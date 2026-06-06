Romina Diez ubicó otra tanda de militantes libertarios en la planta permanente del PAMI de Santa Fe

La jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe , Romina Diez , consiguió esta semana que al menos siete referentes de su espacio, alineado plenamente con Karina Milei , aterricen en cargos jerárquicos de la planta permanente de las dependencias locales del PAMI , según resoluciones oficiales a las que accedió Letra P .

El director ejecutivo de la obra social de los jubilados, Esteban Leguizamo , firmó todas las designaciones el 2 de junio pasado. Hay cinco nombramientos como titulares de Centros de Atención Personalizada (CAP) en distintas localidades santafesinas y dos traslados a puestos sensibles.

Descubrir la filiación partidaria de las personas incorporadas a la líder de LLA en Santa Fe no es un desafío investigativo. Lo hacen saber los propios beneficiados en sus propias redes sociales y en entrevistas periodísticas, con las estridencias propias del estilo libertario.

Romina Diez Javier Milei Karina Milei

En ninguno de los casos verificados por este medio surge experiencia previa en materia de política sanitaria o de prestaciones de salud en general. Dicho de otro modo, no se evidencia meritocracia específica en el área que justifique las designaciones sino pertenencia política. Casta, en palabras del Presidente.

La tropa de Romina Diez

Son siete las referencias de la militancia libertaria referenciadas en Romina Diez que fueron designadas en la planta permanente del PAMI Santa Fe. Uno de ellos es Néstor Osvaldo Aramayo, referente de Recreo. Tiene en su perfil de Instagram una foto con Diez y Karina Milei. Promueve charlas informativas sobre “educación financiera” y “aprender a emprender”. Fue nombrado como titular del CAP Laguna Paiva.

aramayo

Lucas Omar Iovaldi, dirigente de LLA en Gálvez, departamento San Jerónimo, fue nombrado como jefe en el CAP de esa ciudad. Nora Bounus, integrante de una tradicional familia de esa localidad, fue segunda candidata a concejala en las últimas elecciones porque, según sus propias palabras “Lucas Sangiácomo y Lucas Iovaldi me convocaron para participar y no lo dudé, porque desde mi juventud, desde la época de la universidad, yo apoyo las ideas de la libertad”.

Lucía Mariana Alasino, formó parte el año pasado de la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza en Sastre. Esta semana fue designada al frente del Centro de Atención Personalizada de El Trébol. Aldana Trocca, técnica en marketing y publicidad digital, tiene un emprendimiento de esmaltado de uñas. Integró en 2019 la lista comunal por Cambiemos por el radicalismo de María Juana, su ciudad. Ahora es la titular del CAP de esa localidad del departamento Castellanos.

Gonzalo Vasalo es referente libertario en San Guillermo. Luego del triunfo en las elecciones nacionales de octubre pasado, advirtió en una nota periodística: “Si siguen con la idea de frenar a Milei, se los va a seguir llevando puesto”. Esta semana lo nombraron como jefe del CAP de esa población del departamento San Cristóbal.

Juan Manuel Da Rocha es dirigente de LLA en la ciudad de Santa Fe. En sus publicaciones en redes sociales exalta permanentemente la figura de Diez. El año pasado había sido designado al frente del CAP de la ciudad de San Carlos Centro. Ahora fue trasladado a la capital provincial para ocupar la titularidad de la División de Relación con las Organizaciones de Jubilados y Pensionados, Departamento de Políticas Sociales.

da rocha

Ezequiel Omar Peña, referente libertario en Villa Ocampo, es un caso similar a Da Rocha: el año pasado fue nombrado al frente del CAP Las Toscas y ahora trasladado al mismo cargo, pero en la dependencia del PAMI en su ciudad.

Motosierra selectiva

Esta tanda de designaciones de militancia libertaria en la planta permanente del PAMI Santa Fe tiene como antecedente un proceso similar ocurrido el año pasado, en la previa de las elecciones locales, cuando varios candidatos de La Libertad Avanza fueron incorporados al plantel del Instituto. Otro tanto ocurrió con Anses.

Ahora, además, se da en un contexto crítico: es noticia diaria el corte de prestaciones y beneficios a los cinco millones de afiliados, sea por decisión política de pasar la motosierra o por atrasos en los pagos a los distintos sectores de la salud que confluyen en los servicios de la obra social más grande de América Latina.

De hecho, por esta situación de crisis del PAMI, el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, advirtió hace un par de meses que hay demanda récord de jubilados nacionales en los hospitales públicos santafesinos.