Peronismo platense post-Julio Alak

El escenario político de La Plata cambiará drásticamente en 2027 si su intendente, Julio Alak , decide no ir por la reelección y apuesta por una candidatura a la gobernación de Buenos Aires , una tesis que se desprende de sus últimos movimientos. Ante ese escenario, en el peronismo se abre un abanico de nombres de diversa relevancia política para la sucesión.

La idea de no tener a Alak en la cancha local sobrevuela en todas las tribus del peronismo platense, las que, de manera subterránea, apuntan nombres para posicionar. Entre esas tribus aparecen figuras con trayectoria en la política local y otras que emergen de las segundas líneas de cada espacio. Todos saben que el intendente no bendecirá a nadie de manera prematura y nadie descarta que, finalmente, pueda buscar otro mandato en la capital bonaerense.

El oficialismo enfrentará, con o sin Alak, a una oposición que tampoco tiene figuras rutilantes, si el exintendente Julio Garro se mantiene fuera de la conversación política como referente del PRO y si en La Libertad Avanza no asoma un nombre familiar a la opinión pública, como fue el de Carolina Piparo . Mientras el jefe comunal empieza su recorrido y mantiene apagada la interna justicialista , en la profundidad del peronismo se empieza a engendrar una tormenta de poder con figuras de todas las terminales.

El oficialismo tiene vertientes de casi todas las terminales políticas del peronismo que buscan posicionar a un representante propio. El alakismo anota a Marcelo Galland , presidente del Concejo Deliberante elegido por el intendente hace dos años para integrar la lista de concejales y, luego, para proponerlo como titular del cuerpo. Es un hombre de extracción socialista y que proviene de la dirigencia deportiva, que cultiva el diálogo entre todos los sectores del movimiento nacional y popular platense y que responde 100% al intendente.

Otro nombre es el de Guillermo Cara, secretario de Gobierno del municipio. Proviene del peronismo universitario y la militancia juvenil en La Plata. Fue concejal en dos períodos y uno de los protagonistas en las negociaciones deliberativas de esos años entre las históricas facciones de Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz, lo que podría traerle ciertos cuestionamientos internos: militó en ambos espacios.

También está en carrera Pablo Elías, el concejal que ingresó como primero de la lista en 2023 como representante de La Cámpora y abandonó ese espacio este año para sumarse a las filas alakistas. Además, podría jugar en esa tribu Sergio Resa, exsecretario de Planeamiento elegido por el intendente para encabezar la boleta ganadora del año pasado.

La secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini, fue convocada por Alak para integrar el gabinete después de perder la interna con el intendente. Si bien tiene un acuerdo político y está alineada a la gestión, es uno de los apellidos para anotar en el caso de que el jefe comunal no jugara por la reelección. Fue jefa regional de ANSES y concejala del Frente de Todos. Más atrás aparece la diputada provincial alakista Lucía Iáñez. No obstante, es difícil pensar que Alak vaya a dejar que alguno de sus eventuales sucesores crezca o tome cierta notoriedad mientras la carrera a la gobernación no esté explicitada.

peronismo LP Dirigentes de distintos sectores del peronismo junto a Julio Alak.

Más aspirantes del peronismo

En el gabinete de Alak conviven todos los sectores del peronismo que formaron parte de las PASO en 2023, que presentó cinco listas. Luis Arias, exjuez y secretario de Coordinación, se viene diferenciando del intendente en algunas acciones, sobre todo en cuestiones partidarias, tras la renovación de autoridades en el PJ local. Tampoco encuentra un lugar cómodo en el gabinete y es probable que insista con una candidatura el año próximo.

Lo mismo ocurre con el secretario de Ambiente, el bruerista Guillermo Escudero. Sabe que no tendrá la venia del intendente. Estuvo presente en la actividad “La Plata con Cristina”, celebrada días atrás. Viene dando señales de autonomía política en ese sentido. Otros nombres que se anotan son el del presidente de Loterías y Casinos de la provincia, Gonzalo Atanasof, y el del diputado Carlos Castagneto, quien milita en el cristinismo.

Escudero Guillermo Escudero.

El rol de La Cámpora

En 2019, La Cámpora apostó por Florencia Saintout, quien, dos años después de perder la elección con Garro, asumió en el gabinete Axel Kicillof como presidenta del Instituto Cultural. En 2023 integró la boleta como candidata a senadora provincial, sin disputar una interna con Alak. No descarta volver a postularse si el intendente decidiera competir por la gobernación, aunque la organización cristinista también tiene en sus filas al diputado provincial Ariel Archanco, con terminal política en Martín Alaniz -debilitado por el fichaje de Elías en el alakismo-, quien es voz y ojos de Máximo Kirchner en La Plata.

El cristinismo, que también podría incluir a la presidenta del bloque de concejales platenses, Josefina Bolis, viene perdiendo dirigentes de segundas líneas y tiene a su mesa política en tensión. Sin otra figura emergente, probablemente La Cámpora funcione como una fuerza interna que pretenda hacer valer su estructura política y su territorialidad para negociar con el resto de los sectores, como hizo en la última elección.

tolosa florencia La rivalidad entre Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz arrastra años en el peronismo platense.

Quiénes juegan en el peronismo de centro y el Frente Renovador

Tolosa Paz intenta ser parte de una discusión nacional, acercando a distintos sectores del peronismo. Tiempo atrás lanzó un espacio de centro con impronta federal junto a Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos. Su entorno afirma que será protagonista de la discusión en 2027, aunque no se entusiasma con una nueva candidatura a la intendencia. El concejal Juan Granillo y el secretario de Desarrollo local, Nicolás Carvalho, son los hombres de su sector que están en el día a día de los asuntos locales.

Por el Frente Renovador se anota José Ramón Arteaga. El presidente de la empresa estatal bonaerense Aubasa es massista de la primera hora y ya compitió por la intendencia. Fue concejal durante varios períodos y con el Frente de Todos llegó a la administración nacional como titular de la CNRT. Sigue la línea renovadora de garantizar primero que el peronismo pueda retener la provincia y la ciudad y, si las condiciones lo ameritan, pondría su rostro en la boleta. Hace un tiempo que viene trabajando con la Universidad de La Plata y estudiando cómo generar una transformación en la matriz económica de la ciudad.

arteaga José Ramón Arteaga.

Fuera del massismo le reconocen a Arteaga haber estado cerca de la ciudad a pesar de sus cargos nacionales y provinciales. En los últimos días, el diputado provincial del mismo sector Juan Malpeli mostró su descontento por la designación de nuevos cargos en la gestión municipal para dirigentes de otros espacios y la ausencia de representantes del FR en el gabinete de Alak.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanmalpeli/status/2059719204014592081?s=20&partner=&hide_thread=false Una más y van...

Sin evaluar (no es ni quiero que sea mi función) ni lo político ni lo personal del nuevo Secretario (n°24 ) en la Muni de La Plata, no puedo dejar de pensar (y me genera mucho ruido) en la NO participación del Frente Renovador en la gestión local (cont) — Juan Malpeli (@juanmalpeli) May 27, 2026

El denominador común en todos esos nombres es que ninguno buscará una mayor visibilidad mientras Alak no tome definiciones. Hay ejemplos en La Plata de aventuras que salieron mal y que sirven de experiencia para que nada salga de la especulación y las conversaciones en voz baja. Tan cierto es eso como que ninguna tribu deja de pensar quién podría ser su figura para la intendencia si es que Alak busca ser el reemplazante de Kicillof.