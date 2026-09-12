Benedetti le pide a la UCR de Córdoba que aprenda del peronismo y no entregue el liderazgo opositor en 2027

El intendente de Arroyito , Gustavo Benedetti , cuestionó al radicalismo y comparó su estrategia electoral con la del peronismo. Ante la renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba , reclamó que la fuerza no ceda el primer lugar en eventuales alianzas de cara a 2027.

La solicitud surge en medio de pases de factura por el sacudón político de Marcos Juárez , donde triunfó el peronista Germán Font y el mensaje tuvo como destinatario principal a Matías Gvozdenovich , quien quedó al frente de la conducción partidaria provincial. Sin embargo, también alcanzó a Rodrigo de Loredo , referente del sector que evaluó un acercamiento con La Libertad Avanza (LLA).

Benedetti formó parte del grupo de dirigentes radicales que acompañó a Martín Llaryora en las elecciones de 2023. Esa alianza lo consolidó como uno de los referentes del Partido Cordobés, junto con la vicegobernadora Myrian Prunotto . Sus palabras traen agua hacia el molino cordobesista. Cabe recordar que el mejor escenario para la reelección cordobesista viene dado de la atomización opositora.

Con ese respaldo, el dirigente ganó la intendencia en 2019 y obtuvo la reelección en 2023. Antes había gobernado Arroyito entre 2003 y 2011. Su posicionamiento dentro del oficialismo provincial también lo convirtió en un crítico de la conducción radical y de la administración de Javier Milei .

Le he solicitado a los legisladores de nuestro bloque que presenten un pedido de juicio político a la vicegobernadora Myrian Prunotto, por mal desempeño e indignidad, como lo establece el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Desde que Prunotto es…

En diálogo con Letra P , Benedetti comparó la estrategia de la UCR con la del peronismo y planteó que la fuerza debía recuperar protagonismo propio antes de discutir acuerdos electorales.

“Hablan de alianzas para terminar con el peronismo, pero lo que se debe hacer es proponer algo mejor para que la gente vuelva a confiar en la UCR y no rifar el partido”, sostuvo.

El intendente del interior de Córdoba también cuestionó el acuerdo que el radicalismo mantuvo con el PRO dentro de Cambiemos y Juntos por el Cambio. “Solo sirvió para que una familia reciba dos cargos”, afirmó, con críticas dirigidas a De Loredo y Oscar Aguad.

Benedetti recordó las derrotas de José Manuel de la Sota en las elecciones para gobernador de 1987 y 1991. Según su mirada, pese a esos resultados, el peronismo sostuvo como objetivo sostener el primer lugar, incluso cuando incorporó a otras fuerzas.

La advertencia a Matías Gvozdenovich

“Se critica el peronismo, pero tienen un olfato de poder que no tiene la UCR, solo un par de dirigentes que quieren quedarse con el partido para atarse a cualquier lado”, cuestionó Benedetti.

En ese marco, el intendente de Arroyito le pidió a Gvozdenovich que evite los errores de sus antecesores, entre ellos Marcos Ferrer y Marcos Carasso. Su planteo apuntó a reconstruir la estructura partidaria sin convertir una elección inmediata en el único objetivo.

Gustavo Benedetti le dio algunos consejos a la UCR de Córdoba

Benedetti también sostuvo que el departamento San Justo continuaría dentro de la senda justicialista en 2027. En ese escenario, definió a Martín Llaryora como un gobernador que acompañó y asistió a los municipios.

Para el dirigente, esas características tendrían peso en una futura elección. También señaló que buena parte del electorado no distinguía con claridad las responsabilidades de la Nación, la provincia y los municipios frente a la situación económica.

La mirada sobre Javier Milei y la gestión de Arroyito

Benedetti cuestionó al gobierno de Javier Milei, a quien esta semana le reclamó el pago de $42 millones adeudados por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) por prestaciones del Hospital Municipal Carlos J. Rodríguez, destinadas a adultos mayores de Arroyito.

El intendente sostuvo que el escenario económico había comenzado a ser atribuido por parte de la población al plan económico nacional. “Mucha gente se dio cuenta de que la situación económica actual es responsabilidad del plan económico de Milei”, afirmó.

A pocos meses del final de su segundo mandato, Benedetti también repasó las políticas desarrolladas en Arroyito. Como no podía acceder a una nueva reelección, planteó que la gestión debía mantenerse por encima de la discusión electoral.

Uno de los ejes que destacó fue la política habitacional. El municipio había entregado la vivienda número 253 durante su segundo mandato, dentro de un programa que el intendente presentó como una política de Estado con casi dos décadas de continuidad.

El plan de viviendas como legado

El sistema combina participación pública y privada. El municipio aporta los terrenos, desarrolla la infraestructura vial y lleva los servicios, mientras que la recuperación de los recursos se produce mediante las cuotas abonadas por los adherentes y los compradores.

Según datos oficiales citados por el municipio, Arroyito había registrado durante los últimos 20 años un crecimiento urbanístico con un 30% de aporte municipal a través de soluciones habitacionales. El resto correspondió a inversiones privadas.

La vice Myrian Prunotto junto a su alfil en el interior de Córdoba, el intendente de Arroyito Gustavo Benedetti.

Antes de concluir su segundo mandato, Benedetti propuso transformar la Dirección de Viviendas en un Banco de Viviendas. La iniciativa mantendría el esquema mixto, aunque incorporaría algunas modificaciones.

Según explicó, el programa dejaría al próximo intendente un monto mensual equivalente a tres viviendas durante los cuatro años de su gestión. Su intención es que la política habitacional continúe más allá del cambio de autoridades.

El futuro político de Gustavo Benedetti

Sin posibilidades de competir nuevamente por la intendencia de Arroyito, Benedetti proyectó su futuro político hacia la Legislatura de Córdoba. El dirigente ya había manifestado su intención de recuperar para la ciudad una representación legislativa.

En cuanto a la sucesión municipal, evitó mencionar candidatos concretos. Señaló que existían dirigentes con buena imagen, aunque no todos estaban dispuestos a competir por el cargo.

“Hay gente con buena imagen en Arroyito, aunque no todos quieren ser candidatos”, afirmó. De esa manera, el intendente dejó abierta la definición de su sucesor mientras concentró sus críticas en el rumbo que debía adoptar la UCR provincial.