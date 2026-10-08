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Discusión 2027

Córdoba: Agustín Spaccesi se arrima a Gabriel Bornoroni y pide sumarse a un frente opositor al PJ

Enemistado con el jefe de LLA, el legislador del Partido Libertario pidió una mesa opositora y dejar los egos de lado. Alerta por el calendario electoral.

Letra P | Nicolás Albera
Por Nicolás Albera
Agustín Spaccesi busca ser parte de una mesa opositora en Córdoba

Agustín Spaccesi busca ser parte de una mesa opositora en Córdoba

El legislador Agustín Spaccesi, referente del Partido Libertario, reclamó una mesa opositora en Córdoba para discutir propuestas y enfrentar al oficialismo en 2027. El dirigente sostuvo que el peronismo cuenta con margen para adelantar las elecciones y pidió reducir las diferencias entre los sectores que buscan competir por el poder provincial.

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Letra P | Nicolás Albera
Nicolás Albera

El dirigente había sido uno de los primeros referentes en adoptar el discurso libertario en Córdoba. En 2023 compitió para encabezar la fórmula del Ejecutivo provincial y también para ocupar el primer lugar de la lista de aspirantes a la Legislatura. Finalmente, consiguió esa segunda posición.

En las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Partido Libertario obtuvo más del 4% de los votos. En aquella etapa, el espacio mantenía un discurso más confrontativo con la conducción de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, el escenario político cambió y requiere una nueva estrategia opositora.

Agustín Spaccesi llama a armar la mesa opositora para 2027

De gira por el este de Córdoba, el abogado reconoció en diálogo con Letra P que participó de reuniones con Gabriel Bornoroni, referente de La Libertad Avanza, y que también mantuvo encuentros con legisladores de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico. Para el legislador todavía no es momento de discutir candidaturas.

Spaccesi planteó que la mesa debe concentrarse en temas como seguridad, salud, política impositiva, educación y Justicia. “Nuestra premisa es aportar soluciones a la calidad de vida de los cordobeses y no armar un rejunte solo para ganar”, sostuvo. A su entender, el candidato surgirá luego por consenso, encuesta o una interna.

El dirigente también propuso ampliar la discusión hacia sindicatos, colegios profesionales, cámaras empresariales y otras organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es conocer sus problemas y alcanzar acuerdos sobre las políticas que debería aplicar una futura administración provincial.

Bajar los egos de los posibles candidatos

Aunque reconoció la existencia de diferencias ideológicas entre los espacios, consideró que esas posiciones no deben impedir una plataforma común. “Habrá que ceder un poco nuestras posturas ideológicas en pos de lograr una unidad con herramientas que sirvan a la gestión de Córdoba a partir del 10 de diciembre de 2027”, declaró.

Para Spaccesi, el objetivo no debe limitarse a ganar una elección. “Ganar para solo llegar no sirve”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la oposición necesita construir propuestas antes de definir quién ocupará la candidatura a la gobernaciín y reclamó una discusión que excediera los nombres propios.

El referente libertario también dirigió un mensaje a los dirigentes que ya iniciaron la carrera electoral, entre ellos el radical Rodrigo de Loredo. Spaccesi pidió bajar los egos y dejar atrás los agravios del pasado porque, según planteó, ningún sector debe quedar afuera de una eventual coalición opositora: “No nos sobra nada”, reflexionó.

Agustín Spaccesi se reunió en San Francisco con el armador del Partido Libertario en esa ciudad, Germán Cassinerio.

Agustín Spaccesi se reunió en San Francisco con el armador del Partido Libertario en esa ciudad, Germán Cassinerio.

Luego calificó al peronismo cordobés como “campeón del mundo” en materia electoral y sostuvo que las encuestas señalan que el 70% de la población provincial quiere un cambio de gobierno. Entre sus propuestas mencionó una modificación del Código Penal de Córdoba y una política orientada a ofrecer “una educación de calidad”.

Spaccesi sigue apostando al proyecto político de Javier Milei

Spaccesi también defendió el rumbo del gobierno encabezado por Javier Milei, al que calificó como “exitoso”. Su respaldo se produce pese a las dificultades económicas que, según las encuestas mencionadas, atraviesa una parte importante de la población para llegar a fin de mes.

El referente libertario comparó la situación con una persona que durante 40 años había fumado y mantenido una mala alimentación. Según explicó, no podía esperarse que en un año estuviera en condiciones de correr una maratón. “Se evitó una hiperinflación que hubiese sido un trauma para familias, empresas y comercios. Se viene logrando una estabilidad cambiaria, se ha logrado disminuir la inflación”, expresó.

Spaccesi cerró su análisis con una defensa de la estabilidad macroeconómica como condición para el crecimiento. “Sin estabilidad macro es imposible el desarrollo de la micro”, afirmó, mientras insistió en que el espacio libertario debía participar de una construcción opositora más amplia de cara a la disputa por el poder provincial.

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