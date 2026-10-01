Efecto Marcos Juárez: con el envión de Font, el PJ va por los municipios opositores del sudeste de Córdoba

El PJ unido festejó en Marcos Juárez y quiere repetir la receta en el departamento

El triunfo del intendente electo Germán Font en Marcos Juárez abrió un nuevo escenario para el gobernador Martín Llaryora . El peronismo volvió a la intendencia de la cabecera departamental después de 53 años y consiguió una victoria en una ciudad identificada con el nacimiento y la consolidación de Juntos por el Cambio en la región.

Font obtuvo alrededor del 46% de los votos con Generación Marcos Juárez , una construcción local que contó con el respaldo del Gobierno de Córdoba , pero que no utilizó formalmente el sello del Partido Justicialista (PJ) . La oposición llegó dividida y el resultado configuró una elección de fuerte identidad municipal.

El resultado dejó un dato para el análisis del oficialismo cordobés de cara a 2027. Font no ganó solamente con una estructura partidaria, sino mediante un armado local que combinó diferentes sectores y buscó ampliar la base electoral.

La propuesta reunió dirigentes con inserción territorial, identidad municipal, amplitud política y una relación directa con el cordobesismo. La experiencia abrió el interrogante sobre la posibilidad de trasladar ese esquema a otras localidades del departamento.

El gobernador Llaryora no definió públicamente una estrategia para el departamento Marcos Juárez que permita hablar de un plan cerrado hacia 2027. Sin embargo, el triunfo de Font modificó el escenario político de la región.

Juntos por el Cambio consiguió una fuerte expansión territorial durante las elecciones municipales de 2019 y 2023 y mantiene una presencia dominante en el departamento, con más de 20 administraciones municipales. En gran medida el factor fundacional fue el triunfo de Pedro Dellarossa en el 2014, inaugurando el kilómetro cero del macrismo.

En Marcos Juárez comenzó a gestarse la estrategia para recuperar el departamento

Sin embargo la elección del 6 de septiembre pasado abrió la discusión sobre la posibilidad de extender a otras localidades una experiencia que resultó exitosa en Marcos Juárez.

"La clave pasa por articular las distintas referencias de la región sin imponer un esquema uniforme desde la capital provincial", señaló un dirigente peronista de la región.

Algunos de los municipios apuntados en esta hoja de ruta son Corral de Bustos que gobierna José María Odarda; General Baldissera, a cargo de Lucas Perassi; Los Surgentes de Gabriel Pellizón y General Roca de Francisco Iser. Todos ellos llegaron a sus municipios en 2023, de la mano de la alianza Juntos por el Cambio.

El peronismo de Marcos Juárez y los dirigentes bajo la lupa

El intendente de Leones, Fabián Pipi Francioni, se mantiene entre las figuras con peso propio en el departamento del sudeste. Figura histórica del peronismo regional, celebró públicamente el regreso del PJ a la intendencia de Marcos Juárez y calificó el resultado como una “alegría enorme”.

Francioni fue diputado y mantiene vínculos con distintos sectores del peronismo provincial y nacional, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa trayectoria lo ubica entre los actores con capacidad territorial ante una eventual articulación política del oficialismo cordobés en la región.

El intendente de Cruz Alta, Agustín González, también ocupa un lugar en ese mapa. El dirigente tomó licencia de su cargo para incorporarse como secretario al Ministerio de Seguridad de Córdoba. Ese desembarco fortalece su vínculo con el Ejecutivo provincial. Además, mantiene una relación estrecha con el intendente de Córdoba Daniel Passerini y con Sergio Massa.

Agustín González y Martín Llaryora en Cruz Alta

No existe una definición pública sobre el papel que González podría desempeñar en el armado departamental hacia 2027. Su inserción en la estructura provincial, sin embargo, lo deja entre los dirigentes con participación potencial en esa articulación.

El marcosjuarense Eduardo Foresi conecta la experiencia histórica del peronismo local con la construcción electoral de Font. Fue candidato a intendente, integra el esquema provincial y encabezó la lista de concejales de Generación Marcos Juárez. Su participación vincula sectores tradicionales del PJ con una propuesta que busca ampliar la base electoral.

Por su parte, la intendenta de Inriville Julieta Aquino representa otro componente territorial. Su figura expresa el peso de los municipios de menor tamaño y de una dirigencia que sostiene presencia institucional en la región.

Francioni, González, Foresi y Aquino cuentan con inserción territorial, estructuras propias y capacidad de incidencia en sus localidades. Ese escenario los coloca dentro de la discusión sobre una eventual reorganización del peronismo departamental después de la victoria en la cabecera.

El triunfo en la intendencia de Marcos Juárez no implica por sí misma una recuperación del departamento para el peronismo. El espacio conserva gobiernos locales en Leones, Cruz Alta, Inriville, Saira, Saladillo, Capitán O'Higgins y Cavanagh, mientras otras administraciones mantienen identidades vecinales o diferentes grados de cercanía con el oficialismo provincial.

El mapa político después del triunfo de Germán Font

Juntos por el Cambio mantiene intendencias relevantes y dirigentes con presencia territorial. El departamento fue durante los últimos años una referencia del crecimiento de los espacios no peronistas en Córdoba, por lo que el triunfo de Font introdujo un elemento diferente en ese escenario. Mantiene supremacía en el departamento con más de 20 administraciones en su poder.

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El oficialismo provincial queda ante el desafío de determinar si un armado municipal amplio puede trasladarse a otros puntos del departamento sin imponer una estructura política uniforme desde la capital provincial.

De cara a 2027, el interrogante está centrado en la capacidad de los distintos sectores para articular dirigentes locales detrás de estrategias comunes sin diluir la identidad de cada municipio. Para Llaryora, la victoria de Font en Marcos Juárez abrió una oportunidad política y dejó pendiente el desafío de extender ese armado al resto del departamento.