El kirchnerismo cree que Donald Trump no da votos y lanza una batalla contra el endeudamiento

Distintos sectores de Fuerza Patria ya salieron a jugar en el nuevo tablero político abierto luego de la reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump y el salvataje del tesoro de Estados Unidos al gobierno argentino, cuando queda solo un mes de campaña. La punta de lanza fue un proyecto de Máximo Kirchner y le siguieron otros.

Rápido de reflejos, el primer candidato a diputado nacional y excanciller, Jorge Taiana , dijo que le da “vergüenza” que “el gobierno vaya como una colonia a pedir apoyo”. Juan Grabois también salió con los tapones de punta y el Frente Renovador hizo lo propio. El peronismo dará la batalla contra el endeudamiento ya que, entiende, la de la soberanía y el desendeudamiento es una bandera propia que hay que sostener.

Además, considera que el préstamo y la aparente estabilidad económica que generó la foto con Trump en las primeras horas no tendrán demasiado impacto positivo en el electorado en virtud de que no modifican las condiciones reales de vida por las que en la elección bonaerense se manifestó un fuerte rechazo hacia el gobierno, según analizan distintas fuentes consultadas.

El kirchnerismo no va a quedarse callado ante las noticias que llegaron desde Estados Unidos en las últimas 24 horas. Si bien ya no se habla de la supuestas coimas de Karina Milei , ni de la paliza de Fuerza Patria en Buenos Aires mientras que el gobierno tomó el control -provisorio- de la agenda, para el peronismo eso no se traduce necesariamente en un impacto positivo electoral a la Casa Rosada.

Quien primero salió a batallar contra el endeudamiento con el país del norte fue Máximo Kirchner, con la presentación este martes de un proyecto de resolución donde se advierte que “todo empréstito tomado por el Ejecutivo o el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el Tesoro norteamericano que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional debe ser considerado nulo”. Toda una señal de lo que pueda venir en un posible gobierno peronista a partir de 2027. La cuestión de la deuda, hasta ahora con el FMI, es uno de los ejes centrales del discurso del hijo de la expresidenta.

Máximo Kirchner

Pero no fue el único. Taiana, canciller cuando se hizo la contra cumbre del no al ALCA con Néstor Kirchner a la cabeza, salió a jugar: “Como argentino me da vergüenza que el Gobierno se presente como un vasallo a pedir apoyo y hasta lleve la copia impresa de un tuit. Es una degradación de nuestra soberanía”, expresó y agregó: “Se endeuda, se somete y se humilla para obtener un resultado político ¿Qué es lo que se festeja? Más deuda, más pobreza, más subordinación a los Estados Unidos. Es un acto indigno”.

En línea salieron otras figuras como la secretaria General de La Cámpora, Lucía Cámpora, que apuntó contra “los hijos de puta que quieren rematar este país”. Grabois, fiel a su estilo, también salió con los tapones de punta. Dijo que los fondos que vendrían al país son “una simulación contable para ocultar el financiamiento de la carrera política de Milei”. Para cerrar, ironizó: “Cuando llegue el resumen de cuenta, para cobrar el 97% dirigirse al Complejo Penitenciario Federal II en Marcos Paz; por el 3% restante al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lucampora/status/1970865846106181820&partner=&hide_thread=false Que todos los argentinos conozcan la caras de los que rematan el país. pic.twitter.com/kLD63ePjOW — Lu Cámpora (@lucampora) September 24, 2025

Pero no sólo el sector más duro del kircherismo salió a cruzar al Presidente. También lo hizo el Frente Renovador de Sergio Massa con las dos figuras que están en la boleta de Fuerza Patria: Jimena López y Sebastián Galmarini. La primera, segunda después de Taiana, hizo una cuenta: “32 mil millones del blanqueo, 7 mil millones de los gasoductos, 25 mil millones del FMI, 35 mil millones de las cosechas y ahora 20 mil millones de Trump... Dónde van esos dólares que no están ni en los jubilados ni en las personas con discapacidad... ni en el Garrahan .. ni en las rutas.… Lo pensaste?”.

Al cierre de esta nota, el gobernador Axel Kicillof no se había manifestado. El martes viajó a Nueva York para participar del evento “Democracia Siempre” en homenaje al expresidente de Uruguay, José Mujica.

Donald Trump no da votos

Para el peronismo, el salvataje de Estados Unidos no necesariamente le dará un beneficio electoral al gobierno. “Antes de la elección de Buenos Aires no se había ido el dólar, ni se había pasado el techo de la banda y ni había dudas de default, y así y todo perdió por catorce puntos”, dice a Letra P un dirigente bonaerense y apunta a la situación de la gente: “Estaba mal, está mal y va a seguir estando mal”. Ante eso, afirman, “Trump le va a dar plata pero no votos a Milei”.

Milei trump 2

Otra fuente alineada con la expresidenta no descarta que después del “cimbronazo” este acuerdo pueda llegar a generar alguna expectativa en el electorado, pero no le da mayor trascendencia. “El elector de la provincia votó en contra del gobierno porque no llega a fin de mes, porque no hay trabajo, porque sus condiciones de vida empeoraron y eso sigue ahí, ahora hay que sumarle el hecho de que están entregando el país”, afirmó.

No obstante, distintos dirigentes consultados por este medio coinciden que la situación del país es extremadamente dinámica y que el escenario puede cambiar minuto a minuto. “El viernes había un panorama y se había trazado una estrategia, a las 72 horas cambió todo; es ir viendo día a día cómo siguen las cosas”, dijo alguien que se sienta en las mesas de campaña bonaerenses.

La Libertad Avanza, aunque sabe que los fondos lo ayudarán a llegar sin mayores turbulencias a la elección, no lo usará como eje de su campaña. Mientras tanto el peronismo no abandona otras estrategias, como la campaña que lanzó este fin de semana y que se sigue multiplicando para explicarle al electorado el nuevo sistema de votación con Boleta Única Papel (BUP).