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en vivo LA MUERTE DEL INDIO

El Gobierno no abrirá el Congreso para despedir al Indio Solari

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía 77 años y estaba enfermo de Parkinson. Falleció en su casa de Parque Leloir.

Murió el Indio Solari, ídolo popular y referente cultural, político y social de varias generaciones.

Murió el Indio Solari, ídolo popular y referente cultural, político y social de varias generaciones.

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En esta nota, las repercusiones del fallecimiento del músico argentino, que fue hallado por su cuidadora a las 8 de la mañana de este viernes. La Justicia investiga las causas y se organizan homenajes para despedirlo.

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Martín Menem confirmó que no se despedirá al Indio en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el Congreso no será utilizado para despedir los restos del Indio Solari, quien murió esta mañana en su casa del barrio Parque Leloir. El diputado de La Libertad Avanza adujo que "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

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El mensaje de Cristina Fernández para despedir al Indio Solari

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este viernes al Indio Solari con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Vivir solo cuesta vida", posteó junto con una foto de Solari cantando en un recital.

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Mayra Mendoza despidió al Indio Solari en Twitter: "Siento este tiempo insoportable"

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Axel Kicillof, sobre la muerte del Indio Solari: "Despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino"

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Aníbal Fernández compartió una foto con el Indio Solari: "Te quiero mucho amigo"

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María Eugenia Vidal despidió al Indio Solari: "Vamos a extrañar que siga produciendo música"

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El diputado Pablo Juliano también pidió que el Indio Solari sea despedido en el Congreso

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El bloque de Unión por la Patria en Diputados propuso que el Indio Solari sea despedido en el Congreso

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El Gobierno no va a declarar luto ni abrirá la Casa Rosada para despedir al Indio Solari

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