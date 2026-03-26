Lorenzetti pasó por Córdoba sin hablar de Mahiques, pero con la guardia alta por las vacantes en la Justicia

Ricardo Lorenzetti, Domingo Sesin y Eduardo Bittar en la conferencia organizada por entidades del Círculo Rojo de Córdoba

El paso de Ricardo Lorenzetti por Córdoba estuvo marcado por la cautela política y la preocupación por las vacantes en la Justicia . El integrante de la Corte Suprema evitó referirse al nuevo ministro del área, Juan Bautista Mahiques , aunque dejó señales sobre la necesidad de avanzar con reformas institucionales.

El magistrado mantuvo una conducta prudente durante las tres actividades centrales de su agenda: la apertura del año judicial encabezada por Domingo Sesin , una conferencia organizada por el Colegio de Abogados , presidido por Eduardo Bittar ; la DAIA y la Fundación Mediterránea , y una cena con el gobernador Martín Llaryora junto al Círculo Rojo local.

Los interlocutores encumbrados del cortesano aseguraron a este medio que dijo lo mismo en público y en privado. No habló sobre el ministro de Justicia de Javier Milei . “Con Mahiques están empezando la relación”, resumió un dirigente político local que escoltó a Lorenzetti y buscó explicaciones a la mesura del magistrado.

Lorenzetti simplemente se limitó a anticipar apenas llegó a la ciudad mediterránea que habría novedades. Nadie ignora que inquieta a la Justicia los planes del gobierno libertario .

El envío de los pliegos al Senado para la designación de 62 jueces, fiscales, defensores y conjueces llega en medio de un pedido a coro de mayor independencia judicial de la política. Lorenzetti y Sesin, nuevamente a cargo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sintonizaron este miércoles en el reclamo.

El vocal provincial hizo la apuesta, incluso tomando el riesgo de dar un mensaje ambiguo, porque en la bajada local de su discurso de apertura elogió al cordobesismo, puntualmente por mantener el orden de mérito en la selección judicial. Hay decisiones de la política que son buenas y otras malas.

lorenzetti conferencia cordoba Ricardo Lorenzetti pidió independencia de poderes

Al reclamo conjunto, llegó la acción. Este mismo miércoles, la Corte Suprema aprobó —sin la firma de Horacio Rosatti— un proyecto de reglamento destinado a reordenar el sistema de concursos para la selección de magistrados, que se tramitan en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que preside justamente el también titular del máximo tribunal.

La iniciativa busca reducir la discrecionalidad y reforzar criterios objetivos de evaluación, priorizando el mérito académico y la idoneidad por sobre la mera acumulación de antecedentes burocráticos. Entre los cambios centrales se prevé el anonimato en las pruebas de oposición, entrevistas públicas con menor incidencia en el puntaje final y la digitalización de los procesos de inscripción y presentación de antecedentes.

El nuevo esquema introduce además dos modalidades de concursos —anticipados y especiales— y un sistema de exámenes dividido en una instancia general con corrección automatizada y otra específica orientada a la resolución de casos.

El pedido de Ricardo Lorenzetti

La novedad fue tema de la familia judicial que fue pasando de evento en evento. Quienes pudieron hablar con Lorenzetti pudieron sacar de sus medidas definiciones una conclusión más práctica que política.

Dicen que el alto magistrado judicial cree efectivamente que las vacantes deben ser ocupadas, incluso las dos de la Corte, que funciona con tres integrantes desde la salida de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024; y que la acordada no responde a una embestida judicial contra La Libertad Avanza, sino más bien contra los métodos del Consejo de la Magistratura y el método de selección que pondera la entrevista.

“Están cansados del franeleo eterno del Consejo, quieren más técnicos y académicos que funcionarios bien vinculados”, resumió a este portal otra fuente testigo de las conversaciones para confirmar que la reforma apunta contra los candidatos de la política.

lorenzetti cordoba Ricardo Lorenzetti disertó en Córdoba

La acordada y el pedido de independencia judicial se complementó con una análisis cuidado –“para no alimentar susceptibilidades”, dijo en la conferencia de la tarde- sobre el presente político y social.

Lorenzetti afirmó que muchos de los problemas estructurales de los países, como la seguridad, las jubilaciones o el narcotráfico, no se resuelven, sino que se trasladan de una gestión a otra, en parte debido a la lógica de ciclos políticos cortos y cambios constantes en la conducción estatal.

La propuesta del juez de la Corte Suprema

Frente a esto, el juez oriundo de Rafaela propuso avanzar hacia modelos de gestión más profesionalizados, con organismos estables y capacidad de planificación de mediano y largo plazo.

Lorenzetti planteó la necesidad de recuperar relatos unificadores en sociedades atravesadas por la fragmentación, las microidentidades y la polarización.

En ese sentido, destacó como eje central la defensa de lo humano frente a procesos de digitalización que, si bien generan enormes beneficios, también pueden derivar en dinámicas de deshumanización y control.

Sobre el cierre, convocó a pensar el futuro con un conjunto de ideas simples en un mundo complejo, y subrayó que, más allá del avance del conocimiento técnico, resulta indispensable recuperar ideales, valores y marcos de sentido capaces de orientar a la sociedad.