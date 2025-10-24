Córdoba: el kirchnerismo busca sobrevivir al 26-O y apuesta al recambio para volver en 2027

En el kirchnerismo de Córdoba no ocultan que sus expectativas son mesuradas para este domingo. Reconocen, por anticipado, que la cosecha de la lista de Fuerza Patria no llegaría a los dos dígitos en la provincia, lejos del techo de 15 puntos obtenido en las elecciones de medio término de 2013.

Pero, con números frescos en la mano, se ilusionan con un sprint final que, al cierre de la semana, los ubicaría al filo del porcentaje considerado piso para retener la banca que pone en juego Pablo Carro . La colecta de las fuerzas que lideren y la participación ciudadana podrían acercar la sortija.

Más los ilusiona el resultado que el kirchnerismo y afines maquinan para la noche del 26-O . Según barruntan, obtendrían un triunfo global que los consolidaría como la opción opositora con más chances de relevar a Javier Milei en el gobierno nacional en sólo dos años.

Para entonces, esperan, podrán ofrecer al proyecto nacional una mejor versión del armado K en Córdoba. Una que recoja las experiencias de esta campaña, aún lejos de la ideal. Pero, sobre todo, una que presente a nuevos intérpretes que tomen con más fuerza sus banderas.

“Vamos a retener la banca. Pero aún si no fuera así, el compromiso militante seguirá con la mira puesta en el '27. La campaña ha servido para sumar fuerzas para el trabajo que tenemos que hacer de cara al 2027”, indican desde el entorno del aún diputado.

Similar lectura comparten desde La Cámpora, el socio mayoritario en el entramado mediterráneo. Aunque emerja el reconocimiento de un resultado que puede perforar el piso histórico, se niegan a hablar del kirchnerismo como una “fuerza residual”.

Por el contrario, prefieren apuntar un proceso de reconstrucción, que comenzó con el trabajoso acuerdo para una lista de unidad y concluye con un despliegue territorial que recae, principalmente, en nuevos cuadros.

cierre fuerza patria centro córdoba Cierre de campaña de Pablo Carro y Coti San Pedro en el centro de Córdoba

“Hemos trabajado para fortalecer al kirchnerismo en un contexto muy adverso. Necesitamos otra lógica para Córdoba. La renovación, sobre todo dirigencial, es nuestro principal activo para el futuro. Renovamos el modo de hacer política”, sintetizan.

La ofrenda al proyecto nacional no amerita cuestionamiento al interior del espacio. Las otras valoraciones parecen responder a reiteradas demandas de sectores que han expresado disconformidad con el armado local. Recambio en las voces cantantes, rediseño del discurso para anclarlo en problemas domésticos, replanteo del vínculo con el electorado cordobés, son pedidos de larga data ya en personas y fuerzas que adhieren, formal o informalmente, a Fuerza Patria.

El anzuelo Natalia de la Sota

Insatisfactorias reacciones a dichas demandas han servido como argumento para muchos y muchas que decidieron alejarse del Instituto Patria y encaminar sus pasos hacia Defendamos Córdoba, la alianza que lidera Natalia de la Sota.

No es secreto, buena parte de los votos que obtenga provendrán de desencantados que atribuyen a la actual diputada una vocación de poder y una decidida diferenciación con cordobesismo. Es lo mismo que achacan a los representantes de un kirchnerismo que nunca pudo afirmarse en la provincia pese a gobernar el país por 16 de los últimos 22 años.

Las referencias locales no ocultan similitudes en algunos posicionamientos de De la Sota. Tampoco niegan la existencia de contactos previos que podrían haber desembocado en un armado conjunto. “Hablamos hasta último momento. Ella esperó el llamado del Panal. Como no la llamaron, decidió ir sola”, evocan terminales del Patria.

sota y candidatos cierre} Natalia de la Sota, candidata de Defendamos Córdoba, está en la mira de todo el arco político

Tal comportamiento no es visto como meramente especulativo. Es interpretado como una muestra de que Natalia juega su propia interna dentro de un peronismo cordobés que aún prefiere seguir definiéndose como anti K.

Por ello, aunque para esta nueva etapa los armadores que convergen en Fuerza Patria sean cuidadosos y sigan hablando sobre una construcción más amplia, expresan reparos sobre una dirigente que no reconoce públicamente a Cristina Fernández de Kirchner como la cabeza del peronismo argentino.

Las mismas fuentes niegan la existencia de contactos entre De la Sota y Axel Kicillof, versión echada a correr en la campaña. Además de adjudicarla a usinas cordobesistas, la consideran contraria a los modos de construcción del gobernador bonaerense, quien hasta aquí se ha movido con sumo tino por fuera de su terruño.

El kirchnerismo y sus emergentes

“Algo nuevo está emergiendo. Algo nuevo se está armando”, repiten portavoces camporistas. La frase puede ser consuelo ante un resultado electoral que se prevé magro. Pero también conjuga la expectativa por un trabajo territorial que derivará en un necesario recambio generacional.

El mismo recambio, presumen, se producirá en el peronismo cordobesista. Sin Juan Schiaretti como referente, el más acérrimo anti K, vuelven a imaginar canales de comunicación nunca demolidos.

Ese horizonte no excluiría de plano a Natalia. Pero, con la misma lógica de poder, podría propiciar un acercamiento a Martín Llaryora, a quien siguen viendo como un dirigente más propenso al diálogo y con quien comparten miradas de época.

Este domingo, las urnas se llenan con la esperanza de un pueblo que no olvida a quien no lo traiciona.

Con @fuerzapatriaok, con la fuerza de Córdoba, frenemos a Milei en las urnas



Con @fuerzapatriaok, con la fuerza de Córdoba, frenemos a Milei en las urnas pic.twitter.com/spruAXbIm5 — Pablo Carro (@PabloCarroOk) October 24, 2025

Pero, destacan las fuentes consultadas, toda especulación debe quedar subsumida a la continuidad de un fortalecimiento interno.

Ese mismo proceso, interpretan, se ha visto favorecido por la sangría hacia filas delasotistas. Sin tono condenatorio, destacan que hay mucha dirigencia que ha demostrado inconsistencia y escasa convicción. Sin ella ya, resultaría más fácil sostener los acuerdos básicos.

Por si acaso, sin dejar de prometer una ecualización del discurso en la tierra del cuarteto, remarcan la dimensión nacional del proyecto. “Después del 26 de octubre desde Córdoba seguiremos aportando a la construcción de una fuerza que pueda ser alternativa de poder en el 2027”, sentencian desde el equipo de Carro.