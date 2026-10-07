El mercado inmobiliario de Córdoba se enfría: perdió casi 4000 escrituraciones en un año

Como otros mercados golpeados por el modelo de Javier Milei , el rubro inmobiliario de Córdoba acumuló una caída del 9% en la cantidad de escrituras durante los primeros nueve meses de 2026, según el monitor de actividad notarial que elabora el Colegio de Escribanos de la provincia, encabezado por Lidia Lasagna .

Entre enero y septiembre se registraron 39.782 operaciones, frente a las 43.726 del mismo período del año pasado: son 3.944 escrituras menos.

El dato muestra una actividad que conserva volumen, pero que perdió ritmo respecto de 2025. La diferencia se hizo más marcada durante el tercer trimestre, cuando se contabilizaron 15.136 escrituras, un 12,2% menos que las 17.231 registradas entre julio y septiembre del año pasado.

Aun con esa caída, el nivel mensual se mantuvo alrededor de las 5.000 operaciones. El promedio del trimestre fue de 5.045 escrituras por mes y septiembre cerró con 5.053.

La evolución del año fue irregular . Entre enero y marzo se realizaron 10.315 escrituras, un 8,1% menos que en el primer trimestre de 2025. Marzo fue la excepción, con 4.590 operaciones y un crecimiento interanual del 8,5%.

En el segundo trimestre se contabilizaron 14.331 escrituras, un 6,1% menos que un año atrás. Junio también logró escapar de la tendencia general: registró un aumento del 2,5%.

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El tercer trimestre concentró la mayor diferencia. Julio, agosto y septiembre llevaron la caída acumulada a 12,2%, por encima de las bajas registradas en los dos trimestres anteriores.

Septiembre, por debajo de 2025

El último dato mensual confirma la tendencia. En septiembre se registraron 5.053 escrituras, contra las 5.814 del mismo mes de 2025. La baja fue del 13,1% interanual, equivalente a 761 operaciones menos.

El número también permite poner en perspectiva la evolución: septiembre mantuvo a Córdoba en torno a las 5.000 operaciones mensuales, aunque todavía lejos del nivel alcanzado un año atrás.

El Monitor elaborado por el Colegio de Escribanos reúne actos notariales de compraventa, hipotecas y donaciones y permite seguir la evolución de la actividad escrituraria provincial.

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Las crecientes dudas sobre la capacidad de refinanciar vencimientos y colocar deuda en el mercado local reactivaron los cuestionamientos sobre la disponibilidad de divisas



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La presidenta de la entidad, Lidia Lasagna, señaló que los números muestran un mercado que conserva actividad, aunque todavía por debajo de los registros de 2025.

“Los datos muestran un mercado que mantiene actividad, pero que todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados el año pasado. Hay operaciones, hay movimiento y decisiones que siguen concretándose, pero todavía no podemos hablar de una recuperación sostenida. Por eso es importante contar con información precisa que permita analizar la evolución del mercado y acompañar las decisiones de quienes participan en él”, planteó a Letra P.