Con un discurso de tono fundacional y ausencias opositoras, Pablo Javkin concretó la autonomía de Rosario

A dos años de finalizar su mandato, Pablo Javkin concretó el proyecto más anhelado desde que ocupa el despacho principal del Palacio de los Leones : la autonomía de Rosario . En un acto que tuvo un auditorio ciudadano, ausencias opositoras y un discurso con tono fundacional y tintes históricos, el intendente protagonizó un hito central de su gestión.

Toda la ceremonia estuvo al servicio del relato. Desde el lugar elegido, la proa del Monumento a la Bandera “que simboliza el rumbo de la Patria”, hasta los elementos con los que el alcalde firmó la ordenanza: el tintero de Nicasio Oroño -del que Javkin rescató “su jefatura política y su idea de ciudad moderna”-, la tesis sobre autonomía de Lisandro de la Torre , quien motorizó la primera carta orgánica hace un siglo, y la mesa de Ángel Guido , el arquitecto del mayor monumento dedicado en honor a la bandera de todo el país. Lo único que conspiró en contra fue el sol abrasador de diciembre. La temperatura fue decisiva para que decidieran hacer todo a primera hora de la mañana.

Desde temprano, concejales y funcionarios se mezclaron con empresarios y actores de la sociedad civil rosarina . Así fue que pudo verse a los exintendentes y sus familiares charlar con representantes de clubes, escuelas y de las distintas colectividades, mientras el buen clima reinaba entre los ediles: hasta pudo verse a la peronista María Fernanda Rey sentada al lado del javkinista Mariano Roca . Mientras tanto, los dueños de los medios de la ciudad aprovecharon la oportunidad para olvidar por un momento la competencia y hablar amistosamente entre ellos.

Rey fue una de las pocas opositoras presentes en el evento. Del peronismo, también estuvieron los concejales Lisandro Cavatorta y Julia Irigoitia , mientras que La Libertad Avanza solo aportó a Sabrina Prence . Del Concejo llamó la atención la ausencia de Ciudad Futura en pleno: ni Juan Monteverde ni Caren Tepp asistieron, en línea con su oposición mayoritaria a la ordenanza cuando se votó en el recinto . La figura inesperada fue la de Marcos Corach , el exministro de Gestión Pública de Omar Perotti . Maximiliano Pullaro tampoco estuvo, pero sí lo hizo parte de su gabinete.

El discurso de Javkin podría definirse como fundacional. Emocionado, dijo que se cumplía “un sueño que tiene más de un siglo”, definió a la autonomía como “un grito de libertad responsable” que “se hace letra para siempre” y repasó el legado de los intendentes más importante de su historia: Oroño, Alberto Lamas , Luis Cándido Carballo , Miguel Culaciatti , Hermes Binner y Miguel Lifschitz . “La autonomía y las obras son los mayores legados de la ciudad en su tricentenario”, sentenció Javkin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1996209888431669287&partner=&hide_thread=false Esta firma es por Lamas y las obras que hacen de Rosario un símbolo de progreso; por Carballo y la pasión por hacer; por Culaciati y la salud pública; por Hermes, que toma aquella necesidad y la hace bandera; por Miguel, el ingeniero de la metrópoli y la transformación de los… — Pablo Javkin (@pablojavkin) December 3, 2025

En términos políticos, el intendente agradeció al gobernador “la decisión que estuvo a la altura de su responsabilidad histórica” de impulsar la reforma constitucional que incluyó la autonomía e hizo extensivo el agradecimiento a los convencionales, algunos de ellos presentes en el evento. “Se pone fin de una vez y para siempre a tutelas innecesarias, trámites anacrónicos y límites sin sentido. Rosario va a decidir por sí misma”, celebró Javkin.

La parte más tensa del discurso se dio sobre el final, cuando el alcalde se refirió a “la violencia que nos quitaba la libertad” y apuntó directamente contra los jueces federales Gastón Salmain y Marcelo Bailaque -ya renunció y hoy está con prisión domiciliaria-, ambos magistrados ubicados hoy en el centro de sendas causas penales que los tienen como imputados.

“Las mafias habitaban despachos judiciales donde no se firmaban los allanamientos. Toda esa verdad con nombre y apellido está saliendo a la luz y Rosario camina hacia la paz”, aseveró el alcalde.

Qué implica la autonomía

Presto para comenzar a ejercer lo antes posible la nueva autonomía, Javkin agradeció al Estado nacional que aprobara hace pocos días el trámite para que la Municipalidad pueda salir a emitir bonos de deuda para realizar obras en los barrios, pero destacó que con la autonomía ese financiamiento no hubiese demorado un año.

“Con la autonomía, ese bono no va a requerir autorización provincial, sólo de los organismos nacionales. Seguro le vamos a ganar seis meses. ¿Sabés qué son seis meses? Un barrio más”, aseguró buscando que se tome dimensión del dato.

Lo que descartó el alcalde es la creación de una policía local, otra potestad que podría ejercerse con la nueva prerrogativa, porque entiende que no es la solución al problema de la violencia en Rosario. De paso, difirió la discusión de la nueva organización institucional de la ciudad para la carta orgánica que se confeccionará recién en 2027. Allí, los convencionales municipales definirán la existencia o no de un viceintendente o la inclusión del ballotage en la ciudad para elegir al próximo intendente, una medida que rechaza Ciudad Futura.