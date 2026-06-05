Fuerte operativo de seguridad unificado en la Casa Rosada por la misa ricotera para despedir al Indio Solari

Mientras las redes sociales y los grupos de Whatsapp de fanáticos del Indio Solari hacen circular la convocatoria a una última "misa ricotera" para despedir al artista en Plaza de Mayo , quizá como una vieja evocación del "boca en boca" con el que se difundían las fechas de Los Redondos hace tres décadas atrás, el Gobierno puso en marcha un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la Casa Rosada .

De acuerdo a la información que manejan en la administración de Javier Milei , para las 18 habrá decenas de miles de personas no sólo frente en las puertas de Balcarce 50 , sino también en todas sus calles aledañas. La organización para darle el último adiós al artista popular más convocante del país incluye la salida de micros y combis desde distintos puntos del interior del país, según estiman en la cúpula libertaria.

De hecho, al cierre de esta nota, ya se observaba a casi mil personas reunidas en la Plaza de Mayo , con banderas y remeras ricoteras. Muchos de esos fanáticos entonaban temas de la extensa trayectoria de Solari bajo la bruma porteña y hasta se sumaban a pogos aislados bajo el ritmo de JiJiJi que algún devoto anónimo hacía sonar desde un pequeño celular.

Para contener a este aluvión ricotero, el Ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva se puso en contacto con su par de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo titular es Horacio Giménez , para desplegar un operativo especial conjunto entre ambas jurisdicciones. Camiones hidrantes, patrulleros de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería, los Bomberos, y hasta un contingente de agentes de tránsito porteño se sumaron en los últimos minutos al centro porteño.

Pese a que la marcha estará concentrada fundamentalmente frente a la Casa Rosada, el Gobierno no quiere ser parte del homenaje al cantante. Primero, descartó la sede administrativa nacional y después, el Congreso, como lugares en los que realizar el funeral formal de Solari. Por pedido de algunos dirigentes de la oposición, sobre todo del kirchnerismo, se había evaluado también la posibilidad de hacer la ceremonia en Tecnópolis. Finalmente, esa opción también fue desestimada por la administración libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/malenagalmarini/status/2062935184714895662?s=46&partner=&hide_thread=false El Indio es de todas y todos!

La despedida DEBE ser en el Congreso!!!

Esta manga de termos no pueden sacarnos esto también!!

Abran el Congreso al pueblo al menos una vez en su gestión!!! — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 5, 2026 Casa Rosada.

El titular de Diputados, Martín Menem, fue el encargado de desestimar el Congreso como escenario para el último adiós al músico. "Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", tuiteó el riojano.

El Gobierno no quiere organizar el funeral

Con el recuerdo reciente de los desbordes populares en el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada, el Ejecutivo actual no quiere saber nada con ponerse al frente de la organización del funeral de la leyenda del rock. Por eso, algunas fuentes consultadas por este medio dieron a entender que prefieren que la familia Solari lleve los restos fuera de la jurisdicción federal, como podría ser el territorio bonaerense que controla Axel Kicillof.

A media hora del horario previsto, el agite ricotero retumba en la entrada de Casa Rosada. La vibraciones del pogo más grande del mundo, incluso, pareciera hacerse sentir a la distancia: trabajadores del Estado, incluidos algunos efectivos de la policía apostados en las rejas de Balcarce 50, cantan en voz baja y siguen el compás con sus botas. Extraña transversalidad popular de las misas ricoteras.