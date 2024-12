Luis Juez sale a la caza de la tropa enojada con Gabriel Bornoroni en Río Cuarto

Luis Juez prendió la ambulancia y junta dirigentes que no se sienten contenidos por los armadores oficiales de Javier MIlei.

Los desencantados con la Libertad Avanza dan la vuelta

No todas son buenas para LLA. En el interior del interior, a medida que tenían lugar elecciones municipales, fueron quedando en evidencia los problemas del oficialismo nacional para presentar candidaturas propias.

Según Díaz Tarifa, eso fue lo que pasó en las últimas elecciones en Sampacho, promediando el año pasado, cuando La Libertad Avanza bajó la orden de no avalar ninguna postulación. Al final, terminó participando de la contienda electoral con el sello de Unión Popular Federal, pero ese episodio causó malestar entre los militantes que esperaban algún tipo de reconocimiento.

Tiempo después, Díaz Tarifa empezó a dialogar cada vez más asiduamente con los referentes del juecismo en el sur provincial. Y ahora, con la confirmación de que el fundador del Frente Cívico jugará para la lista de Milei en 2025, terminó dando un rodeo para encontrar un paraguas provincial en un espacio afín a las ideas de la libertad.

“La Libertad Avanza no está consolidada, y no tienen confianza con quienes la integran, ya que algunos son resabios de otras líneas. En la alianza que Juez oficializó esta semana, me invitaron a conformar el espacio, nos convocaron a trabajar en dualidad”, explicó el excandidato a intendente de Sampacho.

El objetivo principal es el 2027

Para el concejal riocuartense Pablo Benítez, referente y armador del juecismo en el sur provincial, la jugada de Juez apunta en partes iguales a la consolidación territorial del Frente Cívico y al sostenimiento del oficialismo mileísta.

En este sentido, admitió: “No tenemos urgencia para presentar candidato, porque Luis tiene mandato como senador hasta 2027, y dentro del esquema nacional no somos parte, pero tampoco estamos en contra del gobierno nacional. Se ha colaborado en muchas de las leyes que necesitaba”.

Benítez señaló también que las giras por el sur provincial, en particular en el departamento Río Cuarto, continuarán en lo sucesivo con el objetivo de apuntalar la candidatura de Juez a la gobernación en el próximo turno electoral.

gabriel bornoroni militancia karina milei.jpg Gabriel Milei es el armador oficial de La Libertad Avanza en Córdoba. El empresario escaló en la confianza de Javier Milei, Karina Milei y Martín Menem.

El trabajo territorial tiene la consigna de “estar a disposición para la contienda electoral del año venidero”, para lo cual los militantes ya tienen la orden de prestarle oído a los problemas de los vecinos de la región, como la inseguridad y el acceso a la salud pública.

Esta versión beta de alianza entre juecistas y libertarios que acaba de lanzarse en el sur cordobés le aporta estructura a una construcción todavía endeble como la del sello del león. Resta ahora ver qué nuevos desarrollos territoriales se le sumarán a esta estrategia.

¿Qué pensarán, a todo esto, las espadas de Milei en Córdoba?