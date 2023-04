Que no se note tanto: Macri, Larreta y Bullrich le bajaron el tono a la interna

La idea de desactivar el terremoto interno, que es seguido por la militancia amarilla y quienes no comulgan con esa corriente partidaria, fue parte implícita de las exposiciones ante al Círculo Rojo. El primero en bajar los decibeles fue Macri al puntualizar que el problema con Larreta fue que “no le avisó al partido”, después de haber descargado su bronca en privado en un Zoom al que no fue invitado el alcalde. Luego le siguió Bullrich, al excusarse de opinar sobre la situación en la Ciudad frente al asedio periodístico. No obstante, la exministra remarcó que la crisis no pone en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio (JxC). Lo mismo dijo Larreta más tarde.