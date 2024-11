Martín Llaryora vuelve a la pesca opositora: Manuel Calvo armó un asado con 20 intendentes de JxC

Calvo y el radical Orlando Arduh ya no hablan de Partido Cordobés a sus interlocutores de ocasión. Eligen el amplio manto del “ Modelo Córdoba ” para vincularse con la dirigencia territorial que experimentó una renovación inédita. De un total de 427 municipios y comunas, 332 están a cargo de figuras que gestionan por primera vez.

El cordobesismo vio la veta y no desaprovechó por varios motivos. El primero: Llaryora no dará un paso atrás en esta idea de sumar a su gestión figuras identificadas con el paño opositor. El segundo: necesita hacerse fuerte en el territorio de la mano del intendentismo. No se les pide que cambien de partido, ni que se pasen como condición para recibir algo a cambio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ManuelCalvoCba/status/1854301386747351380&partner=&hide_thread=false Para nosotros, estar cerca de los vecinos, apoyar a quienes apuestan al esfuerzo y al trabajo es fundamental. Seguiremos acompañando a los gobiernos locales, para que puedan avanzar, crecer y contribuir al bienestar de toda la provincia. — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) November 6, 2024

La propuesta es difícil de rechazar. El municipalismo es pragmático, quiere mostrar resultados a sus comunidades y no rechazará por principios partidarios manos amigas. No puede ignorarse que la mayoría de los presentes buscará su reelección en 2027.

Calvo es el lector de esas necesidades y actúa en consecuencia. Cuando los brazos se cierran en la Nación, siempre estará la "mano amiga" del gobierno provincial. Ésa es la entrelínea de la apuesta política que se materializa con programas como el Focor, que supone una obra en cada municipio y comuna; o con líneas de créditos para la compra de maquinarias, entre otras apuestas.

El capítulo electoral con los intendentes de Córdoba

Esta reunión que encabezaron Calvo y Arduh será la primera de varias más. La que sigue tendrá como protagonistas a los jefes comunales que habrían “protestado” porque no fueron invitados el miércoles a la noche a la casa del ministro.

Con el asado, las ensaladas de rúcula y queso parmesano; y las papas con huevo sobre la larga mesa, la dupla empezó a deslizar la oferta electoral. Al G20 se le propuso formar parte de una construcción política de cara a 2027, donde Llaryora buscará su reelección en un horizonte poco claro. No se sabe si Milei le levantará la mano a Luis Juez; si la relación del senador con Rodrigo de Loredo sobrevivirá y miles de escenarios posibles.

marcos ferrer llaryora manuel calvo.jpeg El presidente de la UCR e intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, también gestiona con el gobierno de Martín Llaryora.

Es evidente que hay incertidumbres compartidas en todo el tablero político y que quedaron reflejadas en la aceptación del convite y una foto de alto impacto no sólo en la UCR, sino también en el PJ que canta por lo bajo “qué pasa, qué pasa General, que está lleno de gorilas el gobierno popular”.

Martín Llaryora busca un acuerdo con "los verdaderos jefes"

Sumar a la oposición a las filas del Modelo Córdoba es el objetivo de máxima, pero también se valoran otros recursos como, por ejemplo, despegar o pegar elecciones municipales. El menú es amplio y la flexibilidad, aún mayor.

Lo curioso de la nueva apuesta del oficialismo es que el acuerdo será mano a mano con las autoridades municipales. “Los verdaderos protagonistas y dueños de la estrategia electoral son los que gobiernan y gestionan, no los partidos políticos”, disparan desde altos despachos del Panal. El año electoral en ciernes no quedó afuera de la propuesta.

El cordobesismo no ignora que la crisis de los partidos políticos es profunda y que hay varias referencias emergentes que no se identifican con los engranajes clásicos.

Con excepción de tres intendentes, la mayoría de los comensales se quedaron para degustar los higos en almíbar previstos para el postre. La sobremesa se extendió hasta altas horas, con una vuelta -“moderada”, remarcan- de fernet con coca.