La pulseada por el PRO de Córdoba: Agost Carreño desafía la intervención de Macri y judicializa su futuro

Hasta el cierre de esta nota, Laura Alonso , investida como interventora, no había iniciado su tarea, pese a que la presentación del también legislador provincial en uso de licencia no reviste efectos suspensivos.

Afronta el rechazo del macrismo, que ya considera fuera de juego al disidente y le augura un futuro a la intemperie de las tolderías amarillas.

El porvenir de Oscar Agost Carreño

El diputado confía en una resolución favorable a su reclamo, ya que considera que la intervención adolece de falencias formales. Tal determinación, entiende, responde a situaciones excepcionales y, sobre todo, vulneraría la autonomía de la filial mediterránea.

En esa dirección, ubica la decisión de Macri como una reafirmación del criterio porteñocentrista del PRO. “Deciden desde Buenos Aires, con criterio de Buenos Aires y mandan una interventora porteña que no tiene idea de lo que pasa en Córdoba. Hasta ahora no pidió los papeles, ni siquiera el estado económico”, afirma el entorno del exdirector del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

Acompañando la visita de @mauriciomacri a mi provincia. Gracias a la @BolsaCordoba por la invitación. Sigo construyento y creyendo en el PRO que siempre ha luchado por la defensa de la educación pública, la calidad institucional y en la dignidad de nuestra adultos mayores.… pic.twitter.com/m8haL2GLyw — Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2024

Las mismas voces consideran que el tono de la contienda podría favorecer al cordobés, por su condición de representante mediterráneo en una provincia que eleva banderas de federalismo.

También, por legitimarlo como único retador. Es decir, lo consolidaría como la opción de renovación, encabezando un proceso que revincule al PRO con "sus orígenes y valores".

El juego centrista en Córdoba

En el camino, sigue participando del armado de un frente centrista, equidistante de Milei y del kirchnerismo, de cara a las legislativas de este año. Comparte tal tarea con sus pares de bancada Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal. Mantiene, como referente amarillo, al exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

DSC_8074.JPG Miguel Ángel Pichetto y Oscar Carreño (EF), integrantes del bloque Encuentro Federal.

Aunque tal frente incluiría a Juan Schiaretti, Agost Carreño, quien de hecho confluye en el Congreso con el peronismo de la Región Centro, relativiza los rumores de pase a las filas del Partido Cordobés que lidera Martín Llaryora. Ni siquiera bajo necesidad de renovar su banca nacional.

“Si hay una convergencia, fruto de tal armado, naturalmente terminaré allí. Pero no me han llamado, tampoco me he ofrecido. Ni siquiera he tomado un café con Llaryora. En el peor de los casos volveré a la Legislatura provincial, donde me quedarían dos años de mandato”, se cubre.

La banca de Patricia Bullrich

La postura del expresidente del partido amarillo es compartida por el sector que responde a la ministra de Seguridad de la Nación.

Según afirman, la adhesión obedece al modo intempestivo e inconsulto en que se ha manejado el macrismo, más que a una coincidencia programática. Por ello, concuerdan con la necesidad de respetar el proceso de elecciones internas que el propio Agost Carreño había convocado ya.

De igual manera, advierten que la intervención afecta a todas las autoridades de la provincia, lo que deja al partido vacío de referencias formales. Consecuentemente, la dirigencia queda a merced de las redes de pesca que tienden el peronismo y los libertarios. Sobre todo, afirman, por la demora de Alonso en tomar el control.

bullrich machado pro.jpeg Patricia Bullrich y Laura Rodríguez Machado siguen de cerca la interna del PRO de Córdoba.

“El partido está intervenido de hecho. Oscar no es más el presidente. Su apelación no tiene efecto suspensivo. El partido tampoco presentó la resolución de intervención, como pedía Servini de Cubría. Por esa demora nos agarró la feria judicial. El problema es que Alonso pudo haber venido, pero no lo hizo. Entonces estamos sin conducción”, sintetiza una calificada voz.

“Debe estar muy ocupada con ser vocera de Jorge Macri. Sólo vendrá cuando haya que tomar las listas, para resolver lo que negocien dirigentes locales”, añade la fuente, con dosis de ironía, convergiendo en las críticas al centralismo porteño.

La decisión de Mauricio Macri

Las referencias macristas en Córdoba no tienen dudas: Agost Carreño ya no tiene atributos de mando. Más aún, lo consideran fuera de la estructura legitimada del partido, a pocos pasos de “blanquear” su adhesión al peronismo cordobés. “Ya los representa a ellos en el Congreso, no a nosotros”, señalan.

Tal representación, añaden, es el correlato de su desempeño en la presidencia de del partido. En tal rol, afirman, facilitó que el Partido Cordobés se nutriera de nombres amarillos, vaciando ya de contenido la estructura local.

En simultáneo, recuerdan acuerdos subterráneos con el cordobesismo, como el que en Río Cuarto atomizó la representación partidaria para garantizar un triunfo de Guillermo de Rivas.

macri soher cornet cordoba.jpeg Mauricio Macri junto a Soher El Sukaria, su mano derecha en Córdoba. El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, pide pronta solución de la interna.

Desde Villa Allende, el intendente Pablo Cornet apuntó que el rumbo que seguía la fuerza "no daba para más". "No teníamos certezas de elecciones internas transparentes. No había transparencia. Yo sigo siendo del PRO, pero necesitamos reflotar nuestros valores, que son coincidentes con los de LLA", dijo en declaraciones radiales.

“Va a seguir la vía judicial porque es lo único que le queda. Pero va a perder. La base del PRO son todos los dirigentes que actuamos con identidad y lealtad al espacio no a los intereses particulares y mezquinos de algunos”, atizan alfiles capitalinos, quienes recuerdan que el PRO ya tiene un proceso de renovación dirigencial.

Con más aplomo, aseguran que tampoco están apuradas por despejar ecuaciones futuras. Mucho menos aquellas que conducen a una alianza con La Libertad Avanza. “Eso se decidirá a su tiempo, por las correspondientes autoridades”, sentencian.