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Llaryora y Accastello ajustan tuercas en el sudeste de Córdoba con obras y una red municipalista rumbo a 2027

El gobernador y el intendente encabezaron la asamblea de los consorcios camineros con 1.300 productores. Inauguraron la Casa del Estudiante con 20 municipios.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Llaryora y Eduardo Accastello hicieron anuncios para el sudeste de Córdoba

Martín Llaryora y Eduardo Accastello hicieron anuncios para el sudeste de Córdoba

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, compartieron una jornada con anuncios vinculados al desarrollo regional, que incluyó la celebración por los 70 años del sistema de Consorcios Camineros y la inauguración de una nueva Casa del Estudiante.

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Las actividades tuvieron como escenario a Villa María y reunieron este lunes a representantes del sector productivo, autoridades municipales y provinciales, intendentes de distintas localidades, referentes de instituciones educativas, docentes y estudiantes.

El enfoque común estuvo puesto en fortalecer los vínculos entre las ciudades y pueblos de la región a partir de infraestructura, producción y educación.

Alianza con sectores clave en Córdoba

En el encuentro por el aniversario de los Consorcios Camineros, más de 1300 productores y representantes de distintos puntos de la provincia participaron de la Asamblea Anual de la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba.

Además, se entregaron 65 unidades de maquinaria destinadas a regionales y consorcios para reforzar las tareas sobre los caminos rurales.

El sistema cuenta con 286 consorcios y 19 regionales, que trabajan sobre una red de 57.800 kilómetros de caminos secundarios y terciarios no pavimentados.

Más de 14.000 productores forman parte de este esquema de gestión público-privada, que tiene como objetivo sostener la infraestructura necesaria para la salida de la producción y la conexión entre las localidades del interior.

Casa del Estudiante y acceso a la educación

La segunda actividad tuvo como eje la inauguración de la Casa del Estudiante, ubicada frente a plaza Centenario, en Buenos Aires 1180. El inmueble dispone de 60 plazas distribuidas en tres pisos y ofrecerá alojamiento y acompañamiento a jóvenes de la región que cursen carreras universitarias y terciarias en Villa María.

La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Villa María y el Ente Regional de Desarrollo (ENRED), con la participación de 23 municipios. El municipio local aporta el 50% del alquiler, mientras que el resto del costo corresponde a las localidades que adhirieron al proyecto. También se prevé una aplicación específica para administrar la residencia y acompañar las trayectorias académicas.

Eduardo Accastello y Martín Llaryora hicieron anuncios educativos en el sudeste de Córdoba

Eduardo Accastello y Martín Llaryora hicieron anuncios educativos en el sudeste de Córdoba

Durante el acto, Accastello vinculó la nueva residencia con el proceso de consolidación de Villa María como ciudad universitaria y destacó la articulación entre los municipios de la región. El intendente planteó que el acceso a la educación superior constituye una herramienta para que los jóvenes puedan estudiar, formarse y luego aportar al desarrollo de sus comunidades de origen.

Por su parte, Llaryora destacó la necesidad de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes del interior. En ese marco, mencionó la apertura de 15 sedes universitarias en distintos puntos de Córdoba, además de políticas vinculadas con internet en escuelas rurales, entrega de libros y renovación de equipamiento informático.

Polo educativo en Villa María

La Casa del Estudiante comenzará a funcionar a principios de 2027, en coincidencia con el inicio del próximo ciclo lectivo universitario. Durante octubre se llevará adelante el proceso de solicitud e inscripción para quienes busquen acceder a una de las plazas disponibles.

La iniciativa se suma a otras propuestas que buscan ampliar la oferta educativa de Villa María. Entre ellas se encuentran nuevas instituciones y carreras, la residencia estudiantil de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que dispone de 32 plazas, y el proyecto de la Universidad Siglo 21 para instalar un campus dentro de un parque industrial.

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