Los pliegos de la Justicia: habrá audiencias hasta mayo y Patricia Bullrich busca aprobarlos antes del Mundial

El mayor desafío legislativo del Gobierno este semestre será aprobar 77 pliegos judiciales enviados por Javier Milei , con el objetivo de sumar poder en la Justicia . Patricia Bullrich definió el cronograma de audiencias en el Senado con un objetivo: lograr el aval del recinto antes del Mundial de fútbol, cuando la actividad política suele reducirse.

El cronograma publicado este martes tiene audiencias el 30 de abril y otros cuatro días de mayo: el 6, el 7, el 13 y el 14, siempre por la mañana. El horario previsto para las cuatro primeras es a las 10; y a las 11 para la última. El pliego más polémico será el último día: el de Emilio Rosatti , hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , candidato a juez de Santa Fe.

La agenda tentativa de la semana pasada era que el 14 de mayo haya una sesión, pero los plazos no alcanzaron porque Milei siguió enviando pliegos. La fecha estimada de Bullrich para nombrar jueces es el 21 o 22 de mayo, aunque antes deberá reforzar la alianza con sus aliados, que hasta ahora le permitieron avanzar con los proyectos oficiales. El listado, elaborado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques , tiene un desafío: la mayoría de los expedientes son para cubrir cargos en Capital y provincia de Buenos Aires.

La selección de Mahiques no fue casual: dejó para una segunda tanda las candidaturas para cubrir las vacantes en las oficinas de provincias con socios de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. Fuentes del oficialismo en la Cámara alta confirmaron que buscarán aprobar cada tanda en el recinto por separado. No dejarán todos los pliegos para el final.

En el segundo semestre, el ministro de Justicia espera contentar a los bloques aliados enviando pliegos para sus provincias y negociar su propia candidatura a procurador general, un cargo por el que compiten además dos socios de Santiago Caputo en Comodoro Py: el juez Ariel Lijo y Mariano Borinsky , presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.

Antes, Mahiques quiere resolver en el Senado un tema familiar: este jueves, su padre, Carlos Mahiques, expondrá en la comisión de Acuerdos del Senado para defender su pliego. Milei lo propuso para continuar cinco años más en el Tribunal de Casación Penal, un trámite necesario porque en noviembre cumple 75 años.

Bullrich quiere llevar el pliego a una sesión el martes 28 de abril, junto a los ascensos diplomáticos y el proyecto de la radical Carolina Losada, para aumentar penas por denuncias falsas. Sólo podrá abrir el recinto si los aliados quieren. Por lo que la exposición de Coco Mahiques el jueves será escuchada con atención.

Los días claves

Los momentos más rutilantes de las audiencias serán las exposiciones de figuras polémicas, como Rosatti, que expondrá recién el 14 de mayo, cuando el Mundial esté más próximo. Le espera un duro cuestionario. Es que si bien terminó primero en el concurso, llegó a esa posición a partir de la entrevista final que se lleva a cabo en la comisión de selección del Consejo de la Magistratura. Los cortesanos Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti piden reducir la incidencia en el puntaje de ese cuestionario.

Un día antes, el 13 de mayo, la Comisión de Acuerdos -que tiene sólo tres de 19 peronistas- recibirá a Ana María Cristina Juan, candidata a jueza de Hurlingham. Es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo nada menos que el caso $LIBRA.

Otro premio a Comodoro Py es el de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini y propuesta para camarista en La Plata. Los senadores la escucharán el 6 de mayo. El 14/5 cerrará la tanda de pliegos con un candidato polémico: Pablo Matkovic, candidato a juez en Neuquén.

Bullrich resiste a Matkovic, porque en 2017, cuando era defensor oficial, la denunció por un operativo que realizó en Vaca Muerta. No logró sacarlo de la lista.