni, sobre el fallo por YPF: "Fue el más grande contra un estado soberano en la historia de Estados Unidos"

"Fruto de esta gestión la Argentina obtuvo un fallo favorable en la justicia norteamericana", dijo sobre el juicio por la expropiación de YPF y aseguró que es el primer año en que Aerolíneas Argentinas no recibe aportes del Estado.

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Los elogios de Manuel Adorni para Toto Caputo

Durante la presentación de su informe de gestión como jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, Manuel Adorni destacó y reconoció el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su equipo en el marco del programa económico vigente.

En ese contexto, destacó el "enorme esfuerzo de Luis 'Toto' Caputo". El ministro de Economía fue aplaudido por diputados y militantes de La Libertad Avanza.

“El dato de inflación fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. A pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el BCRA sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción a la compra de divisas. Lejos quedó la Argentina del cepo y los 20 tipos de cambio”, apuntó.

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"La baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2 %, está en su nivel mas bajo en 7 años", expresó el jefe de Gabinete en su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Y agregó: "Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante".

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Antes de que se iniciara la sesión para la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón ingresó al recinto de sesiones con una máquina para hacer pochoclos, y con ironía le ofreció un paquete al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

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En respuesta a eso, el diputado del socialismo santafesino dio la nota al entrar al recinto con un delantal y la máquina de hacer pochoclos, y se prestó a sacarse fotografías y repartir pochoclos a muchos de sus colegas de la oposición.

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El jefe de Gabinete lo hace en medio de la causa judicial en la que se lo investiga por compras de departamentos y viajes al exterior. El presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, la ministra Sandra Pettovello y su par Toto Caputo están presentes en uno de los palcos de la Cámara de Diputados para apoyar al vocero.

"En 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie", dijo Adorni en el inicio de su presentación.

“Esta administración recibió una situación crítica. Si no era abordada, la pobreza hubiese llegado al 90%. Este gobierno tiene muy en claro lo que falta recorrer, el trabajo está lejos de ser terminado, y sabemos que lo que hicimos todavía no tiene un impacto en la gente. Esto se explica por la operación golpista que el kirchnerismo montó en plena campaña electoral”, aseguró el funcionario y dijo que la oposición “operó financieramente milimétricamente” contra la gestión libertaria.

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El presidente Javier Milei ya llegó al Congreso con el Gabinete para respaldar a Manuel Adorni. Arribó pasadas las 10.10 para presenciar el informe de gestión que brindará su jefe de Gabinete, investigado por sus propiedades y patrimonio.

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La sesión durará seis horas. Habrá 60 minutos de exposición del jefe de Gabinete y cinco tandas de preguntas, distribuidas por bloque. Se esperan a 200 militantes en los palcos para aplaudir.

Recién a las 8, Adorni envió el informe escrito, con 2.151 respuestas a las casi 5.000 consultas que recibió hace un mes, referidas a la gestión y a sus causas judiciales sobre presunto enriquecimiento ilícito.

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Las columnas de la CGT copan el centro porteño desde el mediodía y la Plaza de Mayo está colmada de banderas.

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