Javier Milei pierde aire en el país, pero todavía juega de local en Córdoba

Javier Milei atravesó los mil días de gestión con una constante: Córdoba fue su principal fortaleza nacional. A pesar del desgaste que registramos en todo el país, incluido este distrito, donde perdió 13,6 puntos de valoración positiva desde sus primeros días, en el bastión mediterráneo el Presidente aún conserva más apoyo que rechazo.

Así lo refleja la serie estadística de Explanans , en la que desplegamos, cada cien días, una sonda nacional para captar el clima de opinión. La última medición recogió 11.725 casos efectivos, de los cuales seleccionamos 7.015 para conformar la muestra final.

La foto nacional de septiembre expone el peor registro de valoración del gobierno : el 58,2% lo evalúa negativamente y el 41,8% lo hace de manera positiva. Algo así como seis de cada diez argentinos lo aplazan. Pero quienes lo aprueban siguen conformando un núcleo relevante para disputar la reelección.

Otra constante de este seguimiento son las brechas: de género, edad y geografía. Mujeres y varones no opinamos lo mismo. Las franjas jóvenes tampoco lo hacen igual que sus padres y abuelos.

Y el territorio también importa: mientras en Córdoba la valoración positiva alcanza el 54,2%, en la provincia de Buenos Aires cae al 37,3%. Casi diecisiete puntos separan ambas evaluaciones.

Mendoza se parece más a Córdoba; el Presidente encuentra allí otro de sus territorios más favorables. Distinta es la foto en Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, que se parecen cada vez más a la provincia de Buenos Aires.

Córdoba se distingue, y no es una novedad de Milei. Fue la provincia decisiva para que Mauricio Macri llegara a la presidencia en 2015. Si suprimimos los votos cordobeses de aquel ballotage, Daniel Scioli hubiese ocupado el sillón de Rivadavia. Macri ganó el país por 678.774 votos, pero solamente en Córdoba le sacó 930.829 de ventaja.

Con Milei ocurrió algo diferente. Sin Córdoba también hubiese ganado el ballotage de 2023, aunque su porcentaje habría bajado del 55,65% al 53,95%. El aporte cordobés amplificó una mayoría que ya existía. Lo que sigue vigente es que Córdoba elige antikirchnerismo, sea de color amarillo o violeta.

Javier Milei vs. Axel Kicillof

Milei lo sabe y lo aprovecha. Mientras la alternativa esté encabezada por una figura vinculada al kirchnerismo, encontrará aquí una resistencia importante.

En un eventual ballotage nacional, Axel Kicillof aparece muy competitivo, apenas por delante: 43,1% contra 41,9%. Pero si hacemos doble clic sobre Córdoba, el recorte es muy distinto: Milei obtiene el 55,7% y Kicillof el 29,1%. La competencia ajustada del país se convierte en una diferencia de casi veintisiete puntos.

Javier Milei juega de local en Córdoba

Esa fortaleza tampoco garantiza fidelidad absoluta. A nivel nacional, el 23,5% de quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023 hoy desaprueba su gestión. El desencanto más intenso alcanza al 12,3% de sus votantes originales, que ahora lo aplazan totalmente. Casi uno de cada cuatro de quienes lo eligieron hoy no lo votaría.

La reelección en la mira

La foto actual indica que Milei conserva posibilidades de reelección. En primera vuelta reúne el 38,5% nacional y aventaja por 14,5 puntos a Kicillof. Está cerca del umbral que le permitiría ganar sin ballotage, aunque todavía no alcanza el 40% necesario. En una segunda vuelta, la competencia aparece mucho más ajustada y el ordenador será quién tiene más rechazo.

Córdoba sigue ofreciendo al Presidente una ventaja importante. Aquí conserva una mayoría favorable y una distancia amplia frente a su principal competidor.

Después de mil días, Milei sigue jugando de local.