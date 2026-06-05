El Gobierno no abrirá el Congreso para despedir al Indio Solari

En esta nota, las repercusiones del fallecimiento del músico argentino, que fue hallado por su cuidadora a las 8 de la mañana de este viernes. La Justicia investiga las causas y se organizan homenajes para despedirlo.
Martín Menem confirmó que no se despedirá al Indio en el Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el Congreso no será utilizado para despedir los restos del Indio Solari, quien murió esta mañana en su casa del barrio Parque Leloir. El diputado de La Libertad Avanza adujo que "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".