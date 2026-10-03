La Sociedad Rural de San Francisco presiona a Milei y a Llaryora por menos impuestos en la previa de 2027

Desde el interior de Córdoba salieron dos mensajes del campo hacia la dirigencia política: uno, para Martín Llaryora y otro, para Javier Milei . Al gobernador le reclamaron por el impuesto inmobiliario rural y al Presidente por las retenciones a los granos . En la víspera de 2027, la Sociedad Rural de San Francisco solicitó menores cargas impositivas.

El puntapié inicial lo dio Javier Cassineri , presidente de la entidad de San Francisco, que hasta el próximo domingo 4 de octubre vivirá su tradicional exposición, la número 94 en su historia: “El campo no está al margen de la economía argentina, está en el centro, es motor y no acompañante”, le dijo a la dirigencia política al abrir su discurso.

Cassineri lleva poco más de una década al frente de la presidencia de la entidad ruralista. Conoce el campo desde chico, sobre todo la ganadería y la lechería, actividades que abrazó y que fueron legado de su padre Silverio Cassineri , pionero en el mejoramiento genético de la Holando Argentino, la principal raza lechera en el país.

Previo a inmiscuirse en los reclamos, Cassineri puso énfasis en la cosecha de trigo que definió como “histórica” y en una siembra de girasol que creció como hacía tiempo no lo hacía. Sobre la lechería, remarcó que la región sigue siendo la número uno del país, con cerca de 2800 tambos activos (uno de cada tres en Argentina), con unos 1500 millones de litros producidos por año.

Pese a esos números, el dirigente rural advirtió que los márgenes netos del productor promedio son “extremadamente finos”, lo que obliga al sector a operar en una zona de alta presión financiera. A eso le sumó un clima “cada vez más caprichoso” sobre los cultivos.

Funcionarios de Martín Llaryora escucharon reclamos y también elogios desde el campo en la exposición de la Sociedad Rural.

Cassineri le habló luego al Gobierno provincial al que le reconoció que es un socio y no un espectador, ya que acompaña los reclamos del sector y abre líneas de financiamiento que permiten seguir invirtiendo. Pese a ello, pidió que cualquier actualización del impuesto inmobiliario rural siga de cerca la inflación real, para que no se convierta en una carga extra sobre un productor que ya desequilibra sus cuentas todos los meses para mantener abiertas sus tranqueras.

La repuesta del ministro Sergio Busso

Quien recogió el guante fue el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, presente el día de la inauguración. El funcionario de Llaryora planteó que esta solicitud viene siendo discutida con la Mesa de Enlace y que seguramente habrá una respuesta desde el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial.

Seguidamente, destacó que el impuesto inmobiliario rural tiene una particularidad: el 98% de lo que se recauda va hacia al campo a través de un fondo de desarrollo agropecuario que está por fuera de rentas generales y es gestionado por la misma Mesa de Enlace.

Busso también ensayó otra respuesta al comparar a Córdoba con Santa Fe. Señaló que en la provincia que gobierna el radical Maximiliano Pullaro el dueño de la tierra paga no solo el impuesto inmobiliario rural, sino además una tasa vial para arreglar los caminos e ingresos brutos a la producción primaria. “En Córdoba ni el campo ni la industria pagan ingresos brutos, estamos convencidos que lo hacemos porque detrás hay un productor que invierte y arriesga”, valoró el ministro.

En cuanto a las herramientas para el sector, recordó que el Gobierno provincial, a través del Banco de Córdoba ofrece financiamiento con subsidio provincial para quienes quieran hacer negocios en la muestra, tanto en maquinaria agrícola como en insumos y ganadería.

Las retenciones y las cuentas del Estado nacional

Los reclamos del campo hacia la clase política también tuvieron como destinario al presidente Milei. Aunque Cassineri valoró el cronograma de reducción permanente de retenciones a los granos, con plazos definidos hasta 2028, sostuvo que el objetivo final debe ser la eliminación completa y que ese camino no puede depender únicamente de que las cuentas del Estado cierren en un momento dado, sino que debe ser una política a largo plazo.

Claro que San Francisco no escapa al clima buena onda que existe entre campo y Casa Rosada. El Gobierno, cabe aclarar, bajó retenciones en su segundo año de mandato, la soja subió hasta los U$S 450 por tonelada y las exportaciones de carne y granos aumentaron de manera considerable. Milei se aferra a estos datos y estadísticas para presentar un futuro aún más verde para el campo.

Siguiendo en esa línea, el dirigente rural reclamó que la cuestión sea abordada como una política de largo plazo y que no se buscan beneficios particulares.

“Ningún país se ordena de un día para otro con un anuncio aislado. Esto se logra con medidas mantenidas en el tiempo, para que quien decide invertir acá tenga la certeza de que trabajar la tierra es también una manera de aportar a la nación entera”, remarcó.

Damián Bernarte destacó a San Francisco como “ciudad de eventos”

Por su parte, el intendente Damián Bernarte resaltó que la exposición evidencia lo que es San Francisco y hacia dónde va. “Este evento reúne muchísimo de lo que somos como ciudad: el campo, la industria, el comercio, los emprendedores, nuestras empresas y las instituciones. Todos juntos, fuertes, potentes y en el mismo lugar”, afirmó.

Damián Bernarte destacó a San Francisco como "ciudad de eventos".

Agregó que desde 2007 se consolidaron dos políticas de Estado estratégicas -el polo productivo y el polo educativo- puestas en marcha por Llaryora y continuadas por el ahora diputado Ignacio García Aresca, a las que sumó una tercera idea: la de San Francisco como ciudad de eventos. Definió el proyecto como “una realidad tangible” que mueve la economía local y articula al sector público con el privado.

Una muestra que crece en el corazón productivo del país

La exposición se denomina San Francisco Expone y estará abierta hasta este domingo. Reúne a más de 250 expositores, una cifra que supera a la de la edición anterior, y se despliega en un predio ampliado.

Más de 250 stand forman parte de la Exposición Rural de San Francisco.

Los tres salones, Verde, Rosado y Piamonte, están completos de empresas y comercios que muestras sus productos, al igual que el sector de maquinaria agrícola en el espacio exterior. A eso se suman el paseo gastronómico y de artesanías, y el pabellón de agricultura, con exposición de aves y conejos. También las charlas vinculadas al sector con destacados profesionales.