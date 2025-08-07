Córdoba: Juan Schiaretti se muestra como candidato a horas del cierre de alianzas

Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Daniel Passerini junto a Manuel Calvo uno de los hombres a cargo del armado de Provincias Unidas

El exgobernador Juan Schiaretti reapareció en escena 12 horas antes de que se cumpla el plazo para la inscripción de los frentes que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El dirigente peronista se expresó en las redes sociales, pero antes la militancia peronista empezó a difundir una imagen suya, estilo Studio Ghibli, con la frase “Juan es Córdoba ”.

“Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados o abandona las rutas. Eso es imposible de sostener en el tiempo”, es una de las frases de Schiaretti que fue replicada en la cuenta del gobernador Martín Llaryora y figuras del gabinete.

Por caso, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo , el hombre elegido por el mandatario provincial para atender la rosca rumbo al cierre de alianzas, prácticamente dio por hecho que Schiaretti competirá en octubre.

Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común. Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva…

“Es un líder nacional, con gran conocimiento de nuestra gente, de sus necesidades, de las potencialidades de cada sector. Vamos con Juan para construir otro destino”, posteó.

Las cuentas de X, Schiarettistas y El Llaryorista, replicaron la imagen realizada con Chat GPT que algunos altos funcionarios del gobierno cordobesista se encargaron de enviar a periodistas por WhatsApp.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/schiarettistas/status/1953475602314395957&partner=&hide_thread=false JUAN ES CÓRDOBA



Es presente y futuro de una Argentina que necesita gestión, diálogo y rumbo.

Y Córdoba tiene todo eso. Vamos al congreso Juan para seguir poniendo en alto estos valores. https://t.co/9UyA6SVHxG pic.twitter.com/5MJWRnV701 — Schiarettistas (@schiarettistas) August 7, 2025

La mesa chica de Schiaretti se limitó a decir: “estamos en tiempos de sorpresas”.

El debut de Provincias Unidas en Córdoba

El cordobesismo ultima detalles para la presentación de la alianza que cambiará de nombre y color. Provincia Unidas será la denominación que albergará al cordobesismo y una decena de partidos que, desde hace años, integran el espectro de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba y Hacemos Unidos por Córdoba, tal se llamó la última mutación del peronismo open mind.

gobernadores-2071395 Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora (Córdoba) , Maximilano Pullaro y Carlos Sadir competirán con el esquema Provincias Unidas

Por estas horas, naturalmente, en el Panal estaban más preocupados por el juego de la oposición. En la casa de gobierno provincial sospechan que La Libertad Avanza de Javier Milei le otorgará el tercer renglón de la boleta que habían prometido Martín y Lule Menemal radical Rodrigo de Loredo. El rumor que corre por estás horas es que piden el cruce, sin el partido.

La UCR de Córdoba tiene orden judicial de realizar la interna que pidió el exintendente Ramón Mestre a la conducción deloredista del partido, en manos del intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. Deberían hacerse este domingo con las urnas que el juez Miguel Vaca Narvaja puso a disposición.

El vacío a Natalia de la Sota

Cierto es que el cordobesismo elude sus propias internas. Un tema que no se toca es la ruptura de Natalia de la Sota. En los mismos pasillos donde manda Llaryora, sabían que De la Sota sería candidata sí o sí. Pese a la determinación de la dirigencia díscola, no existieron instancias de diálogo para acercar posiciones. La ruptura tomó cuerpo en el frente Defendamos Córdoba.

Durante la jornada del anuncio, el silencio cordobesista dominó. No hubo pronunciamientos ni siquiera off the record. Este jueves, fue el ministro Calvo quien ratificó que la ley de hielo, la minimización discursiva de la apuesta de la diputada, será la estrategia elegida.

En declaraciones a la prensa, el armador político de Llaryora giró el foco a la pregunta. Señaló que el oficialismo está enfocado en la construcción de su esquema de alianzas. Punto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NataliaDLSok/status/1953267460456710475&partner=&hide_thread=false Milei vetó el aumento a los jubilados y la moratoria previsional; dos medidas justas, votadas por amplia mayoría en el Congreso.



Voy defender a quienes sufren las consecuencias del ajuste brutal de este Gobierno.



Les pido a los diputados de Córdoba y a todo el Congreso, que… pic.twitter.com/JVZ3BrdgHm — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 7, 2025

En el oficialismo provincial creen que De la Sota los raspará, pero no será determinante con Schiaretti en la apertura de la lista. Al fin y al cabo, desde esas mismas oficinas se hablaba de un reencuentro en 2027, como contó Letra P.

Sergio Massa, en la mira

El schiarettismo es el que tiene menos pruritos de vincular a De la Sota con Sergio Massa. Es el espacio que afirma que equipos brasileños ya están en Córdoba instalados para una campaña que tendrá la inversión propia de una pelea para la gobernación.

En el campamento delasotista desmienten ese tufillo, pero dicen que son todos bienvenidos. La noche del miércoles, los armadores de Massa en Córdoba, Agustín González y Tania Kyshakevych, se desafiliaron del Partido Justicialista y mostraron en las redes su ficha de pertenencia al Frente Renovador.