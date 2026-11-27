Santa Cruz. Claudio Vidal perdió la pulseada por la ley electoral y ahora evalúa vetar las PASO. Foto: archivo.

La oposición se unió en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y le torció el brazo a Claudio Vidal con la sanción de un nuevo Código Electoral que incorpora las PASO , pese al rechazo del oficialismo. La mayoría consiguió aprobar el despacho que establece las reglas para las elecciones de 2027. La decisión final será del gobernador.

La definición se produjo este jueves durante la 16° sesión ordinaria de la Legislatura, en una jornada atravesada por negociaciones, diferencias entre los bloques y un intento de postergar el debate que no prosperó. El proyecto obtuvo 13 votos afirmativos, Pedro Muñoz se abstuvo y el bloque Por Santa Cruz , el que responde a Vidal, votó en contra.

El acuerdo legislativo permitió avanzar con una iniciativa que reúne distintas propuestas y fija un nuevo esquema electoral tras la eliminación de la Ley de Lemas . La continuidad de las primarias fue el principal punto de choque entre el Gobierno provincial y los sectores que respaldaron el despacho de mayoría.

El oficialismo provincial rechazó el proyecto en línea con la posición que el gobernador había expresado en las semanas previas. Vidal cuestiona la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por el costo que implica su organización para las arcas públicas y sostiene que las disputas por las candidaturas deben resolverse dentro de cada partido.

"No hay que meterle la mano al bolsillo a los vecinos", sostuvo el mandatario, al plantear que Santa Cruz atraviesa dificultades económicas y debe administrar sus recursos para atender otras obligaciones del Estado. La postura también fue defendida por los representantes de Por Santa Cruz durante el tratamiento parlamentario.

El oficialismo provincial rechazó el proyecto en línea con la posición que el gobernador.

Del otro lado, los bloques que respaldaron el despacho de mayoría reivindicaron las primarias como un mecanismo de participación ciudadana y una herramienta para que las fuerzas políticas con menor estructura puedan competir por las candidaturas. La diputada Rocío García sintetizó esa posición al afirmar que "la democracia no puede medirse en función de costos".

La discusión incluyó, además, la posibilidad de extender el tratamiento, las diferencias sobre la Boleta Única por categoría, los debates entre candidatos, la fiscalización de los comicios y los requisitos para acceder a las postulaciones. Sin embargo, la continuidad de las PASO concentró la disputa política entre el oficialismo y la mayoría legislativa.

Así quedó la ley electoral, por ahora

El Código Electoral aprobado corresponde al proyecto 103/26, unificado con otras seis iniciativas, y reúne 108 artículos que establecen un nuevo régimen para las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento.

Entre sus principales disposiciones figuran:

PASO obligatorias: todas las agrupaciones deberán participar, incluso aquellas que presenten una única lista. Para acceder a las generales, deberán alcanzar el 1,5% de los votos válidamente emitidos en la categoría y el distrito.

Boleta Única de Papel: establece una papeleta organizada por agrupaciones y categorías electorales, que permitirá votar una lista completa o seleccionar candidatos de distintos espacios.

Ficha Limpia: incorpora restricciones para postulantes alcanzados por determinadas condenas penales firmes y otras inhabilitaciones previstas en la norma, incluidas las vinculadas con deudores alimentarios morosos.

Simultaneidad electoral: dispone que los comicios provinciales, municipales y de las comisiones de fomento se realicen en una misma fecha.

Paridad y regulación electoral: contempla disposiciones sobre candidaturas, alianzas, campañas, escrutinio y sanciones.

Durante el tratamiento también se discutieron propuestas alternativas. La iniciativa de Adriana Nieto, que planteaba diferencias sobre el funcionamiento de las primarias y el diseño de la Boleta Única, no consiguió los dos tercios necesarios para habilitar su debate. Fueron rechazadas, además, modificaciones presentadas por Claudia Barrientos, Mario Piero Boffi, Pedro Muñoz, Carlos Alegría y Fabiola Loreiro. La propuesta de Agostina Mora, vinculada a cuestiones formales y de redacción, sí fue incorporada.

La pulseada pasa al Ejecutivo

La sanción legislativa no garantiza que el nuevo Código Electoral entre en vigencia en los términos aprobados. Vidal tiene la facultad de promulgarlo, vetarlo total o parcialmente o formular observaciones sobre determinados artículos, con las PASO como principal punto de conflicto.

Si el mandatario objeta la iniciativa, la cámara podrá aceptar las modificaciones o insistir con el texto sancionado mediante las mayorías constitucionales correspondientes. La posibilidad de un veto ya había sido planteada antes de la votación y vuelve a poner en tensión al Poder Ejecutivo con una mayoría legislativa que consiguió avanzar con un esquema electoral contrario a la postura del gobernador.