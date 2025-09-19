Pablo Javkin apura la autonomía de Rosario para que salga antes de perder la mayoría automática en el Concejo

Pablo Javkin junto a los decados de las facultades de derecho de la UCA y la UNR

Pablo Javkin colocará la piedra basal de la autonomía municipal de Rosario enviando al Concejo la ordenanza que traza la hoja de ruta para l a redacción de la Carta Orgánica de la ciudad . El mandatario confía en que la norma será sancionada antes de las elecciones nacionales, fechadas para el 26 de octubre, pero en rigor, pretende hacerlo antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Tras la recién aprobada reforma constitucional en Santa Fe las localidades santafesinas obtuvieron luz verde para avanzar hacia su autonomía. Tras un breve debate, se estableció que no serán los Concejos quienes escriban las “miniconstituciones” sino que se deberá convocar a elecciones para que la ciudadanía elija los estatuyentes redactores. La idea de Javkin es que esta votación se realice junto a la de intendente y concejales en 2027. Asimismo, el plan también contempla que esta convención se lleve a cabo antes de que termine ese año.

Semanas atrás, la municipalidad de Rosario firmó un convenio de colaboración con las dos casas de estudio más importantes de la ciudad. Las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) y de la Pontificia Universidad Católica Argentina ( UCA ) trabajan al interior de sus cátedras para elevar una propuesta al municipio respecto de la implementación de la autonomía. Se espera que el texto con las sugerencias de los académicos esté listo para finales de septiembre y, luego de eso, se envíe el mensaje del intendente al Concejo .

La primera Carta Orgánica de Rosario deberá regular el funcionamiento institucional, político, económico, social y territorial de la ciudad. Los distintos temas habilitados por la flamante carta magna provincial abren una verdadera caja de pandora. Elección de concejales por distritos, inclusión de la figura del viceintendente, revocación de mandatos, son parte del abanico de propuestas que hoy analizan todas las fuerzas políticas de Rosario .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1966669400238330189&partner=&hide_thread=false TENEMOS NUEVA CONSTITUCIÓN, TENEMOS AUTONOMÍA PARA ROSARIO



Después de 60 años, Santa Fe dio un paso histórico: una Constitución moderna que elimina privilegios, marca límites al poder y fortalece la democracia.

Para Rosario, este día es especial: logramos la autonomía municipal.… pic.twitter.com/zrs0FLQe1F — Pablo Javkin (@pablojavkin) September 13, 2025

Pero la mutación más significativa en el plano político pasa por la inclusión o no del ballotage en las elecciones de intendente. La idea de sumar una segunda vuelta cuenta con numerosos avales dentro de Unidos y algunos de sus referentes ya se expresaron públicamente a favor, pero si la redacción de la Carta Orgánica se diera en 2027, la única opción para que se implemente ese mismo año sería mediante una ley provincial.

Los tiempos políticos del Concejo de Rosario

Tal como contó Letra P, Unidos hizo valer su mayoría automática dentro del Concejo este año para aprobar ordenanzas antes de que la correlación de fuerzas cambie dentro del recinto. Es por eso que el oficialismo busca aprobar la ordenanza durante el mes de octubre, antes de las elecciones nacionales.

Los concejales de Unidos consiguieron apoyos de la oposición para aprobar la ordenanza que permite la construcción de Mega Torres de hasta 120 metros. En esa votación se evidenció una tendencia repetida durante el último tiempo. El peronismo dialoguista y los dos ediles libertarios acompañando. Del lado de enfrente, Ciudad Futura y el peronismo más combativo, Comunidad y el Movimiento Evita, confrontando con el intendente a través del rechazo a sus iniciativas legislativas.

La oposición se verá fortalecida después del 10 de diciembre y lo inverso le pasará al oficialismo. El peronismo sumará más voces críticas a la gestión del intendente con la llegada de concejales del Evita y Ciudad Futura. La Libertad Avanza desembarcá oficialmente en el Palacio Vasallo con cuatro nuevos ediles. Unidos perderá cuatro bancas, además de la mayoría automática, y quedará con once de los veintiocho escaños.