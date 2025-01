La tropa de Karina Milei en Córdoba le recetó ansiolíticos a Luis Juez: "Faltan tres años"

Es cierto que Milei deslizó la posibilidad de una fusión con referencias de la extinta Juntos por el Cambio , empezando por Mauricio Macri . Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada ya no descartan ensambles siempre y cuando el oficialismo lleve la batuta estratégica y las fuerzas adherentes se incorporen sin pretensiones.

Juez movió rápido, seguro de su olfato político, pero no hay reglamento escrito. Sólo son expresiones de deseos que chocan con los pasos que da Milei para concentrar en su figura a la derecha argentina. La crisis que atraviesa con Victoria Villarruel , que tuvo pases de comedia con Lilia Lemoine en Villa Allende , es un ejemplo claro de esa apuesta.

Para varios en el mundillo político local, Karina Milei será la verduga silenciosa de otras expresiones políticas de ese espectro ideológico. En el macrismo cordobés expresaban alivio por la decisión de Juez de oficializar su juego. "Juntos por el Cambio murió el día que se perdió la elección nacional", recuerdan la postura amarilla, pese a que en la provincia la unidad resistió en la Legislatura.

El radicalismo no mileísta, que lidera el exintendente capitalino Ramón Mestre, aprovechó la declaración del senador para ratificar su idea de hacer rancho aparte en la elección de medio término.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ramonjmestre/status/1878491774915866634&partner=&hide_thread=false Algunos siguen forzando alianzas que no tienen nada que ver con el radicalismo. Con Javier Milei no tenemos coincidencias de ningún tipo, menos cuando se castiga a los jubilados, a los docentes, a la salud pública, al campo y al que intenta producir y generar valor agregado en… — Ramón Mestre (@ramonjmestre) January 12, 2025

Luis Juez, entre la proyección y la urgencia

Lo cierto es que Juez no quiere esperar, o no puede hacerlo. Enfrentar a Llaryora con el caballo de Milei en 2027 es su objetivo manifiesto. Lo expresaba tibiamente a inicios del año pasado. Sin embargo, en el comienzo del nuevo, ya no oculta su pase a la escudería de las fuerzas del cielo y sin condiciones.

“Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador’”, contó Juez en una entrevista concedida a La Nación.

Pero lo cierto es que las prioridades de LLA siguen enfocadas en el corto plazo y en las reformas estructurales que impulsa Milei. Al fin y al cabo, del éxito de estas medidas también dependerá la suerte del gobierno y no sólo el electoral 2027.

fassi luis juez.avif Luis Juez y Andrés Fassi, el presidente del Club Atlético Talleres, en el almuerzo de la Fundación Mediterránea.

En la sede del gobierno de Llaryora, también calificaron de “anticipado” el juego de Juez. Coinciden con el mileísmo local que, por cierto, se muestra crítico con el cordobesismo, pero no detona puentes.

Gabriel Bornoroni, el portavoz de Karina Milei

Nada está dicho por ahora. Bornoroni rechazó ensambles con esta versión de Cambiemos blue que quiere busca aliarse a LLA para 2025. Juez sabe que el diputado no tendrá la última palabra.

"Lo conozco, tengo una buena relación, de cariño, de respeto, pero no hemos construido nunca nada juntos, no hemos caminado. Sé que es un hombre de confianza de Karina Milei porque me lo ha dicho ella", dijo Juez sobre Bornoroni sin dejar de mostrar que él también habla con El Jefe.

En Córdoba, Karina Milei, Martín Menem y Gabriel Bornoroni anunciaron listas violetas para los turnos de 2025 y 2027.jpeg Martín Menem, Karina Milei y Gabriel Bornoroni, en el acto de presentación de La Libertad Avanza en Córdoba.

Este rechazo sistemático de LLA a unirse a figuras de la política local probablemente es natural en esta fase del armado. Bornoroni tiene como objetivo apuntalar el partido libertario en Córdoba y la expectativa es su mejor aliada para captar nuevos cuadros.

También, porque tiene aspiraciones que la militancia cordobesa que llena los actos que organiza se encarga de plantear. “Bornoroni, gobernador”, coreaban en Estudio Teatro ante la mirada fija de Karina Milei en el acto de presentación del partido.

En concreto, el empresario estacionero ultima lo detalles de su primera gira de verano. Incluirá festivales y localidades turísticas. En febrero, habrá otro acto de LLA de Córdoba en el que se espera la presencia de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El evento oficiará de señal de largada del año electoral. Esta vez, ¿invitarán a Juez?